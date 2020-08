Wer mit ortsfremden Gästen durch Innsbruck spaziert, wird sehr rasch die verwunderte Frage hören, wieso es nirgends Fußstreifen gibt. Und wieso in so vielen LKW-Ladezonen eigentlich nur PKWs parken und so fort.

Zwei konkrete Beispiele: In der südlichen Erler Straße befände sich eine Anwohner- und Behindertenzone, die eigentlich, möchte man meinen, Besitzern von kostenpflichtigen Anwohnerparkkarten und kostenlosen Behindertenparkausweisen vorbehalten sind. Bloß: Hier parken den ganzen Tag über Motorräder und zeitweise auch Fahrräder diverser Lieferservices. Eigenartigerweise fällt dies weder den über 40 bewaffneten und uniformierten MÜG-Bediensteten auf, die für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ausdrücklich zuständig sind, noch der privaten Parkraumüberwachungsfirma. Gerade in Zeiten einer explodierenden Verschuldung des Stadthaushaltes wären Strafzettel eine sozial gerechte und unerschöpfliche Einnahmequelle. Nicht so in Innsbruck, wo MÜG und Parkraumüberwachungsfirma zwar die Stadt bzw. deren Bewohner viel kosten, aber die Einnahmen durch Strafzettel wohl nicht sehr hoch sein können. Und da für Sicherheit und Ordnung eigentlich die Bundespolizei zuständig wäre, könnte sich Innsbruck die von den Innsbruckern zusätzlich bezahlte Gemeindepolizei und Sicherheitsfirma eigentlich ganz sparen.

Beispiel 2: Am Südende der Angerzellgasse ist seit Monaten ein improvisierter "Gastgarten" aufgestellt, allerdings mitten auf der Fahrbahn, genau genommen sogar auf der "STOP"-Bodenmarkierung, auch ein Verkehrschild wird durch die Schirme verdeckt. Stört in Innsbruck aber keinen. In der restlichen Welt gölten freilich strenge Auflagen für Gastgärten, die auch baulich klar abgetrennt und gesichert sein müssten.