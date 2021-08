INNSBRUCK. Vor kurzem wurde das Corona-Konzept für den Schulstart im Herbst präsentiert. Auch an der Universität Innsbruck ist man bereits gerüstet, geplant ist etwa eine Impfstation.



So viel wie möglich Präsenzunterricht

Der Rektor der Universität Innsbruck Tilmann Märk will im kommenden Semester wieder vermehrt auf Präsenzlehre setzen. Nur rund 30 Prozent des Unterrichts sollen im Distance Learning stattfinden. Aus derzeitiger Sicht spreche nichts dagegen, so Märk. „An sich ist es aber jeder Universität selbst überlassen, wie sie vorgeht. Wir sind unabhängig“, betont Märk. Es gebe bereits Pläne und Konzepte für den Uni-Start, die aktuell – je nach Coronasituation - angepasst werden, so Märk.

2-G-Regel denkbar, Impfstation

Für die gesamte Universität Innsbruck gilt im Herbst die 3-G-Regelung (Genesen, Getestet, Geimpft), allerdings könne man sich auch eine 2-G-Regel vorstellen, heißt es. Nur unter dieser Voraussetzung könne man die Universität betreten und Lehrveranstaltungen besuchen. Auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll das gelten.



„Allerdings gehen wir davon aus, dass sich viele Studierende bereits impfen haben lassen oder noch impfen lassen werden. Ab zirka Mitte September wird es außerdem eine Impfstation an der Hauptuniversität geben, das wurde auch schon mit dem Land Tirol abgesprochen“

, sagt Märk. Landeshauptmann Günther Platter habe bereits ein Kontinent an Impfdosen für die Universität Innsbruck zugesichert, betont Märk. Impfwillige können sich an dieser Impfstation voraussichtlich mit aber auch ohne Voranmeldung impfen lassen. „Das machen wir auch deshalb, weil wir viele Studierende aus dem Ausland haben, im vorherigen Jahr waren das rund 60 Prozent der Studienanfänger und wir gehen davon aus, dass Studierende aus dem Ausland vielleicht noch keine Chance hatten sich impfen zu lassen“, so Märk.

Kontrolle

Die Kontrolle dieser 3-G-Regelung soll stichprobenartig erfolgen. Unter anderem der zuständige Wachdienst kontrolliert in den Gebäuden und Hörsälen, aber auch der jeweilige Lehrgangsleiter. „Wir setzen aber sehr auf die Eigenverantwortungen der Studierenden“, betont Märk.

Exkursionen

Für die Exkursionen (Studienfahrten) sollen spezielle Regelungen – angepasst an das Land wo sie stattfinden – gelten. Aus derzeitiger Sicht seien diese aber nicht gefährdet, so Märk. Je nachdem wie sich die Corona-Situation weiterentwickle, stünde auch hier die Sicherheit der Studierenden und Lehrenden im Vordergrund.

