INNSBRUCK. Die Ausgaben der öffentlichen Hand werden aufmerksam verfolgt. Budgetüberschreitungen, berechtigte Kritik des Rechnungshofes oder des Kontrollamtes und politische Diskussionen stehen immer wieder im Rampenlicht. Innsbrucks SPÖ-Gemeinderat Helmut Buchacher hat Bürgermeister Georg Willi ersucht, das Vier-Augen-Prinzig bei der IIG einzuführen, die Stadtblatt-Redaktion hat dazu Helmut Buchacher interviewt.

Interview

Stadtblatt: Herr Gemeinderat, im Rechnungshof-Bericht zum Haus der Musik wurden Mängel aufgezeigt. Vor allem bei der Freigabe von Geldmitteln stört Sie das fehlende Vieraugenprinzip?

Gemeinderat Helmut Buchacher (Klubobmann der SPÖ-Innsbruck): Ja! Es mag banal klingen, aber vier Augen sehen nun einmal mehr als zwei. Die IIG weist mittlerweile eine Bilanzsumme von mehr als einer Milliarde Euro auf, entsprechende Kontrollmechanismen sind wirklich essenziell. Ich habe den Bürgermeister daher dringend ersucht, die nötigen Schritte zu setzen: Die Gesellschaft braucht einen zweiten Geschäftsführer. Es ist unzeitgemäß, dass die gesamte Kontrolle und die damit verbundene Verantwortung an einer einzigen Person kleben bleibt.



Wie würde die Stadt Innsbruck von diesem Prinzip profitieren?

Es gäbe nicht nur der IIG-Geschäftsführung, sondern auch dem Gemeinderat, der letztlich die Verantwortung für das Geld der Steuerzahler trägt und tragen muss, mehr Sicherheit.

Sie orientieren sich dabei auch an Gesellschaften aus dem Nahbereich der öffentlichen Verwaltung, wie beispielsweise der NHT?

Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen mit gutem Grund eine Doppelspitze agiert und sehr gut funktioniert.

Im Stadtsenat wurde die Geschäftsordnung für den „Beirat für Großprojekte“ beschlossen. Eine überfällige Maßnahme?

Auf jeden Fall, dafür habe ich lange gekämpft! Es muss endlich gewährleistet werden, dass wir keine bösen finanziellen Überraschungen mehr erleben, sondern die Kostenentwicklung sämtlicher Großprojekte engmaschig begleitet und kontrolliert wird.

Der sorgsame Umgang mit Steuermitteln ist ein Dauerbrenner, einerseits gibt es dann aber eben die Patscherkofelbahn oder das Haus der Musik. Was läuft in der Abwicklung falsch?

Bei beiden Projekten hat die begleitende Kostenkontrolle ebenso gefehlt wie eine saubere Dokumentation auftretender Mehrkosten. Das hat uns als Gemeinderäte in die höchst unangenehme Lage gebracht, überraschend weitaus höhere Beträge ausgeben zu müssen als ursprünglich geplant und beschlossen.



Auffallend auch die fehlende Konsequenzen bei Fehlverhalten. Hat hier die Politik Nachholbedarf?

„Fehlverhalten“ ist ein dehnbarer, aber sehr unscharfer Begriff. Was die Politik jedenfalls hat, ist die erste und letzte Verantwortung für das Geld der Bürgerinnen und Bürger. Wahrnehmen können wir diese Verantwortung aber nur dann sinnvoll, wenn wir tatsächlich engmaschig und wahrheitsgemäß berichtet bekommen, wie sich ein Projekt jeweils entwickelt.

