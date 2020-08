Spiel und Spaß bei der städtischen Sommerferienbetreuung

INNSBRUCK (sk). Zeichnen, basteln, spielen - das Angebot städtischer Einrichtungen in den Sommerferien ist groß. Wie der spielerische Alltag aber konkret aussieht, von dem hat sich Stadträtin Elisabeth Mayr im Tagesheim der Volksschule Reichenau selbst überzeugt.

„Die Sommerferienbetreuung der Stadt Innsbruck ist mehr als nur eine Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder. Sie ist vielmehr ein Ort, an dem die Kinder Spaß haben, Freundschaften schließen, kreativ sein können, Abenteuer erleben und wirklich Ferien erleben“, freut sich Stadträtin Elisabeth Mayr.

Dieses städtische Angebot entlastet nicht nur die berufstätigen Eltern sondern verschafft deren Kindern zusätzlich eine schöne und abwechslungsreiche Sommerzeit. Im Tagesheim der Volksschule Reichenau werden Kunstwerke in Acryl geschaffen, wie sich Stadträtin Mayr bei einem Besuch selbst überzeugt hat, die dann in weiterer Folge im Herbst im würdigen Rahmen der Stadtbibliothek ausgestellt und der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

„Auf meine Initiative hin werden seit heuer Bilder von Kindergartenkindern im IKB-Hallenbad in der Amraser Straße ausgestellt. Daran hatten nicht nur die Kinder und ihre Eltern eine große Freude, sondern nach wie vor viele Besucherinnen und Besucher. Daher kam die Idee, das nun auch für die Kunstwerke, die in der Ferienbetreuung entstehen, zu ermöglichen. Die Stadtbibliothek ist als Ort der Bildung und Begegnung bestens dafür geeignet, dass sich viele an den Bildern erfreuen können“, ist es für die Bildungsstadträtin wichtig die Ergebnisse auch zu zeigen.