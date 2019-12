INNSBRUCK. Die Vorbereitungsarbeiten für die INNS'zenierung sorgen für die Sperre des Waltherparks in Innsbruck. Die schöne Wetterlage am zweiten Weihnachtsfeiertag führte zahlreiche Besucher und Spaziergänger in die Innsbrucker Innenstadt. Eine Durchgang durch den Waltherpark war aber aufgrund der Vorbereitugnsarbeiten nicht möglich. Die Informations- und Warnhinweise über die Sperre waren unzureichend.

Diskussion über INNS'zenierung

500.000 Euro lassen sich der Tourismusverband Innsbruck und die Stadt das neue Bergsilvesterspektakel kosten und geben ihm auch einen neuen Namen: INNS'zenierung. Dabei wird der Inn eingebunden: Eine Licht- und Wassershow auf dem Inn steht im Mittelpunkt. Das Mitternachts-Feuerwerk auf der Seegrube bleibt erhalten, da die Nordkettenbahnen die Hälfte der Kosten tragen. Der Inn wird zwischen Innbrücke und Emile-Béthouart-Steg – oder zwischen Herzog-Otto-Ufer und dem Waltherpark – auf einer Länge von 250 Metern bespielt. Bis zu 70 Meter hohe Wasserfontänen – das ist ungefähr die Höhe des Stadtturmes – werden dabei beleuchtet. Die Wassershow soll mit der musikalischen Untermalung eine Einheit bilden.

Im grünen Bereich soll die INNS'zenierung am besten zu sehen sein.

Vorbereitung ohne Ausschreibung

Karin Seiler-Lall, Chefin des Tourismusverbandes, über das neue Projekt: "Wir sind seit einem Jahr in Planung für das neue Programm und haben uns gedacht, warum nicht aus dem Nachteil – der Nebel vereitelt öfters die Sicht auf das Feuerwerk – ein Vorteil zu machen. Die neue Show bindet den Inn als große Bühne ein und es wird ein Spektakel aus Wasser, Licht, Nebel und Klänge geboten." Dafür nimmt der TVB nun viermal so viel Geld in die Hand wie noch letztes Jahr und zahlt heuer 200.000 Euro für das neue Spektakel. Die Stadt Innsbruck steuert diesmal 100.000 Euro mehr bei und kommt so auf insgesamt 500.000 Euro. Neben der Frage, wie der Inn sich bei dem Projekt verhalten wird, tauchen hier einige weitere Fragen auf. Für das Kostenvolumen wäre eine Ausschreibung nötig gewesen. Aus zeitlichen Gründen sei diese aber nicht gemacht worden. Als Generalunternehmer vertraut das Innsbrucker Stadtmarketing der Firma Bartenbach, diese sicherte sich wiederum die Dienste des Hamburger Unternehmens Bocatec.

Die Vorbereitungen für die INNS'zenierung laufen.

Schwierige Rahmenbedingungen

Christian Leitzinger, GF von Consortium Eventtechnik hält nicht nur die Rahmenbedingungen in Innsbruck für schwieriger, er kritisiert auch vehement den Projektablauf. "Der Diskussionsprozess besteht schon länger, dass jetzt das von uns ausgearbeitete und durchdachte Konzept mit minimalen Veränderungen von anderen Unternehmen realisiert wird, ist schwer begreiflich! " Auch in der Kostenfrage sieht Leitzinger Aufklärungsbedarf. "Unsere Wasserkonzeption unterscheidet sich in wenigen, aber bedeutenden Details vom deutschen Unternehmen. Man hat die meisten Bewegungselemente aus Unkenntnis weggelassen, der Gesamtpreis wäre nachweislich um vieles günstiger gewesen. Wir hätten uns mehr Offenheit und Transparenz von den Verantwortlichen erwartet, solch ein Projekt ohne Ausschreibung durchzuführen ist sehr mutig." GF Leitzinger weiter: "Wir wollen das diesjährige Event nicht gefährden, behalten uns jedoch rechtliche Schritte vor." Aber auch andere einheimische Unternehmen haben entsprechende Ideen und Konzepte vorgelegt. Der Ablauf wird von allen gleich geschildert: Konzeptvorlage, Zusage und dann die Absage aus wirtschaftlichen Gründen.

