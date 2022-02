INNSBRUCK. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. In der Radetzykstraße kam es am 21. Jänner zu einer versuchten Vergewaltigung. In der Reichenauer Straße kam es am 1.2. zu einem Verkehrsunfall.

Versuchte Vergewaltigung

"Am Freitag 21.01.22 gegen 19.10 Uhr kam es in Innsbruck in der Radetzkystraße zu einem versuchten sexuellen Übergriff. Ein unbekannter Mann, ca. 20-40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schwarz gekleidet, mit schwarzen Lederhandschuhen u. FFP Maske weiß, Vollbart schwarz, sprach gebrochen Deutsch, versuchte einem 14-jährigen Mädchen die Oberbekleidung herunter zu reißen. Das Opfer wehrte sich mit Tritten und Schlägen und konnte sich losreißen und flüchten. Im Zuge des Vorfalles drohte ihr der Mann, sie solle sich leise verhalten, sonst werde ihr etwas passieren", teilt die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.

Wer hat am 21.01.2022 gegen 19:10 Uhr entsprechende Beobachtungen in der Radetzkystraße gemacht? Hinweise bitte an den Journaldienst Kriminalreferat des SPK Innsbruck, Tel: 059133-753333.

Verkehrsunfall

Eine 14-jährige Schülerin wollte am 01.02.2022 gegen 07:00 Uhr über die Reichenauer Straße auf Höhe 91 laufen, um die Straßenbahn die bereits an der Haltestelle stand, noch zu erreichen. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 33-jähriger Österreicher mit seinem Pkw die Reichenauerstraße entlang. Der Lenker sah das Mädchen im letzten Moment als es zwischen parkenden Fahrzeugen hervorkam, bremste, lenkte das Fahrzeug noch ab, konnte aber eine Kollision mit dem Mädchen nicht mehr vermeiden. Die 14-Jährige stürzte und das Fahrzeug touchierte zudem die Seite der Straßenbahn. Das Mädchen machte zum Unfallzeitpunkt keine Verletzungen geltend, ist nach einer Untersuchung jedoch leicht verletzt. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der VI Innsbruck Wilten zu melden. Tel: 059133 7591

