INNSBRUCK. Die Stimmung im Gemeinderat hat sich der Wetterlage angepasst. Bereits zum Auftakt gab es rund um die IKB-Aufsichtsräte eine emotionale Diskussion. Es folgt die Aktuelle Stunde und die Abstimmung rund um einen Gastgarten in der Altstadt. Die Gemeinderatssitzung kann hier nachverfolgt werden.

IKB-Aufsichtsräte

Der Rechnungshofbericht zur TIWAG hat in Sachen Aufsichtsräte für einiges Aufsehen gesorgt. Bgm. Willi hat unter der Devise "Entpolitisierung und Erhöhung der Frauenqoute" des IKB-Aufsichtsrates fünf Personen vorgeschlagen. Da sich aber keine Mehrheit dafür abgezeichnet hat, wollte Bgm. Willi eine Rücknahme des Tagesordnungspunktes. Diese war aber nach einem Einspruch nicht mehr möglich und "die rechtskonservative Mehrheit einen eigenen Vorschlag beschlossen." Der Antrag von Bgm. Willi erhielt 2 von 7 Stimmen, der Alternativvorschlag erhielt 4 von 7 Stimmen. Im Gemeinderat folgte eine doch lange Sitzungsunterbrechung, damit die Fraktionen das weitere Vorgehen besprechen können. Das Thema wird am Ende der Tagesordnung in der nicht öffentlichen Sitzung behandelt.

Aktuelle Stunde

Es folgt die Aktuelle Stunde zum Thema "Öffnungen: Gemeinsam Möglichkeiten schaffen für unsere Stadt" (Themenauswahl durch ÖVP). "Am 27. April wurde das Corona-Wirtschaftspaket von Bgm. Willi zu Grabe getragen", stellt GR Mariella Lutz einleitend fest. "Jetzt braucht es Impulse, um die Wirtschaft hochzufahren und Arbeitsplätze zu erhalten." GR Lutz kündigt einen Antrag zu Gratispark-Stunden in der Innenstadt an. GR Andrea Dengg hält fest, dass von Seiten der Politik viele Maßnahmen von den heimischen Unternehmen eingefordert werden. Sie kritisiert auch die Beibehaltung der Terminvereinbarungsregeln für den Magistrat. Auch Dengg kritisiert das Ende der Corona-Wirtschaftsgespräche und sieht Bürgermeister Georg Willi mehrfach gefordert. GR Mesut Onay fordert eine Vereinfachung für Veranstaltungen im Freien, Schaffung komsumfreier Zonen und mehr positive Stimmung um die Öffnung mit Bedacht zu nutzen. Sozialpolitisch ist die Stadt ebenfalls gefordert, ob das Auslaufen von Stundungen bis zur Betreuung. GR Reinhold Falch sieht Handlungsbedarf im sozialen und wirtschaftlichen Bereich: "die Stadt muss zukunftsfähiger werden". GR Helmut Buchacher warnt vor den bevorstehenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. GR Thomas Mayer sieht eine positive Entwicklungen bei den Zahlen Covid-Betroffen: "es ist jetzt aber Zeit die Stadt wieder attraktiv zu machen. Toruistische Angebote fehlen, heimische Wirtschaft muss gefördert werden." GR Julia Seidl ortet eine fehlende Gemeinsamkeit innerhalb des Gemeinderates um Ideen umzusetzen. Sie erinnern an Betriebe außerhalb der Gastro, die mit den bestehenden Regeln nicht aufsperren können und stellt die Frage: "Wo sind die große Ideen für die Wirtschaft?" Sie könnte sich einen "One-Stop-Shop" für Genehmigungen bei der Stadt vorstellen. Stadträtin Christine Oppitz-Plörer betont den breiten Aufgabenbreich der Stadt von Jugend bis Senioren. Sie betont den Arbeitskräftemangel, der enormen Auswirkungen hat. Oppitz-Plörer erklärt die Bedeutung des Antrags "Masterplan Gehen". GR Thomas Lechleitner sieht die Stadt in der Verantwortung "die Krise als Chance nutzen". Es besteht jetzt die Möglichkeit Maßnahmen zu ändern und fordernt eine neue ökologischere, soziale Normalität. GR Benjamin Plach will Maßnahmen für die junge Gneration, die sich in den Einstieg in das Arbeitsplatzverhältnisses befinden und fordert perspektiven durch die Stadt und stadtnahen Betrieben. GR Gerald Depaoli fordert das Gespräch von Bgm. Willi mit dem derzeitigen Finanzdirektorstellvertreter ein und verweist auch auf den dazu gehörigen Antrag. Er kritisiert auch die Nichteinberufung des Kontrollausschusses, der einen neuen Obmann wählen soll, der nun am 2.6. stattfindet. Stadträtin Uschi Schwarzl: "Mit Rezepten von vorgestern, kann die Zukunft nicht bewältigt werden." Sie sieht das Kulturquartier als Wirtschafts- und Kulturprojekt und kündigt einen "größeren" Kultursommer an. Vizebgm. Johannes Anzengruber betont die Entwicklung der Impfungen, die Wichtigkeit der bestehenden Regel und die gute Testinfrastruktur in Innsbruck. Politisch sieht Anzengruber die Digitalisierung und Entbürokratisierung, die Attraktivierung von Plätzen sowie das Angebot an Perspektiven und Sicherheit für die Unternehmen als vordringlich. Stadtrat Rudi Federspiel sieht vor allem eine Schadensbegrenzung und fordert eine Aufbruchsstimmung. Er fordert mehr Initiaitven des TVB Innsbruck in Sachen Werbung in den Nachbarregionen.

Die 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte tagen in der Innsbrucker Messe.

Foto: Ibkinfo

hochgeladen von Georg Herrmann

Gastgarten-Causa

Bereits im Vorfeld hat der Tagesordnungspunkt "Altstadthotel Weisses Kreuz GmbH: Zusage Grundüberlassung für die Dauer von längstens vier Gastgartensaisonen (2021 - 2024) für das Hotel Weißes Kreuz, Herzog-Friedrich-Straße 31" für heftige Diskussionen gesorgt. Die ausführliche Berichterstattung im Stadtblatt können Sie hier nachlesen. Eigentlich sind derartige Entscheidungen über Gastgärten im Stadtsenat zu treffen, durch das Minderheitenvotum kam die Frage in den Gemeinderat. Vizebgm. Markus Lassenberger informiert über den Beschlußablauf. Es gab die Variante eines kleinen Gastgartens mit rund 16 m2 oder eine größere Variante mit rund 28 m2. Lassenberger verweist auf die bestehende Gastgartenrichtlinie der Stadt Innsbruck und sieht folgende Punkte nicht erfüllt: Das Hotel Weisse Kreuz kann über die gesamte Breite des Hauses errichten, die Firma Einwaller ist jedoch Mieter und hätte ein Einspruchsrecht. Auch die Frage des Ausschanks, die im Parterre oder im 1. Stock angesiedelt sein muss, ist offen. Generell wird die Genehmigung erstmals auf ein Jahr und dann auf drei weitere Jahre beschlossen. Jetzt soll aber eine vierjährige Genehmigung erfolgen. Das Hotel Weisses Kreuz ist ein Präsedenzfall und Lassenberger zieht Vergleiche mit anderen Bewerbern. Die FPÖ Innsbruck bringt einen Abänderungsantrag ein und definiert die Dauer der Genehmigung für die Saison 2021. GR Christoph Appler kündigt ebenfalls einen Abänderungsantrag ein. Die große Gastgarten-Variante wird für das Jahr 2021 und ohne Zustimmung der Fa. Einwaller genehmigt und fordert eine Überarbeitung der Gastgartenrichtlinie. GR Gerald Depaoli versteht die Nichteinhaltung der Gastgarten-Richtlinie nicht. GR Mesut Onay erinnert an die Forderung nach Erleichterungen bei Genehmigungen. Gleichzeitig betont Onay, dass die Gleichbehandlung bei allen Bewerbern gegeben sein muss und spricht sich gegen eine vierjährige Genehmigung aus. Stadträtin Christine Oppitz-Plörer sieht die Angelegenheit als "Altstadt-Posse". Die Gleichbehandlung nach "Schema F" ist in diesem Fall nicht möglich. Die Stadt will Gastgärten, die möglichst großzügig sind. In diesem Fall ist der Hauseigentümer auch geplanter Betreiber des Gastgartens. Das Handelsgeschäft muss eine eventuelle Ablehnung begründen. Der Hotelier erwarte sich eine Planungssicherheit für den Gastgarten, die bei einer Meinungsbildung des Handelsgeschäfts nicht gegeben ist. Die Fraktion Für Innsbruck spricht sich für die Nichtberücksichtigung der Mietermeinung aus, zeigt sich betreffend der Dauer aber gesprächsbereit. Oppitz-Plörer hält weiters fest, dass die Blumentröge vor der Fa. Einwaller nicht korrekt aufgestellt sind. GR Gerhard Fritz betont, dass es sich um eine stadtinterne Richtlinie handelt und der Stadtsenat einen Ermessensspielraum hat. Er betont den hohen finanziellen Aufwand des Hoteliers und die vielen Gespräche des Betreibers mit der Stadtplanung. Dieser Fall hat keinerlei "Geschmäkle". GR Julia Seidl sieht ein Interesse der Stadt an einen "qualitativ hochwertigen Gastgarten" im Eingangsbereich der Altstadt. GR Irene Heisz sieht einen Gastgarten als Gewinn. GR Deapoli zeigt sich über ein Schreiben von Hrn. Hudovernik verwundert. Vor allem die Formulierung "Auf die Wiederspruchmöglichkeit unseres Mieters zu verzichten ist kein Privileg, denn das hat in zahlreichen anderen Fällen auch stattgefunden, die mir dokumentiert vorliegen. Insgesamt gibt es in unzähligen Fällen ein Abrücken von der Gastgartenrichtlinie. Auch das liegt dokumentiert vor." führt zu einigen Fragen von GR Depaoli, der sich vor allem über das Abrücken von der Gastgartenrichtlinie umfassende Aufklärung wünscht. Vizebgm. Lassenberger zeigt sich ebenfalls über das Schreiben verwundert. GR Andreas Kunst sieht die Richtlinie durchaus mit bindenden Charakter und fordert die Einhaltung der Richtlinie. GR Thomas Mayer betont, dass es keine 100 %ige Gleichbehandlung geben wird. Es soll ein Mittelweg gefunden werden. GR Onay fordert die Überarbeitung der Gastgartenrichtlinie und für diesen Beschluß die Einhaltung der bestehenden Richtlinie. StR Schwarzl sieht den Gastgarten auch als mögliche Bereicherung für das Handelsgeschäft. GR Reinhold Falch plädiert dafür die Richtlinie einzuhalten und sie gegebenenfalls ändern. Der Antrag der ÖVP auf Genehmigung des Gastgartens für die Saison 2021 wurde mehrheitlich angenommen.

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier