Am Samstag, 9. Juli, findet um 14 Uhr auf der Maria-Theresien-Straße ein "Slutwalk" statt. Der erste in Innsbruck seit 10 Jahren.



"Die Idee ist aus spontanem Implus entstanden", sagt Janna Fischer. Die 26-jährige Psychologie-Studentin aus Tirol ist Mitgründerin der CatCalls of Innsbruck und betreibt seit April die Instagram-Seite @slutwalk_ibk. "Ich hab gesehen, dass es Slutwalks in Wien gibt und wollte einen in Innsbruck in die Wege leiten." Die Demo richtet sich gegen das Vorurteil, Vergewaltigungen lägen zum Teil im Selbstverschulden der Opfer, weil sie sich angeblich aufgeführt hätten wie „sluts“ (Schlampen). Für Fischer genau das Richtige für angehende Aktivisten.

Die Planung hat lange gedauert. Schließlich, ist einiges an Arbeit zu erledigen, um einen "Slutwalk" auf die Beine zu stellen. "Zum Glück musst ich das Ganze nicht alleine angehen", sagt Fischer. Nach der Einrichtung des Social-Media-Accounts erkundigte sie sich erstmal in ihrem Umkreis, ob jemand mitwirken wollen würde. Relativ schnell kam eine junge, bunte Gruppe von etwa 30 Personen zusammen. Damit war die größte Hürde genommen. "Wenn man einmal motivierte Leute hat, läuft's", sagt Fischer. Jeder übernahm schnell eine Aufgabe und legte los.

"So sexy und slutty wie du willst"

Nun ist es soweit. Am Freitag, 8. Juli, starten die Feierlichkeiten mit einem Pre-Event im pmk. Unter dem Namen "Heating Up" wird von 22 Uhr an heftig aufgeheizt, um würdig auf den darauffolgenden Tag einzustimmen. Am Samstag, 9. Juli, gibt es ab 12 Uhr Programm – eine Kreide-Aktion, Workshops, Musik und mehr. Der eigentliche "Slutwalk" beginnt um 14 Uhr an der Annasäule. Er wird der erste in Innsbruck seit 10 Jahren sein. Dresscode: "So sexy und slutty wie du willst und dich wohlfühlst." Alles kann, nichts muss.

Die Aufregung ist groß. "Wir können natürlich nicht sicher sein, wie viele Leute auftauchen werden. Aber wir haben bisher sehr positive Rückmeldungen erhalten", sagt Fischer. Natürlich würden einige die Idee eines "Slutwalks" nicht verstehen. Vor allem wegen der "grotesken" Natur des Namens. Der Begriff ist allerdings selbstbewusst gewählt. "Er soll schon etwas 'schockierend' sein – aber nicht als Provokation, sondern als Anregung zu reflektieren", sagt Fischer. Was bedeutet "Slut"? Warum wird der Begriff als Beleidigung verwendet? Was hat die Kleidung von einer Frau damit tun? Und wie kann der Begriff vielleicht zurückgewonnen werden?

Klares Zeichen setzen



"Wir wollen ein klares Zeichen setzen: Egal was du trägst, es gibt keine Entschuldigung für sexuelle Belästigung, Fehlverhalten oder Missbrauch", sagt Fischer. Manche werden daher recht freizügig gekleidet sein. Als Selbstbehauptung. Nicht als Provokation. Die Annahme, Männer würde sich nicht kontrollieren können und seien "Opfer ihrer Triebe", sei kompletter Blödsinn. Wenn die Demo-Veranstalterin von der Dekonstruktion von Begrifflichkeiten sprechen, welche patriarchalen Herrschaftsverhältnissen in die Hände spielten, um Frauen abzuwerten und auszugrenzen, geht es ihr darum den Begriff der „Slut“ umzudeuten.



Ein Slutwalk ist ein Manifestation der Unantastbarkeit der sexuellen Integrität und stellt damit wichtige feministische Interventionen dar. "Er sollte aber auch einfach Spaß machen!", unterstreicht Fischer. Die Demo ist eine Gelegenheit für Frauen – und Menschen aller Geschlechter – sie selbst zu sein und sich unter gleichgesinnten Aktivisten sicher zu fühlen. "Nacktheit ist überhaupt nichts schlimmes", sagt Fischer. "Wer entscheidet, dass es eine Grenze gibt, die wir nicht überschreiten sollten? Und wo diese ist?" Nur weil es in einer Gesellschaft Regeln und Normen gäbe, heiße nicht, dass sie gut seien.

"Wichtiger", so Fischer, "sollte sein, wie man sich wohl und sicher fühlt."

