TIROL. In den letzten Wochen haben wir diverse Übungen zur Kräftigung der wichtigsten Muskelgruppen unseres Körpers kennengelernt, die wir zu Hause ohne großen Aufwand durchführen können. Im vorerst letzten Teil dieser Serie zeigt uns der Innsbrucker Sportwissenschaftler und Personal Trainer Felix Pik drei Übungen, die uns helfen, dehnbar und beweglich zu bleiben.

Die Muskeln in die Länge ziehen

Der Bewegungsradius eines Gelenks wird von zwei Hauptfaktoren beeinflusst: Zum Einen liegen in der menschlichen Anatomie mechanische Blockaden vor, die eine bestimmte Gelenkstellunge als den natürlichen Endpunkt einer Bewegung definieren. Ein Beispiel hierzu ist die maximale Streckung im Ellenbogengelenk, welche durch einen knöchernen Vorsprung genetisch vordefiniert ist. Zum Anderen wird in vielen Gelenken der anatomisch mögliche Bewegungsradius nicht erreicht, wenn funktionell zu kurze Muskel-Sehnen-Systeme vorliegen, was umgangssprachlich oft als „Verkürzung“ bezeichnet wird. Eine häufig vorkommende derartige Verkürzung findet sich im Hüftbeuger, welcher in unserem vorwiegend sitzenden Alltag nur noch selten auf seine maximale Länge auseinander gezogen wird.

Anatomisch vorgegebene Endpunkte wie im Ellenbogengelenk können und wollen wir durch Training i.d.R. nicht beeinflussen. Funktionell verkürzte Muskeln können und sollen wir hingegen dehnen, um die ursprüngliche Beweglichkeit zu erhalten, zu erweitern bzw. wieder herzustellen.

Bleiben Verkürzungen über längere Zeit unerkannt oder unbeachtet, kann dies zu Fehlhaltungen und Schmerzen führen und auch der Aktionsradius im betroffenen Gelenk bleibt eingeschränkt.

10 Minuten Stretching

Integrieren Sie dieses kleine Dehnprogramm so oft es Ihnen möglich ist in Ihren Alltag. Wärmen Sie sich vorher ein paar Minuten locker auf, indem Sie beispielsweise in Ihrem Treppenhaus einige Stockwerke zügig auf- und abgehen und anschließend die Arme und Schultern kreisen.

1) Hüftbeuger dehnen

Foto: Felix Pik

hochgeladen von Felix Pik

Der Hüftbeuger hat seinen Ursprung innenseitig am Kreuzbeinund an den Beckenknochen. Er zieht nach vorne unten und setzt an der Innenseite des Oberschenkels an. Seine Hauptaufgabe ist es, des Bein nach vorne bzw. oben zu ziehen.

Um den Muskel zu dehnen, begeben Sie sich in eine Ausfallschrittposition. Bleiben Sie im Oberkörper aufrecht, stützen Sie die Hände in die Hüften, ziehen Sie fest den Bauchnabel ein und zwicken Sie die Pobacken zusammen. Nun senken Sie langsam Ihren Körper nach unten und schieben dabei das Becken leicht nach vorne. Sie sollten nun einen angenehmen Zug im vorderen Hüftbereich spüren.

Halten Sie die Position für etwa 30 Sekunden und wechseln Sie anschließend das Bein. Wiederholen Sie dies drei Mal.

2) Flexible „Hams“

Foto: Felix Pik

hochgeladen von Felix Pik

Die sogenannten Hamstrings, die Muskeln auf der Oberschenkelrückseite, erfüllen die Aufgabe, das Knie zu beugen und im Hüftgelenk zu strecken. Somit sind sie wichtige Muskeln für den Vortrieb beim Gehen und Laufen.

Für die Dehnung dieser großen Muskeln stellen Sie sich bei gestreckten Knien aufrecht hin. Beugen Sie sich nun langsam nach vorne, spannen Sie die Oberschenkelvorderseite an und versuchen Sie, mit den Fingerspitzen den Boden zu erreichen.



Vorsicht bei Problemen mit den Bandscheiben oder bei Schwindeltendenzen: Halten Sie den Rücken besser gerade und den Kopf in einer Linie zur Wirbelsäule.

Halten Sie die Position für rund 30 Sekunden und lockern Sie anschließend die Beine etwas aus. Absolvieren Sie drei Serien.

3) Brustmuskelstretch

Foto: Felix Pik

hochgeladen von Felix Pik

Auch die Brustmuskulatur tendiert zur funktionellen Verkürzung. Durch stundenlange Computerarbeit sinken die Schultern nach vorne unten und die Brustmuskulatur wird im Alltag nur selten auf ihre volle Länge ausgedehnt.

Stellen Sie sich aufrecht im Abstand von etwa einer Oberarmlänge mit der Schulter an eine Wand oder in einen Türstock. Heben Sie den Arm etwa rechtwinklig und legen Sie den Unterarm am Türstock an. Nun aktivieren Sie Ihre Rumpfmuskulatur, indem Sie Ihren Bauchnabel einziehen und drehen vorsichtig den Oberkörper soweit aus, bis Sie einen angenehmen Zug in der Brustmuskulatur spüren.

Halten Sie auch diese Position etwa 30 Sekunden und Wechseln Sie anschließend die Seite, das Ganze drei Mal.

EXPERTENTIPP: Die Brustmuskulatur besteht aus mehreren Faserzügen, die in unterschiedlichen Zugrichtungen ausgerichtet sind. Um einen größeren Anteil der Fasern zu dehnen, können Sie bei den drei Serien die Armposition in der Höhe variieren, z.B. zuerst den Ellenbogen leicht unter, dann auf und dann über Schulterhöhe ansetzen.

Viel Spaß beim Üben!

Weitere Infos zum Thema Beweglichkeitstraining finden Sie hier!