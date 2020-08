TIROL. Am vergangenen Samstag haben die VertreterInnen der Tiroler Jungbauernschaft/Landjugend (TJB/LJ) und der Südtiroler Bauernjugend (SBJ), gemeinsam mit dem EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber die Komperdell Alm in Serfaus im Oberland besichtigt. Damit wollen sie auf die Wichtigkeit einer funktionierenden Almwirtschaft und den Stellenwert gefährdeter Nutztierarten hinzuweisen.

Das ewige Thema Wolf

„Das Thema Wolf begleitet uns ja schon seit einigen Jahren, aber aufgrund der zahlreichen Ereignisse in den vergangenen Monaten ist dieses Thema präsenter denn je. Leider verzeichnen wir mittlerweile fast wöchentlich Wolfsrisse in Nord-, Ost- und Südtirol, aber dies darf nicht zur Selbstverständlichkeit werden! Deshalb haben wir uns am heutigen Tag mit EU-Parlamentarier Dipl. Ing. Alexander Bernhuber auf der Komperdell-Alm getroffen, um auf die Wichtigkeit einer funktionierenden Almwirtschaft hinzuweisen“, erklären die Landesobleute der TJB/LJ Stephanie Hörfarter und Dominik Traxl.

In Serfaus haben sich die Besitzer der verbleibenden Tiere dazu entschieden, ihre Schafe vorzeitig von der Alm zu holen, um der Gefahr durch des Wolfes aus dem Weg zu gehen.

Belastende Situation auch bei den Nachbarn in Südtirol

„Die jetzige Situation erinnert uns sehr stark an die Zeit vor sieben Jahren. Zu dieser häuften sich ähnlich wie jetzt in Nord- und Osttirol auch bei uns in Südtirol Wolfsrisse. Mittlerweile sind die fast schon alltäglichen Wolfsrisse nicht einmal mehr eine Schlagzeile wert, da man ansonsten täglich davon berichten müsste. Genau vor dieser Situation haben wir bereits vor sieben Jahren gewarnt, aber leider hat auch bei uns in Südtirol der Wolf einen höheren Schutzstatus als eine funktionierende Almwirtschaft“, erläutern die Landesobleute der SBJ Angelika Springeth und Wilhelm Haller die Situation in Südtirol.

Für sie hat das Treffen der bäuerlichen Jugendorganisationen verdeutlicht, dass eine funktionierende Almwirtschaft im Alpenraum nur möglich sei, wenn Problemwölfe gezielt und ohne größere bürokratische Hürden entnommen werden können.

Das Thema Artenschutz als Ganzes sehen

Das bei den vielen Umweltschutzorganisationen immer wieder das Schlagwort Artenschutz fällt, verwundert die Landesobmänner der TJB/LJ und SBJ sehr, denn der Artenschutz muss auch bei Nutztieren den gleich hohen Stellenwert haben wie bei Wildtieren. „Mittlerweile gibt es in ganz Europa ca. 30.000 Wölfe, wobei diese Zahl in den letzten Jahren rasant gestiegen ist und vermutlich noch steigen wird. Hingegen wenn wir die Schafzucht in dieser Debatte näher in Betracht ziehen, so fällt auf, dass beispielsweise das Braune Bergschaf in ganz Europa eine Population von rund 8.000 Stück vorzuweisen hat und somit von den Zahlen her schützenswerter ist, als der Wolf“, so die Landesobmänner unisono.

„Auch wenn man bedenkt, dass im Tiroler Oberland bereits ein Wolfspaar nachgewiesen worden ist und dieses dann spätestens im kommenden Jahr Welpen mit sich führt, wird die Risshäufigkeit zunehmen“, prophezeit die Landesleiterinnen der TJB/LJ und SBJ noch an.

Appell an die EU

Auf lokaler Ebene sind schon zahlreiche Initiativen und Petitionen gestartet worden. Herdeschutzmaßnahmen mit Zäunen und Herdenschutzhunden, sind vielleicht in topographisch begünstigteren und touristisch weniger intensiv genutzten Gebieten möglich, nicht aber in hochalpinen Lagen, wo auch noch tagtäglich tausende von Touristen diese Landschaft als Erholungsgebiet aufsuchen.

Aus diesem Grund luden die TJB/LJ und SBJ den EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber nach Serfaus ein, um ihm beim Lokalaugenschein zu verdeutlichen, dass die geforderten Herdeschutzmaßnahmen im alpinen Raum nur schwer umzusetzen sind und dass der Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene abgesenkt werden müsse.

„Der Wolf hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem Problemtier entwickelt, zahlreiche Nutztiere wurden gerissen und die Menschen sind verunsichert. Es braucht daher ein sinnvolles Wolfsmanagement auf europäischer Ebene, dass den Schutz der Menschen und Nutztiere im ländlichen Raum zur obersten Priorität macht. Problemtiere müssen entnommen und wolfsfreie Zonen in den Alpen geschaffen werden. Dafür muss geltendes EU-Recht an die Realität angepasst werden“, erklärt Alexander Bernhuber, EU-Abgeordneter und ÖVP-Umweltsprecher im Europaparlament.

