INNSBRUCK. Wie bereits im letzten Jahr unterstützt die Stadt arme und obdachlose Menschen mit Gutscheinen für den Tiroler Sozialmarkt. Diese können ab sofort im Bürgerservice des Rathauses in den Rathaus Galerien erworben werden.



Zeichen der Solidarität

Die Gutscheine im Wert von fünf Euro seien gerade in der Vorweihnachtszeit ein schönes Zeichen der Solidarität für die Ärmsten der Armen, so der für Soziales ressortzuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber. „Für viele in Not befindliche Personen, die zu uns kommen, sind gerade diese Gutscheine wichtige Beiträge zum Überleben, nicht nur für bettelnde Menschen“, ergänzt Michaela Landauer, Geschäftsführerin des Tiroler Sozialmarktes in der Adamgasse 13. Mehrmals die Woche können Berechtigte dort montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 15.00 bis 18.00 Uhr Waren – ausgenommen alkoholische Getränke und Tabak – zu einem sehr günstigen Preis erwerben. „Die Stadt ist mit einem Drittel am Tiroler Sozialmarkt beteiligt. Wir sind froh, dass hier gerade in der sehr schwierigen Zeit der Corona-Pandemie Grundnahrungsmittel, Dinge des täglichen Bedarfs und warme Kleidung zu einem niedrigen Preis eingekauft werden können.“, betonen Anzengruber und Gemeinderat Thomas Mayer, der bei der letzten Sitzung einen Antrag auf Einführung der TISO-Gutscheine eingebracht hat. Neben dem Tiroler Sozialmarkt werden auch der Vinzibus sowie die von der Caritas betriebene Katharina- und Wolfgang-Stube von der Stadt unterstützt. Von diesen Einrichtungen erhalten arme Menschen Montag bis Samstag bzw. Sonntag, jeweils mittags und abends, unter Einhaltung der COVID-Schutzmaßnahmen warme Mahlzeiten und Getränke.

