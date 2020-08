TIROL. Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen werden Tirol über einen sehr langen Zeitraum begleiten. Auch für den Landesparteivorsitzenden und Klubobmann der neuen SPÖ Tirol Georg Dornauer ist das kein Geheimnis. Er erklärt, dass Tirol von massiven wirtschaftlichen Einbußen und einer weiter steigenden Arbeitslosigkeit ausgehen muss. Die kurzen Entspannungsphasen würden daran nichts ändern. Für ihn sei es wichtig das Land auf die negativen Auswirkungen der Krise bestmöglich vorzubereiten. Das „zögerliche Vorgehen" der ÖVP ist für ihn aber nicht hilfreich.

Mindestsicherung soll überarbeitet werden

„Wir haben mit dem befristeten Corona-Grundeinkommen ein Konzept vorgelegt, um die Menschen in unserem Land in dieser schweren Zeit zielgerichtet und treffsicher unterstützen und absichern zu können. Ohne Hoffnung und Perspektive wird der erfolgreiche Neustart nicht gelingen. Genau deshalb wollen wir die Mindestsicherung dahingehend überarbeiten, dass der Vermögenszugriff ausgesetzt wird - und wir wollen das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent Nettoersatzrate erhöhen“, führt Dornauer aus.

Der Bezug der Mindestsicherung sei aktuell an die Verwertung der beweglichen und unbeweglichen Vermögen geknüpft. Dornauer fährt fort: „Das heißt, dass man zuerst alles verliert und erst dann Anspruch auf Mindestsicherung hat. Das ist aus unserer Sicht in der derzeitigen Situation nicht nur unfair, sondern langfristig für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unser Zusammenleben bedrohlich. Deshalb sprechen wir uns für eine Novellierung des Gesetzes aus - dergestalt, dass eine verlässliche Hilfe gewährleistet ist, ohne den sozialen Abstieg quasi in Stein zu meißeln.“

Kritik an Landes- und Bundesregierung

Dornauer beobacht, dass sich sowohl beim befristeten Corona-Grundeinkommen als auch bei der Anhebung des Arbeitslosengeldes bislang nichts bewege. Er sieht das als eine grobe Fahrlässigkeit der Bundes- und Landesregierung. „Mit der Kurzarbeit konnten im ersten Moment viele Arbeitsplätze gesichert werden - das allein wird aber nicht reichen und spätestens wenn das Kurzarbeitsmodell ausläuft, wird es zu einer massiven Kündigungswelle kommen.“

Er fordert weitere Schritte, um existenzielle Probleme vieler Personen zu vermeiden: „Aus meiner Sicht ist es nicht nachvollziehbar, dass Bundeskanzler Kurz dieser Entwicklung tatenlos zusieht.“

Dornauer sieht, analog zum Tiroler ÖGB, ebenfalls Tiroles Landeshauptmann Günther Platter in der Pflicht: „Von der vollmundigen Ankündigung der ÖVP, dass ‚niemand zurück- und alleingelassen‘ werde, ‚koste es was es wolle‘, ist heute leider nichts mehr übrig. Insofern kann ich mich dem Tiroler ÖGB nur vollinhaltlich anschließen: Wir können als Tiroler Politik nicht länger dabei zusehen, wie die Existenzgrundlage der Menschen in unserem Land aufs Spiel gesetzt wird. Hier braucht es schnelle, treffsichere und konsequente Tiroler Antworten auf die aktuellen Probleme.“

Schluss mit falschen Hoffnungen

„Die Verantwortlichen in Wien und Innsbruck müssen endlich damit aufhören, den Menschen in unserem Land mit Jubelmeldungen zur vermeintlich positiven Entwicklung falsche Hoffnungen zu machen. Stattdessen brauchen wir gerade jetzt mutige Konzepte und langfristige Sicherheit für die Betroffenen. Nur so kann der gemeinsame Neustart nach der Krise für alle gelingen - genau dafür setzen wir uns als Sozialdemokratie ein", so der SPÖ-Landesparteiobmann abschließend.

Alle Nachrichten aus Tirol auf meinbezirk.at

Die Landschaft im Tiroler Oberland erzählt Geschichten