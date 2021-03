Ein Mail aus Mexico.

(21.2. 2021) Anlass war eben das kurze Mail aus Mexiko. Ihre Mutter, eine gute Bekannte hat mir geschrieben. Ihre Tochter Alexandra ist für din ROMY nominiert. In der Kategorie "Moderatoren". Klar ich habe ihren Weg mitverfolgt. Von den Anfängen, über Tirol TV bis hin zu Puls 4. Ihren Papa habe ich gut gekannt. Ein Weggefährte in den ersten Hypo Marketing Tagen. Wo Marketing noch Werbung, bessere Reklame war. Jürgen Wachter war ein Vifzack, Vorarlberger, von der Uni gekommen, schlau, in Urzeiten der Mac-ianer, einer der das quasi sinnlos herumstehende Apple - Gerät zum Leben erweckt hat. Und unser Faible für den Macintosh geweckt. Nebenbei Grafiker mit eigener Firma, Medienprofi, Berater und gesellschaftlich-politisch perfekt vernetzt. Riesen-Netzwerk. Die Hypo Mitarbeiterzeitungen, nebenbei Wahlkämpfe, z.B. für Herwig van Staas FI und kräftige Impulse für den Hypo Kleinkunstzug (ein Vorläufer des Festivals der Träume) und die Installation des Hypo Acitv Pools (Jugendklub der Landesbank), viele Ideen und geniale Einfälle.



Ausflug nach München in den Zoo.

Lorena, seine Gattin, ebenfalls in das "Grafik"Geschäft eingestiegen. Jürgen als Lehrmeister. Und hie und da gab es gemeinsame Ausflüge der beiden Familien Waltl und Wachter. Zwei Töchter - Daniela und Alexandra - und wir Sohn und Tochter. An all das muss ich denken, während ich die Mail von Lorena lese. Mit der Bitte. Voten - für die Alexandra und ihre Romy-Nominierung Das war damals die kleine, aufgeweckte, Zweitälteste der Wachters. Heute ein engagierte junge Dame, die sich in der männerlastigen Medienwelt behauptet. Und wie! Wenn ich in der Fotoschatzkiste nachschaue, vielleicht finde ich noch ein paar Fotos von damals. Heute ist diese "Kleine" eine große, eine richtig eloquente Moderatorin, ihre Homepage gibt ausführlich Zeugnis davon. Auch das unaufgeregte Gespräch mit dem Kanzler Kurz kann man "nachschauen", sorgte es doch für eine gewisse Aufregung, nicht nur in der Branche, bei den Medien, bei den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch im Netz. Souverän gemeistert und der BK hat sich mit seiner Aussage selber disqualifiziert. Die spätere Änderung und das Herausschneiden der Szene machen den Eindruck nicht besser. Wer will, kann sich das Original hier anschauen. Inklusive Abhandlung in der Süddeutschen.

Homepage Alexandra Wachter - Video Interview BK Sebastian Kurz

Interview Sebastian Kurz

Jung, jünger - keiner weiß was wird!

Wau! Ich habe ein paar Bilder von damals gefunden. Mai 1991 - Ausflug nach München. In den Zoo. Mensch, wie jung alle sind, richtig waren. Vielleicht noch das hervorgekramt aus meiner Erinnerung: Jürgen war ein besonderer Mensch. Jemand mit mehreren Gesichtern, vielen guten Eigenschaften und beschenkt mit unzähligen Talenten. Aber auch unberechenbar. Mein Gott, was haben wir für besondere Erlebnisse in der damaligen Zeit, als noch "Junge" erlebt. Wenn ich daran denke, muss ich lachen. Lauthals. In der Reprise. Was für eine wunderbare Zeit. "Mit dem Taxi durch die engen Gassen der Altstadt ins Filou!" Ich fasse es nicht. Arschknapp ausgegangen. Jürgen hat den Taxifahrer resolut aufgefordert "Das geht sich leicht aus. Wir sind erst gestern mit einem ihrer Kollegen ...". Oder im Casino Innsbruck. ... die Geschichte mit den Bonsais, dem Nachtportier im Hotel Neue Post, dem Aufhalten einer Strassenbahn" ... einerseits war Jürgen pragmatisch bis bieder, dann wieder exzessiv und kreativ bis zum Anschlag. Klar. Solche Menschen fehlen immer, wenn sie früher gehen müssen. Er fehlt. Am Ende, nach seinem Abschied aus der Hypo haben wir uns leider ein wenig aus den Augen verloren.

Ein paar Stimmen für Alexandra.

Werde für die "kleine" und inzwischen ganz große Journalistin Alexandra ein paarmal mehr voten. Und mir noch ein paar Geschichten und Dokus von ihr anschauen. Gute Arbeit und vorbildliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem für Minderheiten, für Frauen und überhaupt. Die Mama in Mexiko kann stolz auf ihre Töchter sein. Nicht nur auf die Alexandra. Ist ja auch die ältere Tochter in der Medienbranche. Und der Papa Jürgen wird sicher von drüben, wo immer er ist, ein stolzes Auge herüber werfen. Sicher. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere - und hat auch ein paar Stimmen für diese junge, ambitionierte Tiroler Journalistin übrig. Hier ist die Gelegenheit dazu.

Voting für die ROMY 2021

Artikel im Kurier vom 16.3. 2021