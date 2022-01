Die Zeit vor Weihnachten ist als jene bekannt, in der Menschen vermehrt schätzen, dass es ihnen selbst gut geht und bereitwillig dazu beitragen wollen, andere zu unterstützen. Das BRG in der Au hat sich recht kurzfristig dazu entschlossen, eine PLANKS- CHALLENGE durchzuführen, um Obdachlosen in Innsbruck im Winter ein Dach über dem Kopf bieten zu können. Der Großteil unserer Schüler/innen machte so lange sie es körperlich schafften PLANKS, um dann pro Sekunde in dieser Stellung 10 Cent für Obdachlose zu "ersporteln". Die Aktion stellte sich als großartigen Erfolg heraus, denn schon am 23.12.21 konnten zwei Streetworker des Obdachlosenvereins einem auserwählten Herren, der auf der Straße lebte, die freudige Nachricht überbringen, dass er- zumindest über den Winter -in das Volkshaus Innsbruck ziehen darf. Die unglaubliche Spendensumme von 4623 Euro (Stand 2.1.2022) wird dazu beitragen, dass die Streetworker noch mehrere ihrer Schützlinge vor der Kälte des Tiroler Winters bewahren können.

Das BRG in der AU ist stolz auf seine Schüler/innen, deren spendable Eltern /Sponsoren und unser wunderbares Kollegium, das dies ermöglicht hat ...