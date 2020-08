INNSBRUCK. Die Waffenverbotszonen Bogenmeile sowie Hauptbahnhof – Vorplatz – Südtiroler Platz mit den Seitenstraßen Salurner-Straße bis Adamgasse und Brixner-Straße bis Meinhardstraße sowie Brunecker-Straße bis Museumstraße weren um drei Monate verlängert.

Sicherstellungen

Von Juni bis August wurden in den Waffenverbotszonen 7 Messer und 1 Schlagstock sichergestellt. „Die Waffenverbotszone hat sich positiv zur Stabilisierung der Sicherheitslage in der Innsbrucker Ausgehmeile ausgewirkt. Der gewünschte Präventionseffekt ist eingetreten. Durch die zweite Zone rund um den Hauptbahnhof konnte die Polizei auch in diesem Bereich besser agieren. Die Schwerstkriminalität wurde aufgrund dieser Maßnahme und aufgrund der von uns immer wieder forcierten Videoüberwachung stark zurückgedrängt. Durch die Videoüberwachung und Waffenverbotszonen wurde die Tiroler Landeshauptstadt ein Stück weit sicherer“, stellt dazu Vizebürgermeister Johannes Anzegruber fest. Die Exekutive betont, dass die Waffenverbotszonen der Polizei die Möglichkeit geben, effektiver gegen potentielle Gewalttäter vorzugehen. Das Verbot gilt nicht für Menschen, die Waffen in Ausübung ihres Berufes oder auf Grund einer waffenrechtlichen Bewilligung mit sich führen. Das Verbot gilt nicht für Reizgassprays (z .B. Pfefferspray), die von Personen, die zum Besitz von Waffen berechtigt sind, zu Selbstverteidigungszwecken mitgeführt werden .

Seit Dezember 2018

„Nach der legistischen Einführung der Waffenverbotszonen im Sicherheitspolizeigesetz durch die Bundesregierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz im Juli 2018 und nach schweren Straftaten rund um die Bogenmeile wurde im Dezember 2018 in Innsbruck die erste Waffenverbotszone Österreichs ausgerufen. Im März 2019 wurde zusätzlich eine Waffenverbotszone rund um den Hauptbahnhof errichtet. Seit dem wurden diese in drei Monatsabschnitten immer wieder nach eingehender Prüfung via Folgeverordnungen verlängert. Die Volkspartei trat stets für eine Beibehaltung dieser Schutzzonen ein“, erinnert Anzengruber an die Entstehungsgeschichte der Waffenverbotszonen in Innsbruck.

