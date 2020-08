(Ibk 7.8.2020) Im imaginären Stadion der Landesbank am „Marktplatz“ Bozner Platz. Gleicher Tag - am Abend. Die Hypo Tirol Liga startet wieder. Eine kleine Präsentation und auffrischende Stärkung der Partnerschaft zwischen Namensgeber Hypo Tirol und dem Tiroler Fußballverband bildet den Auftakt.

Reduktion trifft Herzlichkeit.

Vereinsvertreter aller 16 Vereine waren anwesend. Corona-Regeln vorbildlich eingehalten. Dafür sorgte ein eigener Covid19-Guide. Trotzdem. Proponenten warfen sich launig „Ballesterer-Grußworte“ zu. Alle Vereine erhielten dabei den jeweiligen Sponsor Scheck überreicht. Einzeln. Wurde doch die gesamte Sponsorsumme unter allen Vereinen der HYPO TIROL LIGA direkt und gerecht aufgeteilt. Zusätzlich gab es einen mit „Corona-Tipps“ angereicherten Audiospot und Info-Plakate für die jeweiligen Stadien.

Partnerschaft - mehr als schöne Worte.

TFV-Präsident Dr. Josef „Sepp“ Geisler: „Wie stabil eine Partnerschaft ist, zeigt sich vor allem in schwierigen Zeiten. Das vergangene halbe Jahr, in dem virusbedingt die Frühjahrsmeisterschaft nicht mehr stattfinden konnte und die Meisterschaft ohne Wertung abgebrochen werden musste, war vor allem für die Vereine eine besonders schwierige und auch herausfordernde Zeit. In dieser Zeit hat sich die HYPO TIROL BANK als stabiler und starker Partner erwiesen. Zu keiner Zeit hat sie geltend gemacht, dass die Hälfte des von ihr unterstützten Bewerbs2019/2020 nicht durchgeführt worden ist, sondern ganz im Gegenteil, den vereinbarten Geldbetrag für die Saison 2020/2021 bereits vorweg überwiesen, um so den Vereinen noch schneller zu helfen.“

Die Landesbank als Spiel. MACHER.

Dazu Hypo Vorstand Hannes Haid: „Die Hypo Tirol Liga ist uns wichtig. Haben wir doch auch für dieses Engagement kreuz und quer durch Tirol viel Zuspruch und Lob erhalten. Unsere Spiel.MACHER Kampagne hat für richtig Furore gesorgt. Dann ist der „leidige Virus“ dazwischengekommen. Nichts mehr wie es war. Unser aller Prioritäten haben sich verschoben, wir entdecken auch schmerzhaft, wie sehr uns Sport und Kulturereignisse live fehlen und abgehen. Jetzt wo der Fußball wieder rollt, ist es doppelt wichtig Zusammenhalt und ein Miteinander zu signalisieren. Wir tun das. Nicht nur mit finanzieller Unterstützung. Auch mit viel Engagement und Herzblut. Und starten mit dem Spiel.MACHER und der Direktförderung der Hypo Tirol Liga noch einmal.“

Vorfreude auf eine neue Saison.

„Wir freuen uns auf die neue Saison, die Vereine, die nun endlich wieder ihren Teamgeist zeigen und ihren sportlichen Ehrgeiz unter Beweis stellen können. Die HYPO Tirol Liga ist Garant für interessante Spiele und eine tolle Atmosphäre“, freuen sich Liga-Obmann Christian Putschner und Stellvertreter Mag. Wolfgang Suitner.

Fachkundiger Spiel.MACHER als Moderator mit einem Lächeln.

Markus Müller, Geschäftsstellenleiter der Hypo Tirol Zentrale führte gekonnt durch die Veranstaltung. Seine persönliche Laufbahn sei hier kurz erwähnt: „Als ehemaliger aktiver Fußballer, anfänglich noch in der Steiermark (Gratwein / Jugend), dann in Kärnten beim SV Moosburg (Kampfmannschaft Unterliga West / ver- gleichbar mit unserer Gebietsliga - In Tirol habe ich dann in Schönberg (Kampfmannschaft) und natürlich beim SV Oberperfuss in der Kampfmannschaft gespielt. Und natürlich im Hypo Betriebsteam!“

Weiter: „Als Hypo Mitarbeiter bin ich jetzt ein Spiel.MACHER auf/bei der Hypo Bank. Persönlich habe ich viel Freude mit diesem Engagement meiner Bank. Die Hypo Tirol Liga ist ein Glücksgriff. Damit wird persönliche Verbindung, Vertrauen und Beständigkeit gelebt und signalisiert. Die vielen Gemeinsamkeiten, der Teamgeist und das allgemeine Miteinander gefördert. Ja, der unberechenbare Virus hat uns zusammenrücken lassen, Fußball,- regionaler Fußball wird ersehnt, der Lokalkolorit und die Derbys, viele Menschen im Land, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familien, Kinder haben eine besondere, eine innige Bindung zum lokalen Fußball. Und wir haben alle gespürt, wie sehr uns Fußball fehlt. Es stimmt wohl wirklich, was wir propagieren – es ist wichtig einen Spiel.MACHER in der Bank zu haben. Ich bin stolz, Teil dieser Initiative zu sein.“

Suche nach dem Spiel.MACHER der Saison.

Ein attraktives Voting wird von der Hypo Tirol und dem TFV in Aussicht gestellt. Gesucht wird der „Spiel. MACHER“ der Saison. Die Internetplattform „MySportMyStory“ (www.myportmystory.com) dreht mit allen Vereinen ein lustig-motivierendes Video. Dieses dient dann im Internet (YouTube etc.) als Animo für die Bewertung, das Voting. Auch die Trainer und das Publikum in den Stadien werden mitvoten. Auf den Spiel. MACHER der Saison warten dann besondere Preise. Die Hypo Tirol zeigt sich auch hier gewohnt großzügig. Avisiert werden für den SpielMACHER der Tirol Liga, ein Training beim und mit dem FC WACKER, ein großes Spielerportrait des Spiel.MACHERS im Sportteil der TT und eine zusätzliche „Spiel.MACHER“ Finanzspritze für den Verein des Spielers.

Die Social-Media-Bewertung wird ergänzt durch die direkte, die fachkundige Wertung aller Trainer der 16 Mannschaften und die der aktiven Zuschauer in den Stadien. Alles in allem die Fortführung eines einzigartigen Konzeptes für die zweithöchste Fußballspielklasse in Tirol.

Traditionell – bei Würstel, dem einen oder anderen Gerstengebräu, mit aktuellen Fußballfachgesprächen garniert, klang diese virus-angepasste Präsentation aus.

Hypo Tirol Liga - spannende Herausforderung.

Für die Landesbank HYPO TIROL nach wie vor eine spannende Aufgabe. Spürbar das Wohlfühlen in der Rolle des Gast- und des Patronanzgebers.

Was uns als Fans erwartet?

Schön, dass der Ball wieder rollt. Irgendwie ein Anpfiff auf und gegen das Virus. Von Ebbs bis Zams. 16 Mannschaften spielen um den Titel. Viel Spannung, Vorfreude auf Derbys und auf all die vermissten sympathischen Attribute des Ballsportes scheinen garantiert. Es gibt keinen offensichtlichen Favoriten. Ein offenes Spiel mit jeder Menge Ballzauberei. Quer durch Tirol.

Möge die Übung gelingen. Trotz und vor allem deswegen.

