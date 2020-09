Junge Nachwuchstalente sprangen wie die Profis auf der größten und flexibelsten mobilen Leichtathletikanlage der Welt.

Im Rahmen der Golden Roof Challenge 2020 fand zum ersten Mal im Vorprogramm der ASVÖ Kids Cup Weitsprung für Kinder unter 12 Jahren statt. Zusammen mit der ASVÖ Tirol Talenteschmiede wurden 5 Mädchen und 5 Buben nominiert, die ihr Können auf der mobilen Weitsprunganlage mitten in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck zeigten, da wo auch später an diesem Tag die Weltbesten starteten.

Olivia Peter und Dominic Lobgesang führten ab 14.00 Uhr durch das Programm und konnten durch ihre professionelle Moderation und die kleinen Interviews mit den Kids einen guten Einblick in deren Wettkampfgefühle geben. Bei traumhafter Kulisse und perfekten Wetterverhältnissen ging der 1. ASVÖ Kids Cup Weitsprung über die Bühne.

Jedes Kind durfte nacheinander drei Weitsprünge absolvieren, der Beste zählte. Das Publikum feuerte lautstark an und unterstütze die jungen Talente. Tolle Weiten konnten erzielt werden. Bei den Mädchen gewann die 9-jährige Julija Gamse mit einer Weite von 3,58m, ganz knapp vor Elina Ganzer mit 3,56m. Bei den Buben siegte Lukas Obertscheider, 11 Jahre, mit einer unglaublichen Weite von 4,60m.

Im Anschluss an den Bewerb fand gleich die Siegerehrung statt, wo ASVÖ Tirol Vizepräsident und Bezirksobmann von Reutte Bruno Weilharter die tollen Preise und Pokale übergeben durfte. Die drei besten Mädchen und Buben erhielten einen Pokal, aber für alle der zehn Kids gab es eine personalisierte Urkunde mit der Bestweite, das Tiroler Sportjahrbuch, einen ASVÖ Tirol Rucksack mit Schildkappe, Buff und Ball.

Alle gaben ihr Bestes und die Kinder hatten sichtlich viel Spaß am Bewerb. Es war eine großartige Erfahrung für jeden und wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles Gute für die weitere sportliche Karriere.

Ergebnisliste:

Mädchen

1. Julija Gamse 3,58 m

2. Elina Ganzer 3,56 m

3. Eva Schmid 3,50 m

4. Sarah Mayr 3,23 m

5. Raphaela Astner 2,99 m

Buben

1. Lukas Obertscheider 4,60 m

2. Dominik Haas 4,40 m

3. Vincent Hochmuth 3,72 m

4. Elias Winkler 3,65 m

5. Lucas Hauser 3,33 m