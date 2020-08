TIROL. Nachdem das Coronavirus Österreich und Tirol erreicht hatte, wurde an der Universität Innsbruck umgehend mit der Entwicklung und Evaluierung eines neuartigen Corona-Testverfahrens zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus begonnen. Das Team rund um Michael Traugott und dem Uni Spin-Off Sinsoma GmbH ist es gelungen, ihr eigens entwickeltes Verfahren erfolgreich in der Praxis anzuwenden.

Seit Mitte Mai ist das in Innsbruck entwickelte PCR-Verfahren in Vielfachem im Einsatz. Seit rund vier Wochen werden auch MitarbeiterInnen in Tourismusbetrieben im Rahmen der Initiative „Sichere Gastfreundschaft“ des Bundesministeriums mit diesem Verfahren getestet. Die Beschäftigten in gewerblichen Beherbergungsbetrieben können sich dabei bis zu einmal pro Woche testen lassen. Die Kosten dafür werden vom Bund übernommen.

„Wir sind mit unseren geschulten Teams in ganz Tirol unterwegs und besuchen die verschiedenen Tourismusbetriebe, um Mitarbeiter*innen vor Ort zu testen“, erklärt Michael Traugott, Professor an der Universität Innsbruck und CEO der Sinsoma GmbH. Er fährt fort: „Von der Probenahme bis zur Mitteilung der Testergebnisse innerhalb von 24 bis 48 Stunden betreuen wir die von uns getesteten Betriebe persönlich und versuchen damit die weitere Verbreitung von Corona zu unterbinden."

Land Tirol setzt auf Tests

Dank einer Kooperation mit dem Green Energy Center und der auf Nachhaltigkeitsprojekte spezialisierten Firma FEN Systems ist das Team um Michael Traugott nachhaltig mit E-Autos unterwegs. Auch die Universität Innsbruck selbst nutzt das eigens entwickelte PCR-Verfahren, um MitarbeiterInnen nach der Rückkehr aus den Risikogebieten oder im Verdachtsfall zu testen. Darüber hinaus greift neben einigen Tiroler Firmen seit kurzem auch das Land Tirol auf die Tests der Uni Innsbruck zurück. „Als Universität freut es uns sehr, dass wir mit dem bei uns entwickelten Testverfahren einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten können und damit aktiv an der Eindämmung und Bekämpfung des Corona-Virus mitwirken“, zeigt sich Tilmann Märk, Rektor der Universität Innsbruck erfreut.

Neuartiges Testverfahren

Nur drei Moleküle des Virus reichen aus, um mithilfe des Verfahrens eine Corona-Infektion zu entdecken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Real-Time-PCR-Protokollen bedient sich der Ansatz der Koppelung von hochsensitiver Endpunkt-PCR und Kapillarelektrophorese (CE), um genetische Spuren des Virus in Proben aufzuspüren. Neu am Innsbrucker Ansatz ist, dass damit eine CE-PCR-Analyse im Hochdurchsatz möglich ist. „Unser Ziel ist es, zur Erhöhung der Test-Kapazitäten beizutragen. Derzeit können wir in den Labors bis zu 1.100 Tests täglich durchführen und damit Initiativen der Bundesregierung wie ,Sichere Gastfreundschaft‘ und auch das Land Tirol tatkräftig unterstützen“, betont Michael Traugott.

Empfohlene Testeinrichtung

Inzwischen gehört das Sinsoma Labor zu den vom Gesundheitsministerium für SARS-CoV-2-Tests empfohlenen Testeinrichtungen, da es den österreichweiten SARS-CoV-2 PCR-Ringversuch (ÖQUASTA) Anfang Juni höchst erfolgreich absolviert hat. Zudem ist Sinsoma eines jener Labors, die auf der WKO-Plattform www.sichere-gastfreundschaft.at als offizielle Testlabors gelistet sind. Welches Labor die Tests durchführt, können die Tourismusbetriebe frei wählen.

