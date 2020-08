INNSBRUCK. Drei Innsbrucker Vereine sind in der ersten Runde des ÖFB Samsung Cup im Einsatz. Die SVG Reichenau muss ihren Auswärtsauftritt verschieben. Das Spiel SPG SV Zaunergroup Wallern/ASV St. Marienkirchen gegen die SVG Reichenau wurde vom ÖFB aufgrund eines positiven PCR-Testergebnisses verschoben.

SVI zu Gast in Graz

Der Sportverein Innsbruck freut sich auf Sturm Graz, muss aber gegen den Bundesligisten auswärts antreten. Der ÖFB hat als Schutzmaßnahmen bei Spielen höherklassiger Vereine gegen unterklassige Vereine automatisch bestimmt, das der höherklassige Verein Heimrecht hat. Statt Rekordbesuch in der Wiesengasse, viele Zuseher, tolle Umsatzzahlen in der Kantine wartet auf die Mannschaft von Martin Hofbauer nach einer entsprechende Anreise die sportliche Mammutaufgabe in der Merkur Arena. Für alle SVI Fans gibt es die Liveübertragung dieses Spiels mit SVI Pizza und SVI Burger auch in der SVI Kantine zu sehen. Anpfiff ist am Freitag, 28.08. um 20 Uhr 30.

FC Wacker in Schrems



Der FC Wacker Innsbruck hätte seine erste Runde am Tivoli spielen sollen. Der Landesverbandsklub hat beim ÖFB einen Platztausch beantragen und dafür ein geeignetes Coronakonzept vorlegen. Sportleiter Wolfgang Dürnitzhofer: „Wir haben in Schrems eine tolle, weitläufige Anlage. Da können wir beim Spiel für Sicherheit sorgen.“ Gespielt wird gegen ASV Eaton Schrems, 2. Landesliga West in Niederösterreich. Anpfiff ist am Samstag, 29.08., 18:00 Uhr im Birkenpark Stadion in Schrems.

