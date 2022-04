Mit der Aktuelle Stunde zum Thema "Pflegenotstand! Welchen Handlungsbedarf hat die Stadt Innsbruck?", ausgewählt von der SPÖ-Innsbruck startet der Gemeinderat in seine April-Sitzung.

INNSBRUCK. Die 40 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte beraten ab 9 Uhr in der Messe Innsbruck, Forum 2, folgende Tagesordnung:

Der Kontrollamtsbericht zu den Sitzbänken in St. Nikolaus und der Verwendung von Verfügungsmitteln steht neuerlich auf der Tagesordnung.

1. Mitteilungen des Vorsitzenden

2. Aktuelle Stunde zum Thema "Pflegenotstand! Welchen Handlungsbedarf hat die Stadt Innsbruck?" (Themenauswahl durch SPÖ)

Aufgrund der aktuellen angespannten Pflegesituation und der kommenden Herausforderungen fordert GR Helmut Buchacher die Ausrufung des "Pflegenotstandes". GR Andrea Dengg fordert von der Kommunalpolitik ein offenes Ohr für die Anliegen der Pflegerinnen und Pfleger und ein rasches Umsetzen der vorliegenden Vorschläge durch Stadt und Land. GR Renate Krammer-Stark verweist auf den Vorsorgeplan für ältere Menschen, der bereits 1993 erstellt und 2004 sowie 2014 fortgeschrieben wurde. In diesem Vorsorgeplan sind 30 konkrete Maßnahmen fixiert, der Pflegeberuf gehört attraktiv gestaltet. In verschiedenen Wortmeldungen wird auf die Problematik der bundesweiten Verantwortung für die Pflegekräftesituation verwiesen. StR Christine Oppitz-Plörer ruft zur aktiven Unterstützung der Pflegekräfte in verschiedener Bereichen auf. Vizebgm. Johannes Anzengruber lobt das Pflegepersonal und verweist auf die fehlenden Fachkräfte. Ein Bereich der Lösungsmöglichkeiten ist die Einführung des Pflegeberufes.

BezirksBlätter Innsbruck Beitrag zum Vorsorgeplan, 2015

Thomas Strickner zur Pflegekräftesituation, BezirksBlätter Innsbruck Artikel

3. Vorlage des Entwurfs des Rechnungsabschlusses 2021

4. Projekt "BAREWO - Baukasten für ressourcenschonendes Wohnen - Nachbarschaften als Akteure des Wandels für Klimaschutz und ressourcenschonende Lebensstile", Förderungsvertrag und Konsortialvertrag, wird auf den Nachmittag verschoben;

5. Anträge des Stadtsenates

a) Kindergarten in der Au, Erweiterung und Großinstandsetzung, Projekt-Durchführungsbericht der lnnsbrucker Immobilien GmbH & Co KG (IIG) und Stellungnahme des Beirates für Großprojekte (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

b) Freigabe der Finanzmittel für die Planungskosten des Projektes Masterplan Olympia Eiskanal Innsbruck; Planungs-Projektbericht der Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH und Stellungnahme des Beirates für Großprojekte; von der Tagesordnung genommen

c) Verkauf einer Liegenschaft (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

d) Auslobung eines EU-weiten Realisierungswettbewerbes für die Errichtung eines neuen Kinderzentrum Pechegarten, Planungs-Projektbericht der Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG (IIG) und Stellungnahme des Beirates für Großprojekte (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

e) Garantie der Landeshauptstadt Innsbruck für ein Investitionsdarlehen der Europäischen Investitionsbank an die lnnsbrucker Immobilien GmbH & Co KG (IIG) zur Finanzierung der Konstruktionsphase 1 am Campagne-Areal (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

f) Möslalm, Änderung der Sanierungsmaßnahmen basierend auf lnnsbrucker Immobilien GmbH & Co KG (IIG), Projektbericht - Ergänzung Reiferaum, Energierversorgung Großprojekte (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

g) Investitionsförderung von privaten Wohn- und Pflegeheimen 2022: Stiftung Nothburgaheim und Seniorenheim St. Raphael

h) Verein Integration Tirol, Fördervereinbarung

i) Aussetzen der Vorschreibung der Tarife für die städtischen Kindergärten für einen Monat (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

j) Sonderförderung: Entfall der Elternbeiträge durch COVID-19 in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen in Innsbruck während der Phase von November 2021 bis Februar 2022 (Vorberatung durch Stadtsenat am 19.04.2022)

6. Anträge des Ausschusses für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen

7. Anträge des Kontrollausschusses

a) Bericht über die Prüfung von Teilbereichen der Abwicklung bezüglich der Aufstellung von Sitzmöbel in der Innstraße sowie der Verfügungsmittel der Jahre 2018 bis 2020

b) Bericht über die Follow up-Einschau 2021

c) Bericht über die Belegkontrollen der Stadtgemeinde Innsbruck, IV. Quartal 2021

d) Bericht über die Prüfung der Zuteilung von Räumen an Gemeinderatsklubs und ressortführenden Stadtsenatsmitglieder

Bericht BezirksBlätter Innsbruck über den Kontrollamtsbericht zu den Sitzbänken

8. Subventionsanträge des Ausschusses für Soziales und Wohnungsvergabe

9. Subventionsanträge des Ausschusses für Bildung, Gesellschaft und Diversität

10. Antrag des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität

- Sternwartestraße und Frau-Hitt-Straße, Verordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h

11. Anträge des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnbau und Projekte

12. Einbringung von Anfragen oder Anträgen, deren dringende Beantwortung bzw. Behand-lung verlangt wird

13. Behandlung eingebrachter dringender Anträge

14. Behandlung von eingebrachten Anträgen

a) Stadtmagistrat Innsbruck, Mag.-Abt. III, Straßenbetrieb, Erhöhung der Anzahl der MitarbeiterInnen (Bgm.-Stellv. Lassenberger, 51)

b) Mühlauer Brücke, Verkehrsmaßnahmen (GR Depaoli, 52)

c) Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) AG, Beauftragung einer Energiepotenzialstudie (Bgm.-Stellv. Ing. Mag. Anzengruber, BSc, 53)

d) Schulstarthilfe, Erhöhung der Einkommensgrenze (GRin Dipl. Soz.-Wiss.in Arslan, 54)

e) Stadtmagistrat Innsbruck, Einführung eines Grant Management Offices (GR Lukovic, BA MA MA, 55)

f) Geschäftsordnung des Gemeinderates (GOGR), Änderung bzw. Ergänzung des § 30 Redezeitbeschränkung (GR Depaoli, 56)

g) Parkraumbewirtschaftung im Bereich Planötzenhof, Aufhebung, Ausarbeitung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (GR Depaoli, 57)

h) Stadtmagistrat Innsbruck, Mag.-Abt. IV, Wohnungsservice, Änderung Wohnungsvergaberichtlinien (GRin Dengg, 58)

i) Marketingmaßnahmen in den Nahmärkten zur Stärkung des Tourismusstandortes (GRin Dengg, 59)

j) Parkraumbewirtschaftung, Abschaffung in peripheren Naherholungsgebieten (Bgm.-Stellv. Lassenberger, 60)

Zugewiesener Gemeinderatsantrag:

k) Sprachförderung im elementarpädagogischen Bereich in der 15a Vereinbarung, Aufstockung der Mittel durch Bund und Land (GRin Dipl. Soz.-Wiss.in Arslan vom 25.02.2021, Zl. GfGR/40/2021)

15. Beantwortung eingebrachter dringender Anfragen

16. Allfällige Debatten gemäß § 18 Abs. 5 GOGR

17. Einbringung von Anfragen

18. Einbringung von Anträgen

Die SPÖ hat das Thema der Aktuellen Stunde ausgewählt.

GR Depaoli mit einer Vorschau

"So hat das Gerechte Innsbruck beantragt, dass der fragwürdige Beschluss des Stadtsenates zur Errichtung einer entgeltlichen Parkraumbewirtschaftung beim Planötzenhof aufgehoben wird, und die zuständige Verkehrsstadträtin ein unentgeltliches Parkraumkonzept ausarbeiten muss. Ein weiterer Antrag des Gerechten Innsbruck zielt darauf hin, dass das Verkehrschaos bei der Mühlauer Brücke mittels sinnvoller Verkehrsmaßnahmen zumindest gelindert wird. Der Antrag des Gerechten Innsbruck bzgl. Regelung der Redezeitbeschränkung bei Gemeinderatssitzungen dürfte spannend werden, zumal Bürgermeister Georg Willi, aber auch die Klubobleute der Stadtsenatsparteien, erklären werden müssen, wie sie die Redezeitbeschränkungen bei Gemeinderatssitzungen berechnen bzw. stadtrechtskonform dem Gemeinderat zu Beginn der Sitzung zur Abstimmung seit Jahren vorlegen“, teilt Gemeinderat Gerald Depaoli in einer Aussendung mit. „Spannend wird auch werden, ob dem neuerlichen Abwahlantrag des Gerechten Innsbruck von Uschi Schwarzl als Stadträtin die Dringlichkeit zugesprochen, oder ob über diesen Abwahlantrag erst im Mai verhandelt wird. Letztendlich wird gegebenfalls noch über eine brisante Anfragebeantwortung des Bürgermeisters auf eine Anfrage des Gerechten Innsbruck diskutiert, in welcher Georg Willi zugeben musste, dass er sehr viele Aufträge des Stadtsenates bzw. des Gemeinderates nicht erledigt hat,“ schließt GR Gerald Depaoli.

