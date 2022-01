ARZL. Vor 849 Jahren wurde Arzl erstmals urkundlich erwähnt. Ein lange Geschichte, die sich auch in zahlreichen Bauwerken wiederspiegelt. Zwölf denkmalgeschützte, unbewegliche Objekte werden in der Innsbrucker Katastralgemeinde Arzl angeführt.

Die Objekte

Mariahilfkapelle: Die barocke Kapelle wurde 1712 errichtet und 1830 verlängert. An der Fassade befindet sich ein Mariahilf-Fresko, das 1859 von Josef Arnold dem Jüngeren geschaffen wurde.

Neuer Friedhof mit Friedhofskapelle: Der neue Friedhof wurde 1912 am nordöstlichen Ortsrand von Arzl errichtet.

Volksschule, Kunst-am-Bau-Objekte

Kalvarienberg: Die Stationskapellen auf dem Weg zur Arzler Kalavienbergkapelle, sieben Nischenbauten, wurden um 1665 errichtet. Die Kreuzwegbilder stammen von Franz Kirchstätter aus dem Jahre 1846. Die weithin sichtbare barocke Kalvarienbergkapelle wurde 1664 errichtet. Die Deckenfresken wurden 1777 von Mathias Perathoner geschaffen. Das Kriegerdenkmal auf dem Kalvarienberg ist Teil der Anlage.

Bildstock an der Haller Straße: Der Bildstock ist Teil der von Erzherzog Ferdinand II. Ende des 16. Jahrhunderts gestifteten lokalen Wallfahrtsstätte Maria Loreto in Thaur. Die Bildtafeln wurden im 20. Jahrhundert von namhaften Tiroler Künstlern mit Darstellungen der Rosenkranzgeheimnisse neu gestaltet. Die Bildtafel mit der Darstellung der Verkündigung an Maria stammt aus der Zeit um 1950.

Ehem. Pestfriedhof Arzl: Der mittlerweile aufgelassene Pestfriedhof im Helfental wurde 1630 angelegt.

Kath. Pfarrkirche hl. Johannes d. T., Johannes der Evangelist und Johannes Nepomuk mit ehem. Friedhof: Die 1237 erstmals erwähnte Kirche wurde 1480 im gotischen Stil neu gebaut und 1735–1737 durch Franz de Paula Penz barockisiert. Die barocke Stuckatur im Inneren wurde 1737 von Anton Gigl geschaffen.

Sommerhaus: Das als Sommerhaus des Gasthofs Stern bezeichnete und mit 1837 datierte Gebäude ist ein kleines zweigeschoßiges Haus in der Krippengasse.

Pfeishütte: Die Schutzhütte des Österreichischen Alpenvereins am Almboden des Samertals im Karwendel wurde 1926/27 nach Plänen von Othmar Sehrig erbaut.

Haus Proxauf: Das viertelrunde Landhaus wurde 1931 nach Plänen von Lois Welzenbacher errichtet.

Ausstieg des Alten Klammstollens: Das Hochdruckleitungssystem zur Innsbrucker Trinkwasserversorgung mit einer Gesamtlänge von 14.750 Metern und einer maximalen Leistung von 78 Litern/Sekunde wurde zwischen 1889 und 1891 errichtet.

Wasserschloss: Die Mühlauer Wasserversorgungsanlage wurde ab 1925 neu geplant und ab 1942 errichtet. 1951 ging das Kraftwerk, 1953 die Trinkwasseranlage in Betrieb.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier