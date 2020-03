Nach falschen medialen Darstellungen stellen dir tiroler kliniken nun klar, dass es in keinem Haus der tiroler kliniken bisher zu keinen groß angelegten Diebstählen von Lagerbeständen gekommen ist.

Der Vorwurf, der sich auch gegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der tiroler kliniken wendet, wird von Seiten der tiroler kliniken zurückgewiesen. "Es ist richtig, dass wir die MitarbeiterInnen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Masken aufgerufen haben. Der Grund dafür sind aber NICHT Diebstähle, sondern Lieferschwierigkeiten, da ein Großteil der Weltproduktion von Masken aus China kommt. - Dank einer verantwortungsvollen Einkaufspolitik und Lagerhaltung sind wir in der guten Situation, derzeit noch ausreichend Material auf Lager zu haben. Das erlaubt es uns, Operationen nicht auf Notfälle einzuschränken, wie es leider immer mehr Krankenhäuser gezwungen sind zu tun.- Der Aufruf an unsere MitarbeiterInnen, verantwortungsvoll mit Verbrauchsmaterialien umzugehen, ist äußerst konstruktiv aufgenommen worden und dient dazu, dass es eben nicht zu Engpässen kommt.", heißt es in einer Aussendung der tiroler kliniken.