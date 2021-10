INNSBRUCK. Pavillon soll kulturell genutzt werden. Eine Büste von LH a.D. Durnwalder am Bergisel, die Infragestellung der Handlungsfähigkeit von Bgm. Willi, die Forderung nach Budgettransparenz und die Problemvielfalt im O-Dorf.

Konzept vorgestellt

Der „Pavillon“ vor dem Landestheater stand im Zentrum einer öffentlichen Präsentation. Bürgermeister Georg Willi lud alle Stadtsenatsfraktionen ein, eigene oder favorisierte Konzepte für die künftige Nutzung des Gebäudes vorzustellen. Aufgrund der bereits beschlossenen Neugestaltung des Vorplatzes beim benachbarten Landestheater und Haus der Musik – das sogenannte „Kulturquartier Plus“ – ist auch eine Diskussion über den Kubus entstanden, der seit 2018 nicht mehr fix vermietet ist, aber seitdem kontinuierlich hauptsächlich für kulturelle Bespielungen genutzt wurde. Bei der auch online übertragenen Veranstaltung wurde das Konzept „KUBUS space for arts“ präsentiert. Die anwesenden Politikerinnen und Politiker der Grünen, SPÖ, Alternative Liste Innsbruck (ALI) erklärten ihre Unterstützung für die kulturelle Weiternutzung. Auch die NEOS stehen dem Konzept unter der Voraussetzung eines fixen gastronomischen Angebots positiv gegenüber. „Die vorgestellte Idee hat sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt. Initiator Severin Sonnewend hat gezeigt, wie ein Ort wie der Pavillon, auch in Kooperation mit anderen Initiativen und zum Beispiel Festivals, erfolgreich kulturell bespielt werden kann. Das Konzept fügt sich auch sehr gut in das dort entstehende ‚Kulturquartier Plus‘ ein und steht für die kulturelle Vielfalt im urbanen Raum“, unterstreicht Bürgermeister Willi.

KUBUS space for arts

Das Konzept „KUBUS space for arts“ möchte den Pavillon als offenes Kulturhaus bzw. Kulturort etablieren. Der Würfel soll ganzjährig als Projektraum für Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, musikalische Darbietungen und darstellende Künste wie Tanz oder Theater nutzbar sein. Die Ideengeber, die den Raum schon bisher temporär bespielt haben, verstehen ihr Konzept als ergänzendes Angebot an bestehende Kulturvereine- und die umliegenden Einrichtungen. Erklärtes Ziel ist die Schaffung eines „Ortes, der dem Zeitgeist entspricht.“ Als Vorbild wurde das Wiener Museumsquartier bzw. das Poolbar-Gelände in Feldkirch genannt. Die Finanzierung des überwiegend kostenlosen Angebots soll über Förderungen, Eigenmittel und Kooperationen abgedeckt werden.

Öffentlichkeit eingebunden

Mit der Übertragung der Veranstaltung via Livestream hatte auch die Bevölkerung die Möglichkeit, bei der Vorstellung des Konzepts „KUBUS space for arts“ dabei zu sein. „Ich freue mich, dass das niederschwellige Angebot gut angenommen wurde. Nach der Vorstellung des Konzepts werden wir die Öffentlichkeit auch über die weiteren Schritte laufend informieren“, hält der Bürgermeister fest.

Präsentation

Die feierliche Präsentation der Büste von LH a.D. Luis Durnwalder fand am Bergisel statt. Zahlreiche Politiker (LR Johannes Tratter, Vizebgm. Markus Lassenberger, Herwig van Staa, Helmut Mader, Gabi Schiessling, Bruno Wallnöfer) sowie der Abt des Benediktinerstiftes Marienberg, Prälat Markus Spanier, waren anwesend. Auch die Künstler, die die Büste und das Gestell entworfen haben, sowie die Schlosser und Gießer waren am Bergisel. Im Anschluss wurde die Biografie von Luis Durnwalder vorgestellt.

Handlungsfähigkeit

„Seit Aufkündigung der Innsbrucker Stadtkoalition durch Bürgermeister Georg Willi gibt es in Innsbruck das Spiel der sogenannten freien Kräfte, und das ohne definierte Spielregeln. Die Stadtsenatsparteien, welche ohne sich in einer gemeinsamen Stadtkoalition zu befinden, Stadtregierungsmitglieder stellen, wechseln in ihrer politischen Arbeit zwischen Oppositionsbank und Regierungsbank, und auch der grüne Georg Willi betreibt, indem er die Mitglieder der Innsbrucker Stadtregierung bzw. die Stadtregierungsparteien immer wieder öffentlich kritisiert, ohne vorher mit ihnen gesprochen zu haben, als Bürgermeister Oppositionspolitik. Die Suche nach politischen Mehrheiten im Innsbrucker Gemeinderat ist für Bürgermeister Georg Willi ein fast schon wöchentliches Lotteriespiel, und das auf Kosten der Innsbruckerinnen und Innsbrucker!“, erklärt Gemeinderat Gerald Depaoli in einer Aussendung: "Es stellt sich daher die Frage, ob Bürgermeister Georg Willi ohne funktionierende Stadtregierung, der nur damit beschäftigt ist eigene Stadtrechtsbrüche zu legalisieren, überhaupt noch handlungsfähig ist?“, stellt GR Gerald Depaoli in den Raum, welcher mittels einer schriftlicher Anfrage an den Bürgermeister von Bürgermeister Georg Willi selbst wissen will, wie oft er seit seinem Amtsantritt im April 2018 das Innsbrucker Stadtrecht, also Landesrecht, nachweislich gebrochen hat, und welche persönlichen Konsequenzen diese offensichtlichen Stadtrechtsbrüche für den amtierenden Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt bisher hatten.

Transparenzforderung

"Einfach dreist!" ist der erste Kommentar, der Mesut Onay, Gemeinderat der Alternativen Liste Innsbruck, angesichts der Vorgehensweise der Grünen in Sachen Budgeterstellung einfällt. Hintergrund: Die grüne Bürgermeisterpartei hat den städtischen Budgetentwurf noch niemandem, nicht einmal dem Finanzausschussvorsitzenden vorgelegt und schickt dennoch bereits munter Presseaussendungen zu den Details, die sie fordern. "Anstatt ein mediales Theater zu inszenieren und Nebelgranaten zu produzieren, wäre der eigentliche Auftrag der grünen Kolleginnen und Kollegen, im Sinne der Transparenz und der demokratischen Grundsätze, endlich das prognostizierte Budget vorzulegen, sodass kritisch darüber diskutiert werden kann", kritisiert Onay die intransparente Vorgehensweise der Grünen scharf.

O-Dorf: Wohnen und Parken

Beim ‚Jetzt red´i‘ Stand der Fraktion FPÖ Rudi Federspiel im Innsbrucker O-Dorf war die fehlende Durchmischung bei der Vergabe von städtischen Wohnungen das meist angesprochene Thema. Die FPÖ fordert Parkautomaten im O-Dorf, die Gratisparktickets ausgeben, die nur einen Tag gültig sind, um Dauerparker loszuwerden. Zugleich will man sich der Problematik der Dauerparker in den Industrie- und Gewerbegebieten der Landeshauptstadt verstärkt widmen.

Bestätigung

Bestätigt in der Kritik zeigt sich der Innsbrucker FPÖ-Vizebürgermeister Markus Lassenberger darüber, dass „es im O-Dorf zu massiven Konflikten aufgrund der fehlenden Durchmischung kommt.“ Beim „Jetzt red´i“ Stand der Gemeinderatsfraktion FPÖ Rudi Federspiel am DDr. Lugger Platz im O-Dorf am vergangenen Freitag sei die fehlende Durchmischung bei der Vergabe der Wohnungen eines der meist angesprochenen Themen gewesen. „Die Menschen im O-Dorf wollen nicht das Gefühl haben, dass sie zu Außenseitern werden. Ihr Stadtteil liegt ihnen am Herzen, und so soll es auch bleiben,“ hält Lassenberger fest und ergänzt: „Deshalb hat die FPÖ Rudi Federspiel schon mehrmals versucht die Vergaberichtlinien der Stadt mittels Antrag zu ändern. Leider scheiterte das immer aufgrund fehlender Mehrheiten.“Der FPÖ-Vizebürgermeister konkretisiert: „Wir werden aber einen neuen Anlauf starten, denn auch bei der Besiedelung vom Campagne-Areal hört man, dass es zu einer Ghetto-Bildung kommen wird, wenn man nicht rasch die Vergabekriterien ändert.“

Dauerparker

Lassenberger verweist darauf, dass bei der FPÖ-Aktion am Freitag das Thema Dauerparker kein Thema bei den Besucherinnen und Besucher war. „Wenn im O-Dorf, wie immer gesagt wird, sozial schwächere Menschen wohnen, sollte ihnen allerdings nicht noch Steine in den Weg gelegt werden und zusätzliche Gebühren fürs Parken eingehoben werden.“ Mit Automaten die Gratisparktickets ausgeben, die nur einen Tag gültig sind, könne man viele Dauerparker loswerden. „Man müsste sich die Mühe machen und täglich dort ein neues Ticket lösen. Dabei darf man aber nicht außer Acht lassen, dass in den Industrie- und Gewerbegebieten der Landeshauptstadt Dauerparker ein viel größeres Problem darstellen, dieser Thematik wollen wir Freiheitliche uns verstärkt widmen.“

