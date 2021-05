Olivia Hofmann (SG Hötting), Franziska Peer (SG Angerberg) und Sheileen Waibel (SG Hohenems / USG Altach) heißen die neuen Bronzemedaillengewinnerinnen des KK-Dreistellungsmatch-Teambewerbs der Frauen. Die ÖSB-Damen erzielten mit ihrem heutigen Erfolg die bereits dritte Medaille des ÖSB-Teams bei der Europameisterschaft in Osijek.

Nach ihrer mannschaftlich starken Leistung im Einzelbewerb des KK-Dreistellungsmatchs der Frauen starteten die drei Österreicherinnen motiviert in den Teambewerb dieser Disziplin.

Die erste Qualifikationsrunde meisterten die drei ÖSB-Frauen mit 441 Ringen im Kniend, 446 Ringen im Liegend und 436 Ringen im Stehend. Mit zusammen 1323 Ringen erarbeiteten sie sich den fünften Platz von 19 Teams in dieser Konkurrenz.

In der zweiten Runde der Top acht Teams steigerte sich das Trio auf den dritten Platz und qualifizierte sich mit gesamt 879 Ringen souverän für das Match um Bronze. Auch hier war es wieder denkbar knapp, fehlten den dreien doch lediglich ein Ring auf die Qualifikation zum Match um Gold und zwei Ringe auf das Topresultat der Norwegerinnen.

Im Match um Bronze traf Team Austria auf die Lokalmatadorinnen. Franziska Peer trat im Kniend gegen die Weltklasseathletin Snjezana Pejcic an, Sheileen Waibel wählte die Liegendstellung und traf auf Tanja Perec und Olivia Hofmann kämpfte im Stehend gegen Marta Zeljkovic. Wie bei den Männern machten es die beiden Mannschaften spannend bis zum Schluss. Das Match war lange Zeit ausgeglichen. Peer hielt Pejcic hervorragend in Schach, Waibel hielt sich ausgezeichnet im Liegend und auch Hofmann konnte immer wieder wertvolle Punkte für das Team holen. So gelang es den Österreicherinnen, sich in der Mitte des Matches um einige Punkte von den Kroatinnen abzusetzen. Diese holten den Rückstand jedoch rasch wieder auf, so dass die Partie in der zweiten Hälfte bis zuletzt wieder sehr ausgeglichen war. Kurz vor der Ziellinie, den angestrebten 46 Punkten, kam es zum Gleichstand 42:42. Die letzte, nervenzerreißende Runde nützten die Österreicherinnen und holten mit einem Endstand von 46:44 Punkten Bronze.