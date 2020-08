Eine der ruhmreichsten Tiroler Schlachten fand vor 211 Jahren im August am Bergisel statt. Der Passeirer Landwirt Andreas Hofer führte 15.000 Tiroler gegen die napolianischen Kräfte in den Krieg und gewann die Schlacht. Das Bundesheer wählte diesen geschichtsträchtigen Tag, um den Traditionstag des Militärkommandos Tirol zu feiern – nun mal schon zum 54. Mal.

INNSBRUCK. Dieses Jahr kommt bekanntlich alles anders, wie geplant. Auch der Traditionstag des Tiroler Militärkommandos wurde vom Bergisel in die Innsbrucker Conrad-Kaserne verlegt, wo sich nicht nur Vertreter und Vertreterinnen der hohen Politik und des Bundesheeres zusammenfanden, sondern auch die Vertreter der verschiedenen Militärkompanien. Unter anderem war eine Gruppe der Wiltener Schützen vor Ort, wie auch Ehrenvertretungen des Tiroler Kameradschaftsbundes oder der Kaiserjäger.

Diese Veranstaltung nahm der neue Tiroler Militärkommandant Ingo Gstrein zum Anlass, um über Pläne und aktuelle Lage des Bundesheeres zu referieren. Dabei blickte er auf die vergangenen Monate zurück, die sich auch für das Militär als ereignisreich entpuppten. Die Soldaten und Soldatinnen kontrollierten in der Zeit des Lockdowns z.B. die Grenzen oder sicherte die Nahrungsversorgung. Gstrein betonte allerdings auch, dass das Bundesheer mehr finanzielle und personelle Ressourcen brauche, um seine Arbeit erfolgreich durchzuführen. Weniger feinfühlig kritisierte Landesrat Johannes Tratter – der in Vertretung des Landeshauptmannes zu Gast war – die Lage des Österreichischen Bundesheeres und erinnerte sich dabei auch an seine Zeit im „Hotel Conrad“ zurück, in dem er seinen Militärdienst leistete. Er warf der Regierung ein Totsparen des Militärs vor: „Wenn die Infrastruktur und die Ausrüstung fehlt, kommt das Bundesheer seiner in der Verfassung verankerten Aufgabe der militärischen Landesverteidigung nicht nach. Wenn es einmal am Boden ist, kann man es nicht in ein paar Minuten wieder aufbauen.“ Den Traditionstag umrahmte die Militärmusik Tirol unter der Führung von Kapellmeister Hannes Apfolterer.