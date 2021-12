INNSBRUCK. Wer bekommt die Wahlstimmen der Corona-Maßnahmengegner? Die Freiheitlichen geben sich besonders auf Bundesebene mit allen verbalen Möglichkeiten die größte Mühe. Seit dem Einzug der MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) in den oberösterreichischen Landtag gibt es einen "Mitbewerber". Auch in Innsbruck, mit dem "wilden Abgeordneten" Bernhard Schmidt.

MFG Tirol

Bernhard Schmidt ist aus der FPÖ ausgetreten und ist seitdem freier Gemeinderat in Innsbruck. Vom Hauptberuf Polizist in der Polizeiinspektion Lans will Schmidt die MFG auch in Tirol etablieren. Eine MFG-Veranstaltung bei der Annasäule wurde von rund 2.000 Menschen besucht. Neben Schmidt sprachen auch ein Arzt, eine Diplompflegerin, ein Psychiater sowie Rechtsanwalt Christian Ortner (stellvertretender Landessprecher der MFG) zu den Teilnehmern. Nach rund 2 Stunden und 30 Minuten löste sich die Kundgebung auf.

Anträge

Der Auftritt von Bernhard Schmidt bei der Kundgebung hatte Auswirkungen auf die am nächsten Tag stattfindenden Gemeinderatssitzung. Schmidt meldete sich krank und somit konnte die FPÖ den Gemeinderatssitz für diese Sitzung kurzfristig mit einer FPÖ-Abgeordneten nachbesetzen. Bei der Gemeinderatssitzung im November sorgte Schmidt mit zwei Anträgen für Erheiterung, Verwunderung und Irritationen.

"Viele Bürger und Bürgerinnen sowie Gäste stoßen sich am Erscheinungsbild der IVB-Straßenbahn mit Maske. Es wird als Symbol gegen freie Meinungsäußerung bzw. als Zensur erachtet. Eine solche im Fachjargon der Massenpsychologie als Softpropaganda bezeichnete Maßnahme ist unserer Landeshauptstadt nicht würdig und hat in einer aufgeschlossenen Demokratie keinen Platz."

Daher forderte Schmidt die Entfernung des aufgemalten Mund-Nasen-Schutzes von den Fahrzeugen der IVB. Der Antrag wurde mit einer Gegenstimme (Schmidt) abgelehnt. Der zweite Antrag war an die Initiative der MFG in Oberösterreich angelehnt und forderte ein Verbot von Werbung für die Impfung gegen COVID-19 bei Jugendlichen und Kindern. Auch dieser Antrag wurde im Innsbrucker Gemeinderat deutlich abgelehnt.

Austritt

Bernhard Schmidt trat im August 2021 aus der FPÖ aus, weil ihm die Freiheitlichen zu unkritisch bezüglich der verhängten Corona-Maßnahmen. Die Forderung der FPÖ Innsbruck auf sein Gemeinderatsmandat zu verzichten, ignorierte Schmidt, der 2016 der FPÖ eingetreten war. Er will all jenen, “die wie ich die Corona-Maßnahmen kritisch sehen, eine Stimme zu geben”. Die freie Meinungsäußerung habe für ihn “oberste Priorität”. Schmidt kandidierte 2018 bei der GR-Wahl auf dem sechsten Platz der FPÖ-Liste und erhielt insgesamt 14 Vorzugsstimmen. Am 19. August 21 war Bernhard Schmidt Redner beim Wahlkampfauftakt der MFG in Linz.

Nervosität

Während die Innsbrucker FPÖ sowie die anderen Gemeinderatsfraktionen auf Schmidt nicht reagieren, steigt die Nervosität der Freiheitlichen gegenüber der MFG auf Bundes- und Landesebene. Aktuell liegt die FPÖ bundesweit bei 17 Prozent und die MFG würde in den Nationalrat einziehen: Mandate und vor allem finanzielle Mittel, die heftig umkämpft sind. "Wir fordern im Umgang mit Corona evidenzbasierte, verhältnismäßige und verfassungskonforme Maßnahmen und ein transparentes Management auf Basis nachvollziehbarer Kennzahlen. Sofortige Einstellung von Lockdown, Maskenpflicht und Schließung von Handel und Gewerbebetrieben. Testung nur mehr zur Bestätigung klinischer Diagnose nach Entscheidung ärztlicher Fachkräfte." Kein Auszug aus einer aktuellen Ansprache von FPÖ Bundesparteiobmann Kickl, sondern das Programm der MFG. Die MFG wird bei Wahlen zulasten der FPÖ Stimmen erobern. Aktuell liegt die FPÖ bundesweit bei 17 Prozent (ein Minus von drei Prozent gegenüber der letzten Umfrage) und die MFG würde ins Parlament einziehen. Dabei geht es nicht nur um den Wählerwillen, sondern vor allem um die Parteifinanzen. Das Wahlergebnis in Oberösterreich bringt der MFG bei der Landesförderung für Parteien rund 1,06 Millionen Euro pro Jahr. Die FPÖ in Oberösterreich bekommt statt 6,4 Millionen nur noch 3,9 Millionen €. Nicht berücksichtigt ist der Verdienst der jeweiligen Abgeordneten.

Eine Liste mehr in Innsbruck



Ein Blick auf die Politikgeschichte zeigt, dass in Innsbruck bei den Gemeinderatswahlen eine große Auswahl für die Wählerinnen und Wähler zur Verfügung stand. Aktuell sind zehn Fraktionen im Gemeinderat vertreten: Georg Willi - die Innsbrucker Grünen (10 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte), FPÖ - Rudi Federspiel (7), Christine Oppitz-Plörer - Liste für Innsbruck (7), Die Volkspartei (5), Sozialdemokratische Partei Österreichs (4), NEOS - Innsbruck (2), Bürgerforum Tirol - Liste Fritz (1), Gerechtes Innsbruck (1), Tiroler Seniorenbund - für Alt und Jung (1), Alternative Liste Innsbruck (1) sowie der fraktionslose Bernhard Schmidt (1). Bei der GR-Wahl 2018 konnten die Bürgerinitiativen Innsbruck und die Piraten Innsbruck nicht in den Gemeinderat einziehen. An Listen und wahlwerbenden Gruppen hat es in Innsbruck eigentlich nie gefehlt: Listen, die zu den GR-Wahlen in Innsbruck angetreten sind:

ÖVP

SPÖ

FPÖ

KPÖ

Für Innsbruck (ab 1994)

Grüne (ab 1977 mit verschiedenen Namen)

Wahlpartei der Unabhängigen WdU (1950, 1953)

Linksblock (1950)

Demokratische Union (1950)

Heimatliste Junge Opposition (1950, 1953)

Volksopposition (1953)

Wahlgemeinschaft parteiloser Volksvertreter (1956)

Tiroler Arbeitsbund / TAB (1971 – 1989)

Freiheitliche Stadtliste Innsbruck (1971)

ÖVP Mittelstand (1977)

Alternative Liste Innsbruck (1983, 1989)

Stattclub (1983)

Innsbrucker Mittelstand IMS (1983 – 1994)

Tiroler Seniorenbund (ab 1983)

Grüne Liste Innsbruck GLI (1989)

Innsbrucker Grüne (1994)

Vereinte Grüne Österreich VGÖ (1994)

Liberales Forum LIF (1994)

Soziales Innsbruck (2000)

Liberale und freie Bürgerliste (2000)

Heute für Morgen (2000)

Die Unabhängigen (2000)

Liste Karl Braun (2000)

Freie Liste (2000)

Freie Liste Rudi Federspiel (2006, 2012)

Unabhängige Bürgerliste (2006)

Liste Lefti (2006)

Bürgerliste Engelbrecht (2006)

Piraten Partei Tirol (2012)

