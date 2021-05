Bei noch schönstem Mai-Wetter, passend zum Muttertag, verlief das 7. int. Innsbrucker Arena Swim Meeting im Langbahn-Outdoor-Sportbecken mit Aussicht auf eine herrliche Tiroler Bergkulisse für die vielen Teilnehmer des Schwimmklubs Leutasch erfolgreich. Jasmin und Sopie Z. schwammen in ihren Lieblingsdisziplinen auf Bronze-Plätze. Lucie – für sie war dies der erste internationale Wettkampf – schrammte nur knapp am Stockerlplatz vorbei. Laura schaffte den obersten Podestplatz und freute sich sichtlich über Gold. Sophie E. erreichte abermals ihre persönlichen Limitzeiten, die sie prompt nach St. Pölten katapultierten.

Wir wünschen ihr dafür in Niederösterreich am 12./13. Juni weiterhin tolle Erfahrungen.

Wir danken dem Tivoli Team für den einwandfreien Verlauf mit über 200 TeilnehmerInnen und der leckerer Verpflegung.