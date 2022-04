Innsbruck lacht vom ersten Platz am Stockerl. Dank der Sonne und der Temperaturen. 26,9 Grad wurden an der Messestelle Uni gemessen und bedeuten den dritten Sommertagag in Folge in der ersten Aprilhälfte seit Messbeginn.

INNSBRUCK. Lange Schlangen bei den Eissalons, kurze Hosen und T-Shirts sowie Sonnebrillen prägten das Erscheinungsbild in der Innenstadt. Der dritte Sommertag in Folge mit einer Temperatur von 26,9 Grad bei der Messestelle Universität, bedeutet außerdem einen Rekord. Seit Messbeginn im Jahr 1877 gab es erst einmal in der ersten Aprilhälfte eine derartige Sommertagefolge. 2007 waren es sogar sechs Sommertage (Maximaltemperatur über 25 Grad). Auf Platz 2 in der Sommertage-Hitparade belegt Mosslandl (Steiermark) vor Delalch im Drautal (Kärnten). Auf Twitter wagt Clemens ZT (@alpen-wetter) folgende Prognose: "Morgen Karfreitag dann Abkühlung mit Schauern. Ostern dann rund 10 Grad kälter. Ostersonntag und -Montag aber sonnig und trocken."

Die Temperaturhitparade am 14.4. in Österreich.

Foto: WB/ZAMG

