Jasmin Lechner bewohnt eine Wohnung der Tigewosi und mit dieser Wohnung ist sie alles andere als glücklich. Ein Wohnungstausch kommt für die Tigewosi nicht in Frage.



Jasmin Lechner fühlt sich im Stich gelassen. Die junge Erwachsene hatte nicht den leichtesten Weg: Mit einer 50 %igen Behinderung und, so wie ihre Mutter erzählt „den falschen Umgang mit Leuten in ihrer Jugend“, wünscht sie sich nun Ruhe und ein normales Leben. Sie lebt mit ihren zwei Haustieren, einem Hund und einer Katze, in einer kleinen Wohnung der Tigewosi. Das Pech verfolgte sie auch weiterhin: Zwei Wasserschäden in zwei Jahren, ein (aufgrund eines nicht gesunden Gehörs) sehr lauter Nachbar. Die Wohnung ist feucht, Möbel verziehen sich, irgendetwas macht im Bad Geräusche. Die junge Erwachsene schreibt an die Tigewosi: „Es ist nicht möglich in dieser Wohnung eine einzige Nacht in Ruhe zu schlafen zum dem besteht auch tagsüber keine Ruhe. Es ist erwiesen, dass Lärm krank macht. Es geht mir Gesundheitlich sehr schlecht . Ich habe heute den Hausmeister kontaktiert da ständig laute Geräusche aus dem Badezimmer dringen, trotz Oropax ist es nicht möglich ungestört zu schlafen. Zu diesem Lärm kommt es auch Tagsûber noch zu Lärmbelästigung durch den Wohnungssanierung. Deswegen wäre es dringend notwendig, die nächtlichen Störungen schnellst möglichst durch Abschalten der Lüftung zu beseitigen. Habe bereits wegen einer Tauschwohnung angesucht, da es nicht möglich ist in diesem Haus eine Nacht zu schlafen.“ Auch eine Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie empfahl das Umziehen von ihrer Patientin, Jasmin Lechner. „Doch der Amtsarzt war anderer Meinung“, erzählte Frau Lechner.

Wohnung ja, aber ohne Tiere

Zuerst sah alles gut aus, ein Wohnungstausch wurde angedacht, dieser kam dann – für Frau Lechner aus unerklärlichen Gründen – nicht zustande. Ausziehen muss sie vorerst trotzdem, da die Wohnung wegen dem Wasserschaden saniert werden muss. Eine Wohnung wurde von der Tigewosi bereit gestellt, allerdings „ohne ihre Viecher“, wie Frau Lechner erzählt. „Dabei sind meine Tiere mein Ein und Alles, ohne sie würde es mir psychisch viel schlechter gehen.“ Diese Wohnung kam also nicht in Frage und eine neue wurde nicht bereitgestellt. Die Erwachsenenvertretung von Jasmin Egger und die Tigewosi teilten daraufhin Frau Lechner mit, dass diese sich selbst eine Wohnung suchen müsse.

Die Miete der zu sanierenden Wohnung würde übernommen – die der neuen Unterkunft jedoch nicht. „Das ist problematisch, weil die Mieten der Tigewosi günstiger sind, als die normalen Mietpreise“, so Frau Lechner. „Im Endeffekt fühle ich mich im Stich gelassen, was die Wohnungssituation während der Sanierung angeht – aber auch generell fühle ich mich in der Wohnung nicht mehr wohl. Zwei Wasserschäden in so kurzer Zeit und dann auch noch der Nachbar, außerdem habe ich auch Schimmel in der Wohnung – ich möchte hier einfach raus. Aber ich kann es mir eine andere Wohnung nicht leisten und die Tigewosi will offensichtlich keinen Wohnungstausch zustimmen“.

Tigewosi erklärt sich hilfsbereit

Die Tigewosi erklärt, dass der Rohrbruch umgehend repariert wurde: „Am Dienstag, den 25.02.2020 wurde durch die Anwältin und die Erwachsenenvertretung mehrmals der Wunsch geäußert, dass Frau Lechner sich selbst eine Unterkunft suchen möchte. Dem Wunsch wurde nachgekommen und wurde das Ersatzquartier storniert und Frau Lechner die 100%ige Mietfreistellung für die Dauer der Sanierung zugesichert. Die Kosten für die Unterkunft sind demzufolge nun von ihr selbst zu bezahlen.“ Weiters schreibt die Tigewosi: „Es ist und wird seitens der TIGEWOSI alles unternommen, um die Abwicklung schnell und bestmöglich zu erledigen. Von einem „Quer Stellen“ der TIGEWOSI kann hier keine Rede sein.“

Frau Lechner sieht das anders. Mittlerweile hat die junge Erwachsene eine Wohnung für die Übergangszeit gefunden, in der auch ihre Tiere Platz haben, dort muss sie allerdings schon am 21. März wieder ausziehen. Es bleibt zu hoffen, das bis dahin die Wohnung fertig saniert ist.