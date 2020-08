Ein Genusskonzept der besonderen Art geht in die zweite Runde. Die Agrarmarketing Tirol veranstaltet auch heuer wieder das „Tafeln am Hof“. An zwei Terminen im August und September stehen jeweils ausgewählte Produkte mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ im Zentrum eines exklusiven Dinners.

Den Anfang macht das Gemüse. Ein köstliches 5-Gänge-Menü erwartet die Gäste am 24. August 2020, ab 18.00 Uhr, mitten auf dem Gemüsefeld der Familie Giner in Thaur.

Worum geht es?

Direkt am Ort der Erzeugung von landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten wird ein besonderer Rahmen für das Erleben und Genießen regionaler Lebensmittel geschaffen. Durch „Tafeln am Hof“ werden hochwertige Tiroler Produkte einzigartig veredelt und inszeniert. Der Hof der „Qualität Tirol“-ProduzentInnen wird zum Mittelpunkt dieser Präsentation.

Das zentrale Ziel ist es, die ProduzentInnen mit der Gastronomie zu vernetzen und die Regionalität zu schmecken! Serviert werden kulinarische Kreationen, die mit bestem, erntefrischem Gemüse zubereitet wurden. So können sich die Gäste dieses Mal auf feine Gerichte mit Karotten, Kartoffeln, Sauerkraut u. v. m. freuen. Die kreativen Köstlichkeiten werden vom Spitzenkoch und Oniriq-Inhaber Christoph Bickel und seinem Team gezaubert.

Es spielen auch Transparenz und Ehrlichkeit eine große Rolle. Einen Blick hinter die Kulissen und die Produktion der Lebensmittel ermöglicht die Gemüsebaufamilie Giner. Außerdem bietet „Tafeln am Hof“ eine Plattform für Spitzenköche, sich und ihre Kochkünste sowie ihr Wissen zu präsentieren und sich mit potentiellen Partner zu vernetzen.

Hinweis: Aufgrund der derzeitigen Situation behalten wir uns vor, die Veranstaltung „Tafeln am Hof“ kurzfristig abzusagen!

