Der neu gegründete gemischte Chor des Stiftes Wilten nimmt ab sofort gute Sänger und Sängerinnen, die Freude an den wunderbaren Werken der klassischen Kirchenmusik und an gepflegter Liturgie haben, auf.

Am Mittwoch 9. 6. um 19 Uhr wird die erste Besprechung und Probe stattfinden. Interessierte aller Stimmgattungen sind herzlich willkommen;

Entsprechend den gesetzlichen COVID-Bestimmungen sind die Voraussetzungen für die Teilnahme derzeit: Getestet, genesen oder geimpft und bis zum Sitzplatz das Tragen einer FFP2-Maske.

Infos und Anmeldung bei Stiftskapellmeister Joachim Mayer: stiftskapellmeister@stift-wilten.at

"Ich freue mich auf viele interessierte und begeisterte Sängerinnen und Sänger. Leiten sie die Einladung gern an interessierte Menschen weiter."