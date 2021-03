INNSBRUCK. In der Ing.-Etzel- Straße in Innsbruck stürzt am Montag ein Baum um und traf 2 Personen, eines davon ein Kind. Die Frau wurde laut ersten Informationen schwer verletzt, das Kind unbestimmten Grades. Im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr Innsbruck.

