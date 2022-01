INNSBRUCK. Die Partei "Menschen - Freiheit - Grundrecht" (MFG) wird bei den Gemeinderatswahl am 27.2. in mindestens 34 Gemeinden antreten. In 10 Gemeinden, darunter in den Bezirkshauptstädten Imst, Kufstein, Schwaz und Lienz, gibt es auch MFG-Bürgermeisterkandidaten.

Wahlkampfauftakt

Aktuell hat die MFG laut eigenen Angaben österreichweit rund 22.000 Mitglieder, in Tirol sind es 2.060 Mitglieder. "Wir haben in Tirol tolle Menschen die am Werk sind", betont Gerhard Pöttler, MFG-Vorstandsmitglied und erhofft gemeinsam mit Bernhard Schmidt, interimistischer Landessprecher der MFG, auf ein erfolgreiches Abschneiden bei den Gemeinderatswahlen. "Die bevorstehenden Gemeinderatswahlen sehe ich als Chance auf demokratischem Wege eine Veränderung zum Besseren herbeizuführen. Christian Ortner, hauptberuflich Rechtsanwalt und stellvertretender Landessprecher, sieht den Rechtsstaat ausgehebelt. "Die wissenschaftlichen Beiakten der Verordnungen waren nur Schrott und der Verfassungsgerichtshof hat die Verordnungen nur formell und nicht inhaltlich aufgehoben", übt Ortner Kritik und meint: "Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Grund- und Freiheitsrechte wiederherzustellen."

Lukas Haas tritt als MFG-Bürgermeisterkandidat in Schwaz an.

Kandidaten

Mit Michaela Gründhammer-Ehrensberger, Allgemeinmediziner und Bürgermeisterkandidatin in Kirchberg, und Lukas Haas, Bürgermeisterkandidat in Schwaz, waren auch zwei aktive Wahlkämpfer vor Ort. Für Michaela Gründhammer-Ehrensberger ist Corona ein politisches und weniger ein gesundheitliches Thema. Sie kritisiert vor allem das Fehlen von Langzeitstudien hinsichtlich der Impfauswirkungen. "Auch Boostern schützt nicht vor Infektionen und Weitergabe des Virus", meint die Medizinerin: "Die aktuelle Omikron-Variante ist hochansteckend und nicht mehr aufzuhalten." Lukas Haas tritt in Schwaz an und will für mehr Menschlichkeit, Transparenz und Fachkompetenz sorgen und "nicht einer Altparteienphilosophie" folgen. Neben der Coronathematik zählt Haas eine Mischung aus politischen Forderungen von direkter Demokratie über den Bau- und Ausbau von Gründerzentren und Sportmöglichkeiten bis zu sozialen Projekten auf.

Michaela Gründhammer-Ehrensberger ist Bürgermeisterkandidatin der MFG in Kirchberg.

Parteiprogramm

Das Parteiprogramm der MFG -Tirol soll erst im März präsentiert werden. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sehen die MFG-Vertreter in den Themenbereichen "Gesundheit und Soziales", "Kinder, Jugend, Familie und Bildung" sowie Wirtschaft. "Keine Art von Drohungen sei akzeptabel", meint Gerhard Pöttler, auf die Frage, ob es von der MFG einen klaren Appell gegenüber den Menschen, die Handelsangestellte beleidigen, beschimpfen oder bedrohen. Pöttler spricht von einem friedvollen Weg. Bernard Schmidt erklärt: "Wer eine vom Mainstream abweichende Meinung vertritt, wird sogar verspottet." Christian Ortner will gegen "die Anregung zu Denunziantentum und Blockwartmentalität sowie Gleichschaltung von Medien" kämpfen. Im Rahmen des Gemeinderatswahlkampfes kündigen die Mit freundlichen Grüßen-Vertreter zahlreiche Kundgebungen an den Wochenenden in den Tiroler Gemeinden an.

