Gerald Daringer ist seit 2021 der neue Präsident des Tiroler Behindertensportverbandes (TBSV). Bei einem Pressetermin stellte er sich, Leichtathlet Daniel Stütz sowie Handbikefahrer Alex Gritsch näher vor.

INNSBRUCK. Bei dem heutigen Pressetermin in der Zentrale der Sparkasse Innsbruck wurden die Medienvertreter unter anderem darüber aufgeklärt was die Ziele des TBSV sind. Ebenso gaben die beiden Aushängeschilder des Verbandes Daniel Stütz und Alex Gritsch Einblicke in ihre Arbeit.

Daringer will Hemmschwelle überwinden

Gerald Daringer, der vierte Präsident des TBSV, entspricht so gar nicht dem Image des biederen Funktionärs. Ganz im Gegenteil! Der gebürtige Oberösterreicher, der seit vielen Jahren in Telfes im Stubaital lebt, ist ehemaliger Leichtathlet und Zehnkämpfer. Darüber hinaus baute der AHS-Lehrer, als Cheftrainer das ÖSV Skisprung-Team der Damen rund um die Innsbruckerin Daniela Iraschko-Stolz auf. Danach war er bei den Skisprung-Herren für Material-Optimierung, Aerodynamik und das Konditionstraining verantwortlich. Außerdem ist er dreifacher Rekordhalter im Eisschwimmen bei einer Wassertemperatur von unter fünf Grad. In diesem Zusammenhang zieht er auch die Parallele zum Behindertensport. Beim Extremsport gehe es laut Daringer darum, wie etwas sein wird wo man noch nie war. Ähnlich verhält es sich für ihn bei Menschen, die sich nach einem Unfall, die eine Behinderung zur Folge hat, dazu entscheiden Sport zu treiben. Dies sei ebenso eine Reise ins Ungewisse. Wichtig sei es für den Präsidenten zudem die Hemmschwelle gegenüber Behinderten zu überwinden und die Vielfalt sichtbar zu machen. Schließlich gäbe es weltweit 1,2 Milliarden Menschen mit einer Behinderung.

Der Extremsportler und ehemalige ÖSV-Skisprungtrainer Gerald Daringer aus Innsbruck, ist der neue Präsident des Tiroler Behindertensportverbandes (TBSV).

Innsbruck war Austragungsort für Paralympics



Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass in Innsbruck 1984 und 1988 die Durchführung der „Weltwinterspiele" (Paralympics) realisiert wurden. 1980 bewarb man sich für die „Olympischen Winterspiele" für Behinderte in Österreich. 1984 bekam Österreich beziehungsweise Innsbruck den Zuschlag von der Internationalen Sport Organisation für Behinderte (ISOD). 1988 meldete die kanadische Olympiastadt Calgary einen Mangel von freiwilligen Helfern um die „Weltwinterspiele für Behinderte" durchführen zu können. Innsbruck sprang abermals für die Ausrichtung ein.

Visionen und Ziele des TBSV

Eine der Visionen des neuen Präsidenten des TBSV, Gerald Daringer ist es, die Vielfalt an Leben sichtbar zu machen. Ein ganz großes Ziel sei es überdies, möglichst viele Tiroler zu Großereignissen zu bringen. Dabei sei die Zusammenarbeit mit Schulen, aber auch Ausbildungsstätten wie der Bundessportakademie (BSPA), der Schule für Sozialberufe, der Pädagogischen Hochschule Tirol, der Bildungsdirektion Tirol oder der Fachhochschule (FH) Kufstein von großer Bedeutung. Man wolle laut Daringer Dinge ausprobieren, wie Inklusion in Schulen, sprich Schüler mit Behinderung besser in den Turnunterricht integrieren, indem die Turnlehrer besser geschult werden, was die Bedürfnisse von behinderten Kindern und Jugendlichen betrifft.

Die größte Herausforderung für Daringer sei aber die Öffentlichkeitsarbeit. Leider werde oft nur über Erfolge bei Großereignissen wie den Paralympics berichtet. In diesem Zusammenhang wolle man die Medienvertreter mehr in die Pflicht nehmen. Schließlich leisten Menschen mit Behinderung gleich viel wie Nichbehinderte betont Daringer.

Veranstaltungen des TBSV in Innsbruck

Es gibt diesen Sommer und Herbst einige Veranstaltungen des TBSV in Innsbruck. Vom 18. bis 22. Juli gibt es etwa die Kinder- und Jugendsportwoche. Im September 2022 gibt es den Aktionstag Behindertensport, bei dem man verschiedene Sportarten ausprobieren kann und am 5. November 2022 finden in Innsbruck die österreichischen Jugend- und B-Meisterschaften im Schwimmen statt.

Die Athleten Stütz und Gritsch

Daniel Stütz ist 22 Jahre jung, kommt aus dem kleinen Ort Wängle im Bezirk Reutte und macht im Moment eine Lehre zum Bürokaufmann. Er ist wie er selbst sagt seit einem prämentalen Schlaganfall mental beeinträchtigt. Stütz ist Leichtathlet und läuft die 100, 200, 400 und 800 Meter und betreibt Weitsprung. Er holte Bronze bei den Para-Weltmeisterschaften 2018 in Barcelona über 400 Meter, ebenso Bronze eroberte er bei den europäischen Jugendparaspielen 2019 in Pajulahti, Finnland, über 100 Meter. Darüber hinaus darf er zwölf österreichische Staatsmeistertitel sein Eigen nennen.

Der Reuttener Daniel Stütz erzählt über seine Erfolge in der Leichtathletik, der mental Beeinträchtigten.

Alexander Gritsch ist wohl den meisten Tiroler Sportfans auch außerhalb des Behindertensports ein Begriff. Schließlich eroberte der Handbiker bei den Paralympis in Tokio vergangenes Jahr zweimal Bronze und zwar im Einzelzeitfahren sowie im Straßenrennen. Ebenso durfte er sich im Einzelzeitfahren über eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2021 in Portugal freuen. Eine Bronzemedaille bei Europameisterschaften hat er ebenso.

Handbiker Alexander Gritsch stand der Presse Rede und Antwort.

Exklusivinterview mit Alex Gritsch

Im Exklusivinterview mit den BezirksBlättern Innsbruck verrät Gritsch, dass er 2005 nach seinem Verkehrsunfall in ein tiefes Loch gefallen ist. Zwei Jahre später habe er durch Arbeitskollegen Erwin Vögele kennengelernt, der bei der Polizei selbst sportlich aktiv war. Dieser habe ihn zum Handbikesport gebracht. Alexander Gritsch betreibt den Sport professionell und ist beim Heeressport angestellt. „Grundsätzlich habe ich eine Sechstagewoche. Im Winter trainiere ich die Grundlagenausdauer. Das sind circa 20 Stunden in der Woche. Rennspezifisch ist es etwas weniger, ungefähr 15 Stunden die Woche. Dieses Training ist etwas intensiver, aber kürzer", wie der sympathische Tarrenzer erklärt. Kurzfristige Ziele sind für Gritsch die Top drei bei Europacup- oder Weltcuprennen zu belegen. „Ein langfristiges Ziel ist die Qualifikation für die Paralympics in Paris 2024", so Gritsch. Auf die Frage nach dem Karriereende meint Alexander Gritsch, dass er 2024 bei den Paralympics 43 Jahre alt sein wird und fügt schmunzelnd hinzu: „Das wäre ein gutes Alter aufzuhören." Außerdem sollen in Paris die Preisgelder an die nichtbehinderten Sportler angepasst werden. Aber wegen dem Geld fahre er sicher nicht Handbike, wie Gritsch betont. Daran zweifelt man bei der 43-jährigen Frohnatur aus dem Tiroler Oberland, keine Sekunde.

