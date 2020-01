INNSBRUCK. In der Nacht auf 1. Jänner 2020 kam es in Innsbruck vor einem Lokal und in einer Wohnung zu einer tätlichen Auseinandersetzung.





Schlägerei vor einem Lokal in Innsbruck



Am 31.12.2019 kurz vor Mitternacht kam es vor einem Lokal in der Valiergasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Bei der Schlägerei wurden vier Männer unbestimmten Grades verletzt und von Rettungskräften erstversorgt. Zur weiteren Behandlung wurden sie in die Klinik Innsbruck gebracht.

Im Zusammenhang mit dieser Schlägerei kam es auch zu einer Sachbeschädigung. Ein 35jähriger die hintere Fensterscheibe eines Taxis ein und riss den Tankdeckel des Fahrzeugs ab. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Stellen.

Schlägerei in einer Wohnung in Innsbruck

Am 1.1.2020 gegen 1:25 Uhr kam es in einer Wohnung in Innsbruck zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Nachdem ein 44-Jähriger dem 42-Jährigem mit der Faust mehrmals in dessen Gesicht geschlagen hatte, musste dieser mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck überstellt werden.

