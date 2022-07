Der rauchige Duft des saftig glänzenden Steaks, Würstchen mit dem typischen Abdruck vom Grillrost und dazu ein kühles Bier - und das auch noch direkt am Inn - was gibt es Schöneres?

Seit COVID und der damit einhergegangenen Lockdowns suchen und finden immer mehr Jugendliche das Freizeitvergnügen in der Natur - ohne lästige Einschränkungen oder Vorgaben, die oft nicht nachvollzogen werden können.

Dem ist auch nichts entgegenzusetzen, jedoch kommt es mittlerweile schon vor dem eigentlichen Sommer- und Ferienbeginn nahezu jedes Wochenende vermehrt zu Einsätzen vom Magistrat der Stadt Innsbruck (MÜG) mit notwendigem Einschreiten der Polizei und Feuerwehr rund um Innsbruck. Ursache dafür ist in den meisten Fällen ein gewisser Übermut, gepaart mit Alkoholkonsum und der, manchmal sogar aggressiv ausartenden Meinung, alles tun zu dürfen. Tatsächlich gibt es zahlreiche Gesetze und Verordnungen, die das Vorhaben einschränken, oder gar unmöglich machen. So ist zum Bespiel Grillen rund um Innsbruck außerhalb von ausgewiesene Grillplätze in öffentlichen Parks und Wäldern verboten. Dazu kommen noch einige Natur- und Gewässerschutz-Gesetze und Verordnungen, welche das geplante Vorhaben weiter reglementieren.

Der anfängliche Gedanke der gruppendynamischen Erholung im Freien hat sich mittlerweile zu einem professionell angelegten Event-Management entwickelt und mittlerweile werden mit Transportern professionelle Beschallungsanlagen, Bühnenscheinwerfer und Stromaggregate angekarrt, die dann, versteckt im Unterholz, für den notwendigen Unterhaltungswert sorgen. Das Wummern der Lautsprecheranlagen ist über Kilometer zu hören und sorgt bei Anrainern, Naturliebhabern und Erholungssuchenden immer öfter zu Konfrontationen, die schlußendlich zu Einsätzen der Sicherheitskräfte führen. Dabei werden Platzverweise ausgesprochen, Anzeigen geschrieben und in letzter Zeit auch vermehrt das gesamte Equipment rechtskonform beschlagnahmt.

Erst gestern, am Samstag den 2. Juli, kam es in den Kranebitter Innauen zu Einsätzen von Polizei und Magistrat, die an mehreren Örtlichkeiten bei nicht angemeldete Veranstaltungen einschreiten mussten. Letztes Juni-Wochenende kam es sogar zu einem Einsatz der Feuerwehr Zirl, da Partywütige im Waldgebiet des „Alpen-Hawaii“ einen vollen Dieselkanister im Wald- und Quellgebiet verschütteten. Benutzt werden sollte dieser wohl für das nebenstehende Stromaggregat, welches am Tatort neben Bergen von Müll, zurückgelassen wurde. Der kontaminierte Waldboden mußte von der Feuerwehr abgetragen und entsorgt werden. Die Wasserwacht Innsbruck entsorgte über Stunden den Müll und versuchte, den Wald wieder begehbar zu machen. Die Erhebungen dazu laufen und die Veranstalter werden die Konsequenzen dafür tragen müssen.

Auf der Rimmlwiese, welche seit einiger Zeit als Stadtpark der Stadt Innsbruck den Jugendlichen zu Erholungszwecken zur Verfügung gestellt wird, häufen sich in den letzten Wochen die Anzeigen über das widerrechtliche Befahren und das Feiern von Partys mit großer Teilnehmerzahl. Zum Erreichen dieser Parkanlage muß nämlich zwingend ein Radweg, ein Forstweg, das Naturschutzgebiet und schlußendlich auch die Wiese der Parkanlage befahren werden. Selbstredend besteht auf jedem dieser Abschnitte absolutes Fahrverbot. Die gerechtfertigten Anzeigen fallen dementsprechend saftig aus.

Schlußendlich bleibt die Frage, ob die Stadt Innsbruck es schafft, endlich einen geeigneten Grillplatz für die Jugend in und um Innsbruck zu finden, oder ob sich die Spirale auf Kosten der Natur und der Anrainer weiter dreht. Zumal es sich außerhalb der Landesgrenze wohl schon herumgesprochen hat, dass man rund um Innsbruck ohne Probleme Veranstaltungen und Partys abhalten kann, ohne dafür den Aufwand einer Genehmigung und der damit verbundenen Auflagen zu haben. Aktuell werden vermehrt deutsche und italienische Fahrzeuge beobachtet, die professionell organisiert, Bühnentechnik und Gastroanlagen mit Transportern zuliefern und bei Kontrollen durch die Sicherheitskräfte lediglich angeben, dass es sich um eine private Geburtstagsfeier handelt. Manchmal sogar mit dem schriftlichen Einverständnis des Magistrates für Grünanlagen der Stadt Innsbruck. Dass sich über Nacht diese „Geburtstagspartys“ in der Besucheranzahl drastisch vermehren, dazu Taxis im Konvoi von und in das Naturschutzgebiet der Kranebitter Innauen fahren, sei nur am Rande bemerkt. Am Anfang ging es doch nur um den Verzehr des saftigen Grill-Steaks - ein Schelm, der Böses denkt.