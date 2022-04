Brain-Catching zum Tema:

Heute greifen wir einmal auf die alte Wissenschafts-Ästhetik zurück & die sieht so aus:

Frieden oder Pazifismus. Die Hamlet-Frage des berühmten, berüchtigten & verfemten Staatsjuristen Carl Schmitt. Im Telegrammstil der wirksamen Skizze:

I. Völkerrecht ist Faustrecht - In memoriam memorandum ad memorandum - II. Unterscheide: Ius in bello - III. Ius ad bellum - IV. Erkenne den tieferen Sinn der iustus hostis Lehre - V. Ein Meilenstein des internationalen Völkerstrafrechts: Der deutsche Untergang & die Kriminalsierung des Angriffskrieges als ultima ratio der totalen debellatio eines Staates - VI. Die neuen/alten heilgen "Kühe" Art. 5 Nordatlantik-Pakt, crimes against peace + crimes against humanity - VII. Das Risiko Herrschaft & die Praxis der internationalen Militärgerichtshöfe - VIII. Das Gesetz der Rache bedingt den total surrender nach der rechtstaatlichen Logik: Totaler Staat, totaler Feind, totaler Krieg - IX. Die wichtigsten Illegalen: Der Partisan, der Pirat, the silent majority - X. Der animus belligerendi im globalen Wirtschaftsstaat am berühmtesten Hobbes-Zitat vorgeführt, uncensored & unshortened - XI. Der Weltstaat nach der großen Pandemie & die Absicht eines womöglichen Test-"Ballons" legaler ergo seltsamer "Trotzkisten" in permanenter Weltrevolution - XII. Sehr verschobene Realitäten. Qanon & schlimmeres XIII. Juristischer & theologischerSchussakkord nach die I2 + Er: Einfach zum Nachdenken: Der Sieger faked die Geschichte? Von der Hilflosigkeit bloßer Memoranden in memo Budapest 1994 & Helsinki 1975. Kein Treaty ohne wirksames Treasury. Offene Frage warum im Kriege Geld plötzlich keine Rolle spielt & warum keiner sieht was offen vor uns daliegt. Schlußgebet um Rückkehr der Massen zum heiligen Geist.

I. VÖLKERRECHT IST FAUSTRECHT: Nein, nicht der bad guy des Staatsrechts Carl Schmitt hat uns das gelehrt, sondern im Gegenteil, das war noch offenes Bekenntnis des sehr rechtsstaatlichen Innsbrucker Völkerrechtlers DDDr. Waldemar Hummer, nicht im geschrieben Essay seines Lehrbuches als Mitherausgeber einer Sammlung von Rechtsautoren & Kommentatoren zu Fragen der internationalen Politik, aber immerhin im flüchtigen Nebenbei seiner Hauptvorlesung, der wir in den beginnenden 90ern zeitzeugenhaft lauschen durften.

Schon damals galten alle möglichen Memoranden positivrechtlich als weihewürdige aber bloße Absichts- & Ansichtserklärungen von der Schlußakte Helsiki 1975 bis bis zum Budapester Memorandum, welches aktuell von Russland gebrochen anmoniert wird.

Gütig lächelt dazu das Bild vom akademisch gebildeten Völkerrechtler: EVERYBODY QUOTES, BUT NOBODY MINDS HIM, cit. nach dem einstigen Östereichischen Handbuch des Völkerrechts, Wien 1991;

Der Einfall FRIEDEN ODER PAZIFISMUS entspringt allerdings der spitzzüngigen Gedankenschmiede Carl Schmitts in einem Buche mit diesem Titel, das völkerrechtliche Arbeiten von 1924 bis 1978 in sich vereint, in dem der bereits 90jährige Carl Schmitt im Aufsatz aus dem Jahr 1978 von der "legalen Weltrevolution" noch einmal zur Best-Form aufläuft & aufleuchtet...hochaktuell & äußerst empfehlenswert!!!

Gesamt tatsächlich informativste 1010 Seiten inkl. Sachregister;

Das Völkerrecht dem inhaltlichen Wesen nach Faustrecht ist, geht dem Verständnis vom Recht als normative Kraft des Faktischen nach & hinterher. Berühmt die diplomatischen faites accomplies, die das Recht als achselzuckendes Anerkenntnis geworderer & erstarrter Rechtszustände wahrnehmen, wie den undiplomatischen Blitz"sieg" Hitler-Deutschlands über Österreich einstens & die Annexion der Krim durch Russland in Rechtsnachfolge des Soviet-Staates vereingter Volksrepubliken erst kürzlich, noch vor der größten faktischen aber scheinbar rechtstsaatlichen Grundrechtaushöhlung durch den zweijährigen Weltstaat Pandemia, den noch immer kaum jemand von Systemrelevanz hiezulande als gigantische Maskerade einer intenationalen & Pharma- & Industrie-Elite begreift.

Sollten nun doch wieder einmal die Masken fallen & die Seelen der Massen vom heiligen Geist eigener innerer Einsicht beseelt werden , dann wird womöglich & definitiv wahrscheinlich die Ansicht von Experten & sonstigen viralen Predigern des Ausnahmezustands ad infinitum dem gesundeten Verstand der werktätigen Klasse von Arbeitern & Unternehmern im Namen des republikanischen Volkes weichen & wir werden beginnen zu unterscheiden, was das bedeutet: Ius in bello versus jus ad bellum!

II. IUS IN BELLO : Wir sprechen hier vom Recht im Kriege, das seit der Überwindung des Bürgerkrieges als Stammesfehde & der Bruderplicht zur Blutrache aus dem Wirrniss einer dreissigjährigen Völkerschlacht einen ewigen Landfrieden & vor allem eine juristische Landkriegs-Ordnung ersehnte, sodaß es gerade den professionellen Kombattanten unserer Neuzeit logisch erschien, dass es auch in der Politik als Endpunkt aller Staatlichkeit im erklärten Kriege nach Clausewitz & seines Geistesgleichen Spielregeln eines fair play & der Menschlichkeit wie der miltärischen Kameradschaft Gleicher unter Waffengleichen geben sollte. Dass ein echter Souverän das Recht auf den Krieg innehatte stand ohne dies außer Frage.

III. Dieses IUS AD BELLUM hat uns denkwürdig am heurigen Palmsonntag gestreift, als wir die mitfühlende Meinung des Politologen & Ost-Experten am Lehrstuhle unserer ehrwürdigen alma mater zu Innsbruck Gerhard Mangott entdeckten, der schon am 8. April 2022 folgendes twitterte:

" In allen Kriegen müssen wir alle Kriegsverbrechen scharf verurteilen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, tatsächlich ist es nicht immer so..."

Original-Tweet ungekürzt zitiert!

Respräsentativ also namens aller Inn-Piraten haben wir dazu retweetet, nicht ohne den Anflug zarter aber kennerharter Ironie:

"Ius ad bellum regnat ius in bello." Dazu konnte ich mir ein persönlich "kleines sovereignity-jokie" nicht verkneifen.

Soll heissen: Das Recht ZUM kriege regiert das Recht IM Kriege als Kriegsrecht de facto.

Soll wiederum heissen: Der Starke regiert & diktiert das Recht im Kriegszustand & danach, vor allem gilt es zu betonen, dass wer schon im Vorgange von legalen oder zumindest & womöglich legitimen Handlungen rechtmässiger Kombattanten nach einem Miltitärgerichtshof schreit, der sollte fest daran glauben, dass er den Krieg gewinnt, sonst gewinnt eventuell der wuchtige Sager der Gebrüder Klitschko erhöhte psychologische Bedeutung, der am ebengleichen Palmsonntag versprach:

"WENN WIR FALLEN, FALLT IHR AUCH."

IV. Die alte IUSTUS HOSTIS LEHRE hat ihren tieferen Sinn in der Anerkennung des Feindes als elementar gleichrangigen Gegner.

Das hört sich heute merkwürdig an, weil wir uns bestenfalls im Sport an uns selbst in body-politics and mind messen.

Hier hilft sich selbst einmal zu fragen, wen man wirklich als seinen Gegner oder gar Feind zu sich selbst erheben wollte.

Für uns politische Piraten des Alpenraums ist also das Bekenntnis zum Mitbewerber eine Würdigung des Gegners in seinen Fähigkeiten & Rechten, weshalb wir mit unseren echten Feinden sehr taktvoll umgehen & von einem dieser sogar in der letzten Wahlniederlage 2018 vor aller Augen im Plenarsaal unseres Gemeinderates nach medialer Verkündigung & Verfizierung unserer Pleite tatsächlich mitfühlend umarmt wurden, dies von der größten aber durchaus mannhaften "Nervensäge" unserer Gegnerschaft.

Der politische Ton & Takt macht die Musik & es ist bezeichnend, das der iustus hostis schon aus unserem historischen Handbuch des Völkerrechts unterschlagend verschwiegen wurde, während sich die angesprochenen Rechte zum Kriege immerhin darin noch finden.

Wieder einmal bewährt sich die brutalste Gangart wider die üblichen Verdächtigen einer seriösen Sozialrevolte: Nicht einmal ignorieren!

Echte Talente & wahre warriors 4 christ sind bedingungslos durch Hochstapler, Scharlatane & mittelmäßige Mitläufer zu ersetzen, worauf die Jüdische Philosophin Hannah Arendt würdigerweise in ihrem großen Werk zum Totalitarismus in Bezug auf Carl Schmitt hingewiesen hat, den sie ganz offensichtlich als Gegner jüdisch georteter Rechts-Setzungsmethodik registrierte, aber als Geist schätzend einordnete & achtete.

So erging es auch dem iustus hostis, in dessen Rechtsstatus des rechtmäßigen Feindes, denn dieser wandelte sich zum public enemy, zum öffentlich Feind & schließlich zum Verbrecher gegen die ganze Menschheit.

V. DER MEILENSTEIN DES INTERNATIONALEN VÖLKERSRAFRECHTES: Die Kriminalisierung des Angriffskrieges dient den hohen Ansprüchen pazifistischer Moral insoweit als der iustus hostis vom Argument der justa causa verdrängt wird. Wer Kriegsgreuel veranstaltet & das als markierter Angreifer zu veranworten hat, gilt als Verbrecher & mit ihm sein ganzes Volks in ethnischer Verbundenheit, jetzt also Komplizenschaft. Das wird geahndet & zwar weltweit & nicht nur im Rahmen staatlicher Gewaltmonopole.

Wie im überkommenen gerechten Kriege darf man mit Verbrechern alles machen, ob jung, ob alt, ob noch warm oder doch schon kalt.

So endete auch Deutschland & Japan im Brande modernster Bomben & die Unterscheidung zwischen Kombattanten & zivilen Kräften geriet zur Glückssache im totalen Unglück eines gigantischen Trümmerhaufen alter & schöner Städte. Der Jurist sagt dazu DEBELLATIO, was man mit Niederkriegen übersetzen kann, was sprachlich passend abbildet, was wir heute wie damals im Bedarfsfalle medial zu sehen bekommen.

VI. THY HOLY COWS: ART 5 NATO-PAKT - CRIMES AGAINST PEACE/AGAINST HUMANITY

Von der Pakt-Heiligkeit der Bestimmung sprach schon eingangs der aktuellen Definition Russlands zum Angriffskrieger der US-President J. Biden.

Die Heiligkeit der Art. 5 Beistandspflicht setzt die Unheiligkeit des Gegens dialektisch denklogisch voraus.

Ergänzt wird diese Herabsetzung des großen Bären Russia durch die justa causa der Bestrafung des Feindes nach den Straftatbeständen der Verbrechen gegen den Frieden & gegen die Menschlichkeit als eindeutigen Sanctionismus von Gesinnungsfrevel, den nicht der Mord wird hier bestraft, sondern die Denkensart des Mörders. Der Berufssoldat wird zum pathologischen Fall, der Zivilist zum politischen Anstifter an der Wahlurne oder als (Waffen)-Fabrikant/Mitarbeiter zum Beitragstäter & auch die Versucher werden kriminalisiert als wären sie Haupttäter.

VII. DAS RISIKO HERRSCHAFT: Gerade die letzten Jahrzehnte haben jedem in Bild & Medienton gezeigt, was der riskiert, der Macht hat & diese von Natos & Westmacht-Ungnaden verliert. Iraks Hussein & Lybiens Gaddafi hingerichtet oder vom Mob erschlagen.

Die Bürde politischer Macht zeigt sich dem Normalverbraucher nur, wenn er sieht, wie eine Kugel den Kopf eines Politikers sprengt. Die Bilder vom Attentat auf den Liebling der westlichen Bürgersleut zu Dallas gingen um die Welt & alle hatten gleich einmal geschockt verdaut, dass die Welt kurz davor gerade einmal am nuklearen world-genocide vorbeigeschreddert war, durch die Befehlsverweigerung eines russischen U-Bootkommandanten, wie wir durch abgeklärte Berichterstattung auf den bürgerlichen Aufklärungskanälen erzählt bekamen, aber was wissen wir, denn wir waren nicht dabei.

VIII. DAS GESETZ DER RACHE SEINE FOLGEN: Das kann in einem Satz beschrieben werden:

Eine Fehde wird immer weitere zeugen, es sei denn, dass der Gegner total ausgelöscht wird, denn gerade dort wo vielerorts noch heute die Blutrache herrscht ist die Fehde Pflicht & berechtigt zur Gewalttat in vielerlei Arten.

Daraus ergibt sich der ewige Teufelskreis: Totaler Feind! Totaler Krieg! Totale Auslöschung!

IX. DIE WICHTIGSTEN ILLEGALEN

9.1. Der Partisan - Mit der Ausgabe von Waffen an alle Zivilisten hätte die Geschwisternation zu mother russia den Unterschied zwischen legalen Kombattanten & legitimären Bürgerwehren aufgegeben, wenn dies der Fall gewesen wäre.

Das wirft Probleme auf die jedes Staatsinnere psychologisch angehen.

Denn der Kombattant hat sich an die Regel des Staates wie des Kriegsrechts zu halten, während der Partisan seinem Volk, seinem Land als "Staats"gebiet verpflichtet ist. Der Partisan ist zwar ein Irregulärer, aber er vollzieht eine Ethik des Widerstands & im Falle seines Sieges hat er seinen Staat wieder errungen oder in Ausnahmefällen sogar neu geschaffen. Im Anerkennungsfall der Allierten Mächte seines Sieger zunächst, sodann von den Gefolgsstaaten im weiten Reich der vereinten Nationen.

9.2. Der Pirat - Es ist uns als lokale Inn Piraten auch als bloße digital- and science-nerds reichlich unbehaglich, den Pirat als das zu definieren, was er im Staats- & Völkerecht ist & immer gewesen ist, selbst wenn er mit dem Kaperbrief and a licence 2 kill seiner Regentin unterwegs war & auf seinem Schiffsboden die Souveränität seiner Heimat gilt. Er gilt klar als Verbrecher, als hostis generis humani.

Fakt ist, dass er im klaren Unterschied zum Partisanen keinen Boden unter den Füssen hat, rein objektiv! Historisch interessant: Deutschland als Feind des gesamten Menschengeschlechts wegen der Methodik seiner U-Boot-Kriegsführung.

Auf der subjektiven Tatseite geht es der Piraten-Sozietät um den eigenen Vorteil, nicht um die Durchsetzung moralischer Momente & es wieder ein Unmensch-Kuriosum, dass ein Egoisten-Haufen wie unter dem Standart des Klassikers der black flag Henry Heinrich Morgan der Geburtshelfer der modernen Sozialversicherung war, wie heute gerne persifliert wird.

9.3. The silent majority - Der stumme Golem genannt die schweigende Mehrheit ist vielrorts längst mehrheitsfähig geworden & so muß sich auch der Staatsrechtler für das Phänomen interessieren.

Es entstehen hier reziproke Mehrheiten, die man mit keinem Versprechen mehr an die Wahlurnen locken kann.

Das Problem dabei: Das staatliche System setzt die Legimität durch den Entscheid des Volkes voraus, jedenfalls, wenn es DEMOKRATISCH ERSCHEINEN WILL.

Für den Fall, dass diese Einheit von Legalität & Legitimität aus welchen Gründen auch immer aufgegeben wird, empfiehlt es sich für die soziologische Gruppe der direkt Herrschenden Gewißheit einzuholen, ob die Mechanik vom authority von oben & obidience von unten auch noch funktioniert, wenn das System weder IDENTITÄT NOCH HOMOGENITÄT mehr repräsentiert, weil diese in der Weltethik eines übernational verordneten Gesinnungs-Pazifismus versunken ist. Da könnte man mit der regelmässigen Verkündung von Ausnahmezuständen erreichen, freilich im Dienste der Sicherheit & Volksgesundheit...wir sehen, der Apfel der Erkenntnis liegt noch immer nah beim Stamm, aber es fehlt die Sicht der eignen Einsicht, denn die setzt das Wirken eines HEILGEN GEISTES IN UNS VORAUS & es wird wohl niemand in der westlichen Glaubensordung von KONSENS DURCH KONSUM behaupten, dass die Menschen der Moderne ganz schön gottunverständig geworden sind.

X. DER ANIMUS BELLIGERENDI IM GLOBALEN WIRTSCHAFTSSTAAT:

Unter animus belligerendi versteht der Jurist den Willen & den Vorsatz zur Führung des Krieges.

Der gobale Wirschaftstaat ist jene machina in se, in der sich die Dinge wie von selbst regeln, in der also weniger Menschen als Apparate & Maschinen herrschen & für uns entscheiden, gerade im mächtigen Finanzwesen regieren die Trading-Robots sehr intelligenter Algorithmen-Vernetzung.

Schon vor hundert Jahren war der staatsrechtlichen Elite klar, dass ein solcher technoider Wirtschaftsstaat in seiner funktionalen Totalität NICHT als parlamentarischer Gesetzgebungsstaat funktionieren kann.

Den Techno-Apparat interessiert keine politische Diskussion. Es beendet diese durch Schaffung autopoesierender + selbstreferenzieller Tatsachen. Legitimation erfolgt ganz regulär durch kommissarische Massnahmen in Nachhinein, was freilich den Staat als plamentarischen Gesetzgeber inhaltlich erledigt. Die Revolution als gewaltsamer & illegaler Umsturz teilt sein Schicksal.

Dazu die wunderschöne Stelle des großen Zeugen permanenter Bürgerkriegswirren & Schöpfer des alten Rechtstaates im neuzeitlichen Sinn Thomas Hobbes, wie im Inhaltsregister vorsprochen ungekürzt & unzensiert & so am Buchrücken vieler Ausgaben das LEVATHAN abgebildet:

"Es ergibt sich, dass ohne eine einschränkende Macht der Zustand der Menschen ein solcher sei, wie er zuvor beschrieben wurde, nämlich ein Krieg aller gegen alle. Denn der Krieg dauert ja nicht etwa nur so lange wie faktische Feindseligkeiten, sondern so lange, wie der Vorsatz herrscht, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Beim Krieg kommt es wie beim Wetter allein auf die Dauer an. Sowenig wie ein heftiger Regen schon nasses Wetter ist, wird irgendein einzelnes Gefecht Krieg genannt werden können. Die Zeit aber, in der kein Krieg herrscht, heißt Frieden."

Das erklärt uns, warum der Wirtschaftskrieg gerade im Wirtschaftsstaat ein permanenter ist.

XI. DER WELTSTAAT NACH DER GROßEN PANDEMIE:

Das Ziel des sich zur Zeit immer intensiver formierenden Weltstaates ist die Vereinheitlichung der Mächte & Märkte in Vorgangsweise & Herrschaftsmethodik.

Humoristisch gesagt & im Reime des zweifelsfreien Eulen-Spieglers.:

Macht wird gemacht!

Von Indien bis China

Bald versteht auch der Wiener...

Die internationalen Konzerne & ihre Lobbies gestalten uns nach ihrem Bild & was gemacht werden kann, wird gemacht, nach dem Stande der Technik & ihrer scientologischen Erkenntnismacht.

Diese de facto Revolutionen in allen denkbaren Bereichen erfolgen prinzipiell volkssouverän, also souverän vom Volkswillen & gehorchen den Gesetzen der Märkte als Spiegel dessen, was wir brauchen oder wenigestens was viele meinen zu brauchen.

So erscheint uns die Konstruktion des Leo Trotzki wie ein göttlich ironischer Treppenwitz der Geschichte, wenn sein Hauptwerk & Weltgedanke "DIE PERMANENTE REVOLUTION von 1928 nun endlich an den Märkten weniger Gehör als eiskalte Umsetzung erfährt.

Noch "lustiger" die Tatsache, dass Trotzki allen nicht ganz geheuer war.

Den Juden war er zuwenig Jude.

Stalin & den Stalinisten zu wenig Russe.

Und den Arbeitern war er zu intellektuell, was eigentlich auch auf Marx & sein klug schwatzendes Studiosi-Publikum zutreffen würde. Wem das zu abgehoben dünkt, dem empfehlen wir DOKTOR SHIVAGO mit reichlich Wodka in einer kalten Winternacht.

Diesen Satz widmen wir allen de facto homeless zu allen Jahreszeiten.

XII. SEHR VERSCHOBENE REALITÄTEN - Qanon & schlimmeres: Mit dem Regierungsantritt des Joe Biden als Sturm des Kapitol im Sinne des Thomas Hobbes, wurde dessen Gleichnis von sich selbst als schnatternde Gans vor den emporkletternden Barbarenhorden staatsfeindlicher Individualisten auf eine neue Ebene der Trash-Kultur von Verschwörungstheoretikern & Apologeten der vielartigen Apocalypsen gehoben.

Aktiviert werden selbst brave Bürger der sozialen Mitte, die sich in Welten innerer eigener & Wahrheiten ihres Zirkels zurückgezogen haben...

Weil sie nicht erpicht

Was der Mainstream so spricht

Ihr authentischer Glauben

Folgt dem Grurren echter Friedenstauben

Nicht dem Gezeter & Gelächter Linker oder Rechter

Oder der Kapitalokraten Meinungs-Schlächter

Die neue Welt scheint ihnen nun pandemistisch ausgetestet.

Die einen revoltieren offen.

Andere codieren sich.

Politiker wundern & echauffieren sich.

Regelmässig parodiern sie sich, wenn sie leben nicht,

was das Parteibuch spricht.

XIII. WHO MAKES OR FAKES HISTORY?

Dass der Sieger die Geschichte schreibt, haben die denkenden Deutschen mit der nationalen Muttermilch aufgesogen, ob nun auf Ost-Niveau oder im Wirtschaftswunder des hohen Wessies Kapital-Plateau.

Heute hören wir ständig von Fake-News ebenso aus allen Polit-Richtungen. Von Ost nach West, vor allem von Süd nach Nord, denn auf dieser Achse spielt sich das Drama zwischen Arm & Reich ab, das die Pazifisten in ihren Glaubenssätzen & Absichtserklärungen nach unserer Ansicht gerne ausblenden, weil es Arme ja immer schon gegeben hat & haben wir diesen Satz immer wieder gerade von den Realo-GrünINNen gehört.

Wie Innsbrucker Inn Piraten sind Fundies nach den Tagen unserer Jugend in den Protestkämpfen um Zwenten- & Wackersdorf, sowie dem Polizei-Gerangel in der Hainburger-Au.

Als Hausbesetzer der Ersten wie der finalen Stunde teilen wir die Wohnungsnot fernab der bloßen politischen Absichtserklärung, wie bei den scheinbar wirkungswuchtigen völkerrechtlichen Memoranden...

lat. memorare: sich erinnern...wir entzücken uns dazu im An- & Eingedenk an manch Sittlichkeitsbekenntnis junger Mädchen im scheuen Worte "Ja-da-war-noch-mal-was".

Einklagbarkeit & Exekution schafft Ernsthaftigkeit & die will finanziert sein.

Deshalb ist unser wichtigster Treaty our Cash-Back Treasury.

Wir fordern & organisieren neue heimatreue Cryptos!

Wir fordern Euch alle auf: "Seit einander kompatibel!!"

Ein Österliches Schlußgebet:

Sind wir wirklich gläubig Christen?

Oder vorgeblich wahre Pazifisten?!

Er kam nicht zu bringen den Frieden, sondern das Schwert

Das war auch Andrä Hofers KämpferINNEN einen Schluck aus vielen Pullen wert.

Bisch a Tiroler, bisch a Menschenkind

Bisch a Weana, verstesch mi a glei gschwind

Der Platz zwischen diesem kurzem Tiroler Reim

& dem Rachegeist des Hamlet ist klein

Ein gefahrvoll schmaler Pfad

Ein Hochseilakt an des hohes Berges Grat

Ich sags allen sozialen Internationalen

Die ehrlich mitleiden mit des Nächsten Kriegesqualen

"Inter bellum et pacem nil est medium"

Drum zeiget euch ganz offen & wer euch anklagt...

Seis drum!

Liebe Gottes-Kinderlein der Weltenhass

Der ist kein Spass

Ihr lieben womöglich bald Entrückten

Im Gottesauge Wohlgefallen + Entzücken!

Wäret Ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb

So spricht nicht Heinrichlein der Piraten-Dieb

Nein, der das meint des heiligen Johannes Jesus

Mit vorlieb, weil der hat euch lieb!

Ecce, ganz kecke: Joh. 15:19

Zum Weltenhass dich furchtlos strecke!

Ob Christen oder alternativ dazu echte Pazifisten

& allen die es noch viel besser wüßten....

wünschen wir Inn Piraten den Frieden des Herrn

Den haben auch die Sozialisten antithetisch gern

Lasst uns gemeinsam fröhlich Proste(r)n

Auf ein wünschlich weltweit schönes Ostern!