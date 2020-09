INNSBRUCK. Lärm-, Müll- und Rauch- sowie Geruchsbelästigungen. Die Standortfrage und die Kostenfrage, das Freizeitvergnügen mit den Innsbrucker Grillplätzen hat auch eine Vielzahl an Problemfeldern. Eine einfache Lösung für einen Grillplatz mit 10.000 qm würde sich jedoch anbieten.

Ausgangslage

Innsbruck hat aktuell 6 Grillplätze – am Waldspielplatz Arzler Schießstand, Promenade Rossau auf Höhe Baggersee, Waldspielplatz Grammart-Boden, Grillplatz Kranebitten (östlich des Campingplatzes), Rimmlwiese Hawai (nähe Kranebitter Hof) und der Waldspielplatz Erlerweg (unterhalb Bahntrasse der neuen Hungerburgbahn). Die Grillplätze, allen voran den Grillplätzen auf den Waldspielplätzen, bereiten zunehmend Probleme, wie Andreas Wildauer, Vorstand Magistratsabteilung Wald und Natur, erläutert. Die Grillstellen auf den Waldspielplätzen waren für wenige Personen und vorwiegend für Familien zum einfachen „Würstelgrillen“ mit den Kindern gedacht. Nun werden diese Grillstellen von Großgruppen benutzt, was auch die Benützung der Spielplätze erschwert.

Die Grillstellen an den Waldspielplätzen sind mittlerweile so massiv überlaufen, dass gleich in der Früh das Areal von Gruppen mittels Tischen, Bänken, Partyzelten in Beschlag genommen wird.

Probleme

Für die Anrainer sind die Probleme immer erheblicher. Neben Lärm-, Müll- und Rauch- sowie Geruchsbelästigungen kommt es auch sehr oft zur Nichteinhaltung von Fahrverboten und erhöhten Verkehr durch Wohngebiete. Das Amt für Wald und Natur hat auf Empfehlung der Berufsfeuerwehr bereits einige Grillstellen auf Waldspielplätzen aufgelassen. Neben den schon genannten Problemen kommt speziell bei Waldspielplätzen noch die große Waldbrandgefahr hinzu. Der zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber führt folgende Probleme bei nahezu allen Grillplätzen der Stadt zusammen:

Probleme mit dem Parkraum sowie Missachtung des Wochenend- bzw. Fahrverbotes. Hiervon sind vor allem der Waldspielplatz Grammart sowie die Erlerweg betroffen.

Extrem starke Rauch-, Geruchs-, Müll- und Lärmbelästigung für die Anrainer. Besonders in Gramart/Hötting und Kranebitten.

Die Betriebs- und Ruhezeiten ab 20 Uhr werden so gut wie gar nicht eingehalten. Es kommt bei allen Grillplätzen zu regelmäßigen Nachtaktivitäten. Hier gibt es ständig Anrainerbeschwerden.

Trotz entsprechender Kontrollen durch die Polizei sowie die MÜG sind diese Probleme nicht in den Griff zu bekommen.

Teilweise fehlende Wasser- und Kanalanschlüsse haben zur Folge, dass auch bei den WC Anlagen improvisiert werden muss.

Bei den Waldspielsplätzen ist die ursprüngliche Nutzung der Plätze für Familien mit Kindern als Platz zum Spielen und entsprechendem Freizeitwert sehr eingeschränkt, da die Plätze von anderen Großgruppen relativ rücksichtslos eingenommen werden.

Die Zunahme des Müllvolumens sowie hygienische Probleme und Geruchsbelästigungen durch Speise- und Getränkereste ist so nicht mehr hinnehmbar. Laut dem Amt für Wald und Natur hat sich der Aufwand für die Müllentsorgung innerhalb der vergangenen 5 Jahre verdreifacht.

Bei allen bestehenden Grillplätzen besteht aufgrund der Lage im Waldgebiet erhöhte Waldbrandgefahr. Bei einem Lokalaugenschein durch Vizebürgermeister Anzengruber war schnell klar, dass die Waldbrandgefahr bei den Grillplätzen Rossau Promenade, Schießstand Arzl, Erlerweg, Grammart Boden, Rimmelwiese Hawai gegeben ist.

Standortfrage

Für Vizebürgermeister Anzengruber ist klar, dass man der Bevölkerung Plätze zum Grillen zur Verfügung stellen soll und auch muss. Die Bereitstellung von öffentlichen Grillplätzen soll aber idealerweise dort stattfinden, wo keine oder nur wenige Anrainer betroffen sind. Beim neu geplanten Grillplatz in Kranebitten stellte sich beim Lokalaugenschein heraus, dass einerseits mit den betroffenen Anrainern vor Ort nicht gesprochen wurde. Neben den Kosten von rund 160.000 Euro für den Grillplatz sind die Anrainer vor allem darüber besorgt, dass es auch bei diesem Grillplatz zu einer enormen Verkehrs-, Lärm-, Geruchs- und Müllbelästigung kommen wird.

„Es ist schwierig, wenn man Politik gegen die Bevölkerung macht. Ich hätte mir erwartet, dass die betroffenen Anrainer über das Projekt Grillplatz Kranebitten informiert und in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden. Für mich ist klar, dass wir eine Lösung für einen Grillplatz in Innsbruck finden müssen und es gibt bessere Standorte mit weniger negativen Auswirkungen.“

Johannes Anzengruber

Schließungen

Der Vizebürgermeister unterstützt die Überlegungen des Amtes für Wald und Natur, dass bestehende Grillplätze an Waldspielplätzen Grammart-Boden und Arzler Schießstand aufgelassen werden und die dortigen Freizeitanlagen wieder ihrer ursprünglichen Nutzung überlassen werden. Neben den Spielplätzen ist beispielsweise am Arzler Schießstand auch eine Hammerwurfanlage, die derzeit oft nur sehr eingeschränkt benützt werden kann.

10.000 qm Grillplatz

Durch das Auflassen dieser Plätze sowie das Infragestellen des Standortes Kranebitten müssen natürlich entsprechende Ersatzflächen geschaffen werden. Nach einer entsprechenden Sichtung des Stadtgebietes sowie der groben Prüfung von entsprechenden Flächen auf Tauglichkeit für einen Grillplatz ist Vbgm. Anzengruber in der Rossau fündig geworden und hat mit dem Geschäftsführer des Freizeitzentrum Rossau Gmbh, erste konkrete Gespräche über die Übernahme einer Grundfläche als Grillplatz geführt. Ergebnis ist, dass die Freizeitzentrum Rossau Gmbh bereit ist, für einen Grillplatz einen Teil der von ihnen gepachteten Grundfläche von der Stadt Innsbruck an diese zum Zweck eines Grillplatz zu Verfügung zu stellen. Auf der angedachten Fläche von rund 10.000 qm südlich des Baggersee, die ja im Eigentum der Stadt Innsbruck ist – zwischen Autobahn und Inn gelegen – ist die Möglichkeit gegeben, einen großen Grillplatz zu errichten. Aufgrund der Lage sind Anrainerbeschwerden aufgrund von Lärm- oder Geruchsbelästigung kaum vorstellbar. Auch die Zufahrts- und Parkmöglichkeiten sind dort gegeben. Im Vergleich zum geplanten Grillplatz in Kranebitten muss keine Waldfläche gerodet werden und sind auch sonst sind kaum aufwändige Vorarbeiten nötig. Wasser- und Kanalanschlüsse sind schnell und einfach lösbar, was die Errichtung einer zeitgemäßen WC Anlage ermöglicht. Auch eine Waldbrandgefahr ist ausgeschlossen, da sich in diesem Areal kein Wald befindet. „Ein Grillplatz am Areal hinterm Baggersee ist eine WIN WIN Situation für die gesamte Innsbrucker Bevölkerung. Die Wohnqualität in Hötting, Kranebitten, Arzl sowie auf der Hungerburg steigt aufgrund des Wegfalls der bisherigen Belästigungen durch das Grillen vor Ort. Auch für jene, die ihren Grillaktivitäten frönen wollen, ist der Platz aufgrund der Abgeschiedenheit eine wirkliche Oase. Und auch für die Stadt und die Verwaltung bedeutet dieser Platz eine Ersparnis eines Großteils der geplanten Kosten von 160.000 Euro sowie einen massiven Rückgang an Beschwerden.“

