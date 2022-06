Das blaue Haus der FPÖ in der Leopoldstraße wurde neuerlich Opfer eines Vandalenaktes. Auf dem Überwachungsvideo sind zwei Personen erkennbar die vor dem Haus und im Eingangsbereich rote und grüne Farbe verteilen. VP-Wolf verurteilt Attacke.

INNSBRUCK. Schon wieder, das Haus der Freiheitlichen in der Leopoldstraße wurde neuerlich mit Farbe verunstaltet. Verschiedenste Vandalenakte wurden beim Haus bereits festgestellt. So wurde es 2019 zu mit Fäkalien beschmiert, wenig später wurde die Fassade beschmiert und mit einem Antifa-Zeichen versehen.

Aktion scharf

Entsprechend fällt die Reaktion der FPÖ aus. "Der Wahlkampf in Tirol ist noch nicht einmal richtig gestartet, gibt es bereits die ersten Angriffe auf die FPÖ", erklärt Landesparteigeneralsekretär KV Patrick Haslwanter in einer Aussendung. "Zum 14. Mal innerhalb von gerade einmal 3½ Jahren wurden die Tiroler Freiheitlichen Ziel linksextremer Angriffe. In der Nacht vom 28. Auf den 29. Juni erfolgte die erneute Attacke." Für Haslwanter muss nun endlich eine ‚Aktion scharf‘ gegen den organisierten Linksextremismus in Innsbruck geschehen.Konkret wurden vor dem gesamten Eingangsbereich der freiheitlichen Landesgeschäftsstelle rot gefärbte Tampons verstreut. Anschließend wurde mit einem umfunktionierten Feuerlöscher grüne Farbe auf die Eingangstür gesprüht.

Auf dem Überwachungsvideo sind die Personen zu sehen.

Überwachungsvideo

„Bis die Überwachungskamera von dem Farbstrahl getroffen wurde, können wir das genau nachvollziehen. Um 23.47 Uhr ist das Geschehen von der Kamera aufgezeichnet wurden. Drei Täter sind zu erkennen, wovon einer von der Statur eine Frau zu sein scheint. Da hier Lackfarbe zum Einsatz kam, ist der Schaden enorm“, berichtet Haslwanter.Haslwanter ist besorgt, dass freiheitliche Funktionäre im Wahlkampf angegriffen werden könnten: „Dieser Vandalismusakt ist wohl als Auftakt für Aktionen gegen die FPÖ in Bezug auf die anstehende Landtagswahl zu verstehen. Da es bereits im Bürgerservice einen Einbruchsversuch und auch gelockerte Radmuttern bei einem Mitarbeiter der Landespartei gab, ist zu befürchten, dass die Angriffe zunehmen werden. Aus diesem Grund fordere ich die Polizei auf, für einen fairen Wahlkampf zu sorgen, indem den linksextremen Umtrieben vor allem in Innsbruck endlich ein Riegel vorgeschoben wird!“ Da es auch in der Vergangenheit kaum Verurteilungen der anderen Parteien von solchen Taten gab, hat Haslwanter auch diesmal wenig Hoffnung. „Wer allerdings glaubt, uns würden solche feigen Methoden einschüchtern, der hat sich geschnitten. Wir sind nur noch motivierter, endlich die politische Wende in Tirol herbeizuführen. Und wer weiß, vielleicht findet sich nach der Landtagswahl eine Allianz der Demokraten, welche die linksextremen Sümpfe in Tirol endlich trockenlegt“, schließt Haslwanter.

Scharfe Verurteilung

Nachdem die Landesgeschäftsstelle der Tiroler FPÖ in der Nacht auf Mittwoch erneut von Vandalen angegriffen worden ist, verurteilt VP-Klubobmann diesen Angriff zutiefst. „Solche Aktionen sind absolut feige und ich verurteile diese aufs Schärfste. Diese ständigen Beleidigungen, Anfeindungen und neben Verbalattacken jetzt auch diese erneute Sachbeschädigung haben für mich nichts mit Demokratieverständnis und freier Meinungsäußerung zu tun. Wir in der Tiroler Volkspartei stehen für einen offenen Dialog, denn in der Politik braucht es Diskussionen und keine Schandtaten“ ergänzt Klubobmann Jakob Wolf und spricht sich einmal mehr für einen fairen Wahlkampf aus, mit einem Wettbewerb der besten Ideen.

