St. NIKOLAUS. Am 6. Jänner veranstaltet der Sandwirt ein Benefizkonzert zu Gunsten von Josef Stiller, dessen Haus am 23.12. in Patsch abgebrannt ist. Zahlreiche Musiker treten am Hans-Brenner-Platz auf.

Programm

Um 13 Uhr 45 geht es mit Moderator Ingo Rotter und dem Musikprogramm los. "Paul Saximal", Sax Solo von Paul Hais leitet den Musinachmittag ein. Um 14 Uhr folgen Patscherkofelklang, gefolgt von die "Zwa Hawara" Bernie und Paul. Gegen 15 Uhr sind die 6se vom Dorf geplant, anschließend kommt die Jagerstubn Tanzlmusi. Um 17 Uhr folgend die Koatlackler Bläser mit Florian Bramböck, gegen 17 Uhr 30 die Fidelen Wörgler, abgeschlossen wird das Musikprogramm mit Magnum Combo aus Oberperfuss mit Paul Hais und der Birgitzer Musig.

Benefizkonzert

Am 23.12.2021 ist in Patsch das Haus von Josef Stiller (Vizeleutnant der Militärmusik i.R.) abgebrannt. "Der 72-jährige Hausbesitzer hat nur noch das, mit dem er aus dem Haus gekommen ist. Alles andere wurde das Feuer oder durch das Löschwasser zerstört." Eine breite Welle an Unterstützung in dieser Notsituation soll den Betroffenen in Patsch helfen. Auch der Sandwirt Franz Litterbach ist nach einem Gespräch mit Hannes Stern gemeinsam mit dem ehemaligen Militärmusiker Stern aktiv geworden und das Benefizkonzert organisiert. Die Metzgerei Brindlinger spendet die Jause für die Musiker.

Programm des Musikantentreffen

Foto: FB/Sandwirt

