INNSBRUCK. Das Coronavirus hat sich vom medizinischen Problem zum Spaltpilz in der Gesellschaft und Politik weiterentwickelt. In Sachen Polemik wird die "gute Kinderstube" genauso wie der Respekt über Bord geworfen und beim Aufeinandertreffen der Argumente tief in die Trickkiste des Populismus gegriffen.

Auflehnung

Bewusst werden berechtigte Fragen und Argumente mit hetzerischen Karikaturen des Stürmers aus dem Jahr 1931 (zu finden ist der Eintrag auf eine Facebook-Seite, die von einem Unternehmer aus dem Tiroler Unterland betrieben wird) oder verfremdeten und gefälschten Zitaten von Sophie Scholl in den sozialen Netzwerk-Postings vermischt. Der Innsbrucker Kulturarbeiter David Prieht meint dazu: "Es ist gut und wichtig, dass wenn man sich gegen Staatsrepressionen auflehnen möchte, das auch tut und sich organisiert. Ich glaube, dass viele Leute z.B. zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie politische Vernetzung bewusst betrieben haben. Ist ja immerhin auch schon mal etwas. Aber halt auch eine echt schlechte Zeit um unbedarft in Social-Media und seine inzwischen oft abgründigen Umgangsformen geworfen zu werden." FP-Obmann Norbert Hofer schreibt in einer Aussendung: "Dass Demonstrationen auch von Obskuranten zur Verbreiterung eigenwilliger Botschaften genutzt werden, ist auch bei manchen Teilnehmern an Corona-Demos der Fall – das ist aber kein besonderes Phänomen der jüngeren Vergangenheit."

Protest

Ängste, Unsicherheit, offene Fragen sowie Kritik an den Maßnahmen und Förderungen der Regierung. Es gibt viele Gründe, die aktuelle Situation der Gesellschaft und Wirtschaft in Österreich zu hinterfragen, Lösungen vorzuschlagen oder einzufordern sowie seine Meinung in den verschiedensten Varianten offen darzustellen. Dazu gehören Demonstration als Bild eines gemeinsamen Auftretens, einer Präsentation gemeinsamer Zielsetzungen, längst zur demokratischen Selbstverständlichkeit. Die Sensibilität in der Beurteilung der Demos der Corona-Maßnahmenkritiker liegt in der Vermischung der unterschiedlichen Ziele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Parole "Friede, Freiheit, keine Diktatur" wird mit "Kurz muss weg" verbunden, in der Bewerbung der Veranstaltungen werden zur Emotionalisierung Postings mit bedenklichen Inhalten verknüpft. Kleinunternehmer, mit Existenzängsten und die gewohnt sind zu entscheiden und zu handeln, stehen ohnmächtig vor dem staatlichen verordneten wirtschaftlichen Stillstand. Sie wählen als eine weitere Form des "Aufmerksammachen" auf ihre Situation und als Protest eine Demo. Sie halten sich an die verordneten Schutzmaßnahmen. Einige wenige andere mischen sich unter diese Demo. Sie sehen sich als Widerstandskämpfer gegen die Vorschriften, erachten die Schutzmaßnahmen als sinnlos, artikulieren Sprechchöre wie "Tragen wir eine Maske? Nein." Einige andere nehmen an der Demo aus politisch strategischen Überlegungen teil, vor allem um die Stabilität des Staates zu erschüttern, gegen die Exekutive zu provozieren.

Aufmerksamkeit

Eine Beobachtung und Beurteilung der Corona-Maßnahmenkritiker-Demos und Spaziergänge muss auch unter der besonderen Aufmerksamkeit der in der ÖFfentlichkeit präsentierten Botschaften erfolgen: Kritik an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereit sind rechtlichen Grenzen zu überschreiten oder den gegenseitigen Respekt zu ignorieren, muss erlaubt und gewünscht sein. Beide Seite sollen daher auf die Pauschalverurteilung und kollektive Schuldzuweisungen verzichten.

Widerspruchsfreiheit

Einst wurde die "Wahrheit als Tochter der Zeit" beschrieben, heute ist die "eigene Wahrheit" ein nicht zu kritisierendes und unbestreitbares Faktum. Dabei wird, trotz der gern gerufenen "Keine Diktatur"-Parole, außer Acht gelassen, dass Meinungsfreiheit kein Recht auf Widerspruchsfreiheit bedeutet. Die von einigen Politikern bewusst gewählten Provokationen und Vereinfachungen sind geprägt von fehlenden Alternativen. Eine "Pippi-Langstrumpf-Mentalität" und "Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt." werden das Corona-Problem nicht lösen. Gerade in Rrichtung politischer Vertreter ist die Aufforderung nach seriösen und respektvollen Handelns mehr als nur ein Appell.

Georg Herrmann

