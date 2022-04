Eine Fahrzeugkontrolle führte zu einer Suchtgiftplantage im Schlafzimmer. In der Exlgasse konnte die Berufsfeuerwehr das übergreifen eines Brandes auf ein Gebäude und einen Stickstofftank verhindern. In der Mariahilfstraße wurde ein Radfahrer angefahren.

INNSBRUCK. Am 19.04.2022, gegen 13.00 Uhr, wurde ein 23-jähriger Österreicher als Lenker eines Kastenwagens im Stadtgebiet von Innsbruck einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnten von den Beamten Symptome festgestellt werden, welche auf eine Suchtgiftbeeinträchtigung hinwiesen. Ein in der Folge durchgeführter Drogentest verlief positiv. Bei der amtsärztlichen Untersuchung, wobei dieser jedoch für fahrtauglich befunden wurde, gab der Lenker an, dass er seit mehreren Jahren regelmäßig Cannabis konsumiere. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen konnten mehrere Cannabispflanzen, welche in einem professionellen Gewächshaus im Schlafzimmer des Beschuldigten gezüchtet und bereits zum Trocknen aufgehängt worden waren sichergestellt werden. Weiters konnte ein Kampfmesser sichergestellt werden, das der Verdächtige trotz aufrechtem Waffenverbot besaß.

Müllcontainerbrand

Am 19.04.2022 gegen 17:42 Uhr wurde ein Brand eines Müllcontainers bei einem Bürogebäude in Innsbruck/Höttinger Au gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Berufsfeuerwehr Innsbruck stand der Container bereits in Vollbrand. Die BFI konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Erhebungen zur Klärung der Brandursache sind im Gange. Die Schadenshöhe ist noch unbestimmt.

Ein Müllcontainer brannte, das benachbarte Haus und ein Stickstoffcontainer waren in Gefahr.

Foto: zeitungsfoto.at

hochgeladen von Georg Herrmann

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am 18. April 2022, gegen 15:15 Uhr fuhr eine 61-jährige Österreicherin mit ihrem PKW auf der Mariahilfstraße in Innsbruck in östliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad den Kirschentalweg in südliche Richtung und in weiterer Folge über die Radfahrüberfahrt im Bereich der Mariahilfstraße. In diesem Bereich kam es zur seitlichen Kollision zwischen dem PKW und dem Radfahrer, wobei dieser zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte und des rechten Ellenbogens zuzog. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte durch die Rettung in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht. Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier