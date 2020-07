INNSBRUCK. Lisa Hörtnagl, Tamara Burghart und Francesco Cirolini treffen auf Spelunken Jenny, Lucy und Macheath. Die Dreigroschenoper mit dem Text von Bertolt Brecht und der Musik von Kurt Weill ist in Innsbruck zu sehen, besser gesagt: in imposanten und besonderen Ambiente rund um das Schloss Mentelberg.

Vorfreude

Die Freude bei den beteiligten Künstler und Verantwortlichen ist groß. Nicht nur aufgrund der künstlerischen Herausforderungen des "Kultstücks" sondern auch auf die Chance nach eine "gefühlten Ewigkeit" endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Am 6. August 2020 kommt die Dreigroschenoper als erste Produktion von dem neugegründeten Theaterverein „Die Volkskantine“ zur Premiere. Das musikalische Theatergroßprojekt wurde aus der Not geboren und wird von der Stadt Innsbruck, dem Land Tirol und dem TVB Innsbruck unterstützt. Dadurch wurde ermöglicht, dass rund 40 professionelle Kulturschaffende aus verschiedenen Bereichen trotz der zahlreichen Absagen in diesem Sommer eine Anstellung haben. An einem Spielort, der noch nie bespielt wurde: Schloss Mentlberg.

Kultursommer

Kulturlandesrätin Beate Palfrader erzählt nicht nur von ihrem "heimlichen" Singen des bekannten Textes "Und der Haifisch, der hat Zähne ..." sondern auch über ihre Freude, mit der Dreigroschenoper und den Bemühungen der Volkskantine eine wichtige Ergänzung zum Kultursommer unterstützen zu können. "Es ist leer und fad, wenn die Kunstszene nicht arbeiten kann", erinnert Palfrader an die vergangenen Kultur-Publikumsfreien Wochen. "Die Dreigroschenoper ist ein wichtiges und riesengroßes Signal an die Theaterszene. Und auch auf den Spielort Schloss Mentlberg freue ich mich riesig." Die bekannten Namen aus der Tiroler Kunst- und Kulturszene, die sich im Stab und Enselmble der Dreigroschenoper wiederfinden, spricht nach Landesrätin Palfrader und Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin Uschi Schwarzl für höchste Qualität. Susi Weber als Regisseurin, Kasper de Roo als Dirigent aber auch Brigitte Jaufenthaler als Frau Peachum mit Thomas Lackner als Peachum oder Rafeal Haider sind nur einige der vielen bekannten Namen. Schwarzl sieht im Engagement der Volkskantine in das besondere Projekt, die städtische Unterstützung auch als indirektes Arbeitsstipendium, da über 2 Monate mehr als 40 Beteiligten am Werk sind. Für den Stadtteil Mentlberg ist der Aufführungsort eine große Chance. Irene Heisz, Vorsitzende des städtischen Kulturausschüsses freut sich auf die Rückkehr der Kunst zum Publikum und ist sich jetzt schon sicher, das Darsteller, Spielort und das Stück zu einem wahren Erlebnis werden.

Herausforderung

Scheinmoral, Existenzangst, Egoismus. Einmal mehr ist die Dreigroschenoper aktuell. Innerhalb von rund 4 Wochen haben die Gründer der Volkskantine das Projekt umgesetzt. Das Ziel der Volkskantine: heutiges Theater kombiniert mit aussergewöhnlichen Bühnen und Auftrittsorten. Im Schloss Mentlberg ist alles für ein Kulturerlebnis vorbereitet. Die Bühne im Freien mit eindrucksvoller natürlicher Kulisse, das Orchester und die Zuseher unter dem Zeltdach. Insgesamt 12 mal werden Schauspieler, Orchester und Technik ihr Bestes geben. Dirigent Kasper de Roo erinnert daran, dass das Stück für Schauspieler die singen und nicht für Sänger geschrieben wurde. Eine wohl besondere Herausforderung. Am 5. August findet die öffentliche General-Probe und am 6. August die Premiere statt. Weitere Vorstellungen gibt es am 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., und 21., 22., 23. August jeweils um 19:00 Uhr. Demnächst lesen Sie eine kulturelle Bewertung der Dreigroschenoper durch die Stadtblatt-Kulturredaktion.

