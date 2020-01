Wir müssen alle mit der Zeit gehen, denn die Zeit geht jedenfalls mit uns. Gegen manche Begriffe der Zeit-Geistigkeit kommt kein Kraut an, es sei denn man rauchts. Mir jedenfalls Hopfen statt Hanf im Alltagskrampf dem Klassenkampf.

Oki, viele junge Mädchen sehen das anders & was man früher dem Sekt zugedacht, wird & wurde schon den Kräutern zugelacht, so ward manch Pandorenbüchse geöffnet, nachdem Frau dem Mann den Wunsch nach Sinnesrauch eröffnet.

Ein bisschen Spass muss sein, so schenk der Pirat euch heute Rein-Wein ein, also die Wahrheit in aller Klarheit. Wer Freude will, muss freundlich sein, doch erachten wir es heute nicht mehr zeitgemäß mit folgenden Wein-Reim zu gefallen:

"ICH NENNE ALLE FRAUEN BABY, denn das ist so angenehm..." so der deutsche Schlagerdichter Hans Barderleben, Leadsänger der Gruppe DIE CHEROKEES im Besatzungsjahre 1946.

Das rockt & schockt gerade heute & dann werden auch noch die Vorteile des terminologischen Opi-Sexismus erörtert, cit. " ich nenne alle Frauen Baby, DAS IST SO UNGEHEUER BEQUEM (!), ich kann sie nicht verwechseln, ist das nicht ANGENEHM ?" (!!)

Zur Krönung: "Baby heisst, ich hab dich lieb (!!!) ...keine weiss von der anderen, hält sich für Baby allein."

Cit. Barderleben Ende ad Gesangsvereinsgelände;

Wir distanzieren uns als ewige Mitruderer in den tosenden Gezeiten der politischen Korrektness von diesen Zeilen eines wohl Immer-Gestrig-Geilen, denn in unserer Gesinnungsgemeinde ist man sowohl cool wie schwul, & außerdem was braucht unser Klima heut noch "Baller"manns Getriebe zur Zeugung neuer Menschen, ist doch alles in der Jugend Fluss in besten Händschgen...gut dieser Reim war mies & ziere uns nicht das Dichter-Vlies, doch im Ernst...

Kein Wort ward heut zur Zeit gefunden

Das fügt nicht jedes Mannes Herz zum Öko-Nerz gebunden

Was uns einst trennte

Die Jugend uns zum Heil benennte

So nennen wir fürderhin alle Frauen Klima

Ich, glaub dann gehts uns allen prima

Denn was ein jedermann versteht

Wird sorgen, dass die Welt sich weiterdreht

So jederzeit, mein liebstes Lama

Noch stehts wie in Opis Nachtpyjama

Sei mir meiner Welten Klima

Von Pradl bis nach Hiroschima!

Das liebe Klima gilt es stehts zu schützen

Erwachet! Ihr, des politisch Schlafes Mützen

Alles wird uns im Guten Gut

Mein liebes Klima, ruhe wohlgemut!