Transparenz und umfassende Information über die Pläne in der Pradler Straße wird gefordert. Die Diskussion über die Vergabe der Räumlichkeiten für politische Parteien wird als skurril bezeichnet und der 120.000 Euro Auftrag für die Entwicklung der Kulturstrategie Innsbruck 2030 sei ein Kulturskandal .

INNSBRUCK. „Zurzeit herrscht leider viel Verwirrung und Aufregung über die Umgestaltung der Pradlerstraße bei zahlreichen Anwohnern“, so reagiert in einer Aussendung die Obfrau des Innsbrucker Verkehrsausschusses, GR Mariella Lutz, auf einen aktuellen Medienbericht. Die Ursache für diese Unruhe in der Pradler Bevölkerung sieht Lutz darin, dass „nur ein kleiner Teil von Anwohnern über die letzten Entwicklungen von Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl informiert wurde und gleichzeitig nur einzelne Puzzleteile des Straßenprojekts bekannt gemacht wurden.“

Transparenz

„Jetzt müssen endlich rasch alle Karten auf den Tisch gelegt werden, ich erwarte mir hier volle Transparenz. Alle Bürger, die am Beginn des Bürgerbeteiligungsprozesses eingebunden waren, müssen jetzt auch umfassend über die neuen Pläne für die Pradlerstraße informiert werden, und anschließend die Möglichkeit haben, ausreichend Stellung zu nehmen. Ein Übersichtsplan, wo nur die angedachten Bäume gut sichtbar sind, ist definitiv zu wenig“, fordert GR Mariella Lutz mehr Transparenz bei diesem Projekt ein. Der Obfrau des Innsbrucker Verkehrsausschusses liegen selbst auch noch keine umfangreichen Unterlagen vor, da die Tagesordnung zur Pradlerstraßen-Präsentation im letzten Verkehrsausschuss aufgrund der langen Debatte über die temporäre Fußgängerzone in der Ing.-Etzel-Straße vertagt werden musste.

Keine Parkplatzvernichtung

„Eines ist jedenfalls fix, eine weitere Parkplatzvernichtung wird es mit der Volkspartei nicht geben, dazu ist die Parkplatzsituation in der Pradlerstraße und in deren Umfeld viel zu sehr angespannt. Es war auch der am stärksten artikulierte Wunsch im Bürgerbeteiligungsprozess, dass kein einziger Parkplatz verloren gehen darf. Ganz im Gegenteil, es sollten mehr entstehen“, erläutert Lutz die Position der Volkspartei zu diesem Straßenbauvorhaben. „Wir werden uns jedenfalls alle Details nach der Präsentation ganz genau anschauen, so zum Beispiel den kritischen Punkt, ob die geplante Niveauangleichung von Gehsteig und Fahrbahn ohne die latente Gefahr eines Wassereinbruchs in den Kellern bei Starkregen überhaupt möglich ist. Auch dürfen bei diesem Verkehrsprojekt die berechtigten Anliegen der Wirtschaftstreibenden vor Ort nicht unter die Räder kommen“, so Lutz abschließend.

Skurrile Causa

„Die Klubräumlichkeiten müssen selbstverständlich fair verteilt sein und natürlich muss alles seine Ordnung und Richtigkeit haben, aber die von BGM. Georg Willi künstlich hochgezogene Debatte bringt unsere Stadt keinen Schritt weiter nach vorne“, reagiert ÖVP-Klubobmann Christoph Appler auf Willis Äußerungen über einen Kontrollamtsbericht zu den Fraktionsräumen im Rathaus. „Der Bürgermeister verliert sich hier im Klein-Klein, während er viele Großprojekte und drängende Probleme, wie zum Beispiel die Teuerungsdynamik, nicht mit voller Energie und Konsequenz anpackt und auf die lange Bank schiebt. Dieser Disput über die Frage, wieviel Quadratmeter an Bürofläche jeder Gemeinderatsklub ganz genau haben darf, bringt keinen einzigen Quadratmeter mehr Wohnraum für Innsbrucks Bürger. Die Menschen haben kein Verständnis für solche Scheindebatten und künstliche Aufregungen, zumal viele Bürger derzeit vor existenziellen Herausforderungen stehen. Diese skurrile Causa muss rasch beendet werden, damit die Innsbrucker Stadtpolitik sich wieder auf die wirklich wichtigen Sachthemen fokussieren kann“, kritisiert Appler die Vorgangsweise von Willi.

Tabubruch

Als kompletten „Tabubruch“ wertet Appler auch, dass das städtische Medienservice Aussagen und Fakten aus dem aktuellen Kontrollamtsbericht in Form einer Presseaussendung veröffentlicht hat, obwohl diese Amtsberichte bis zur jeweiligen Gemeinderatssitzung als nicht öffentlich klassifiziert sind. (Vgl. dazu die IKM-Presseaussendung mit dem Titel „Transparente Regeln für Klubräumlichkeiten“ vom 8. April 2022 mit der Laufnummer 142) „Dieser Vorgang muss auf die Stadtrechtskonformität sicher näher geprüft werden“, stellt der ÖVP-Klubobmann abschließend fest.

Verantwortlichkeit

„Bürgermeister Georg Willi übt medial Kritik an der Inanspruchnahme von Klubräumlichkeiten, die er selbst am Beginn der derzeitigen Legislaturperiode vergeben hat“, zeigt sich FPÖ-Klubobfrau Andrea Dengg sehr verwundet über die laufende Diskussion bezüglich der Vergabe von Klubräumlichkeiten an die Fraktion Für Innsbruck im Gemeinderat. „Zuständig für die Vergabe von Räumen ist einzig und alleine der Bürgermeister persönlich. Da muss er sich halt beim zuständigen Amtsvorstand informieren. Scheinbar hat der grüne Bürgermeister - in den fast vier Jahren seiner Amtszeit - immer noch nichts über seine Zuständigkeiten als Stadtoberhaupt gelernt“, stellt Dengg fest, die hinzufügt: „Dass, er durch die angebrachte Kritik somit indirekt ja Selbstkritik übt. Er soll sich besser um die wichtigen

Dinge in dieser Stadt kümmern, als um Sachverhalte, die niemanden interessieren.“

Vertrauliche Akten

Die FPÖ-Klubobfrau kritisiert in diesem Zusammenhang, dass vertrauliche Akten, und das sind jene des städtischen Kontrollausschusses, bevor sie den Mitgliedern des Gemeinderates zur Kenntnis gebracht werden, über die offiziellen Medienkanäle der Stadt der Öffentlichkeit preisgegeben werden. „Sollte dieser Missstand bestehen bleiben, dann können wir zukünftig zur Kontroll-Ausschusssitzung die Redakteurinnen und Redakteure aller Zeitungen und Medien einladen. Folglich könne man sich dann die Mühe ersparen, grüne parteipolitisch motivierte Aussendungen im Namen der Stadt über die städtischen Medienkanäle zu spielen, erörtert Dengg abschließend.

Kritik an 120.000 Euro Vergabe

„Wie Recherchen des Gerechten Innsbruck ergaben, war der Institutsleiter des Linzer Institutes für qualitative Analysen Thomas Philipp, welcher von Uschi Schwarzl damit beauftragt wurde, um 120.000 Euro eine Kulturstrategie Innsbruck 2030 zu entwickeln, mutmaßlich sogar federführend, mit der Künstlergruppe „qujOchÖ“ im Gedenkjahr 2009 an der Störaktion am Andreas-Hofer Denkmal beteiligt. Also bei jener Störaktion, bei welcher das Andreas-Hofer Denkmal mit einer Fahne mit RAF Bezug behängt wurde. Ebenso tauschte diese Künstlergruppe, welche übrigens bis heute an der gleichen Adresse in Linz, wie das für die Kulturstrategie Innsbruck 2030 beauftragte Institut beheimatet ist, im Rahmen dieser Störaktion noch unter anderem Andreas-Hofer-Produkte gegen Abdullah-Öcalan-Produkte aus!“, teilt GR Gerald Depaoli in einer Aussendung mit. „Nachdem man davon ausgehen muss, dass Uschi Schwarzl vor der Auftragsvergabe an das Linzer Institut wissen musste, dass der Institutsleiter Thomas Philipp 2009 Andreas Hofer mit Terroristen verglich, und somit den heimatliebenden Tirolerinnen und Tirolern indirekt unterstellte, einem Terroristen zu gedenken, ist Schwarzl als Innsbrucker Kulturstadträtin nicht mehr tragbar. Eine Innsbrucker Kulturstadträtin hat zu akzeptieren, dass auch Brauchtumpflege und Heimatliebe ein Teil der Tiroler Kultur ist. Sie hat nicht das Kulturressort der Stadt Innsbruck dafür zu missbrauchen, wie es den Anschein macht, um die heimatfeindlichen Ideologien der Innsbrucker Grünen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Innsbruck zu fördern und zu verbreiten“, so GR Gerald Depaoli. „Der 120.000 Euro Auftrag für die Entwicklung der Kulturstrategie Innsbruck 2030 an ein Institut, dessen Institutsleiter 2009 für die Störaktion mit RAF-Bezug am Andreas-Hofer Denkmal mitverantwortlich zeichnet, ist ein Kulturskandal der Sonderklasse, und muss politische Konsequenzen haben! Aus diesem Grund hat das Gerechte Innsbruck einen neuerlichen dringenden Abwahlantrag von Uschi Schwarzl als Stadträtin eingebracht, und man darf gespannt sein, ob gewisse Gemeinderatsfraktionen neuerlich Uschi Schwarzl mit ihrer Stimmenthaltung unterstützen, und somit unter Beweis stellen, dass ihnen die heimtliebenden Tirolerinnen und Tiroler ein Dorn im Auge sind, oder ob sie Schwarzl endlich die rote Karte zeigen, und dem Abwahlantrag des Gerechten Innsbruck zustimmen werden,“ schließt GR Gerald Depaoli.

