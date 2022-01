INNSBRUCK. Vor einer Woche gab es aufgrund eines Drohschreibens einen Großeinsatz in der Angerzellgasse und umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen bei der Volksschule und dem Gymnasium. Die Exekutive konnte die Täterinnen ermitteln.

Drohbrief

Am Vormittag des 21. Jänner 2022 wurde im Bereich der Schule in der Angerzellgasse in Innsbruck ein Zettel mit einer allgemeinen, gefährlichen Drohung festgestellt. Während der Unterricht in der Schule wie geplant weitergeführt wurde, sicherten Einsatzkräfte der Polizei das Schulgebäude und den unmittelbaren Nahbereich, wobei es auch zu einer Sperre der Angerzellgasse kam. Den BezirksBlätter Innsbruck Artikel finden Sie hier. Bei der umfangreichen Durchsuchung des Gebäudekomplexes der Volksschule und des Gymnasiums konnte keine Gefährdung festgestellt werden. Daher war auch die vorbereitete Evakuierung der Schülerinnen und Schüler samt Lehrpersonen mit bereitstehenden IVB-Bussen nicht notwendig.

Ermittlungserfolg

Auf Grund zahlreicher Hinweise und umfangreicher Ermittlungen durch Beamte des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando Innsbruck konnten zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Die Jugendlichen hatten vor, zum Spaß bei einer beliebigen Schule in Innsbruck einen Feueralarm auszulösen. Bei einer Suche im Internet stießen sie auf die Schule in der Angerzellgasse in Innsbruck. Da sich in der Schule erwachsene Personen befanden, nahmen sie Abstand von ihrem Vorhaben. Sie hinterließen stattdessen ein Drohschreiben in einem Briefkasten, welches dann in der Folge zu einem größeren Polizeieinsatz führte.



Die voll geständigen und reumütigen Mädchen werden wegen des Verdachtes der gefährlichen Drohung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Erleichterung

„Ich bin sehr erleichtert, dass die Polizei so schnell die Täterschaft des Drohbriefs ausforschen konnte, der letzte Woche Innsbrucks Einsatzkräfte und die städtische Schulverwaltung in Atem gehalten hat. Ich gratuliere dem Stadtpolizeikommando Innsbruck zu diesem raschen Ermittlungserfolg. Danken möchte ich auch allen Hinweisgebern in der Bevölkerung und den beteiligten Beamten des Kriminalreferates für die Aufklärung dieser Drohung“, so der für die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vizebgm. Johannes Anzengruber in einer Stellungnahme. „Damit kann bei diesem Vorfall in der VS Inneren Stadt ein Schlussstrich gezogen werden und es besteht jetzt die Gewissheit für die Schule, dass die angekündigte Drohung nicht ausgeführt werden kann. Die Schüler und Lehrpersonen können endgültig aufatmen. Gleichzeitig hat die rasche Aufklärung auch einen hohen präventiven Effekt.

Es ist ein ganz klares Signal des Staates, dass solche Drohbriefe kein Schülerstreich oder ein dummer Jugendstreich, sondern eine schwere Straftat sind, die von der Exekutive auch geahndet werden.



Durch die rasche Aufklärung werden potentielle Nachahmungstäter von vornherein abgeschreckt. Solche Drohungen können Menschen nicht nur in große Angst und Unruhe versetzen, sie binden auch die Einsatzkräfte an einem Ort und verursachen durch den notwendigen Großeinsatz auch hohe Kosten“, bewertet Anzengruber die rasche Aufklärung des Falles.

