INNSBRUCK. Innsbrucker Stadtderby in Hatting, nach Verletzung wieder am grünen Rasen, klare Siege der Innsbrucker Fußball-Damen. Christoph Eller als IAC-Tormaschine in der Hypo Tirol Liga.

Kurioses

Ein Stadtderby emotionalisiert meistens die Fans. Nicht so gang beim Derby zwischen dem FC Wacker Innsbruck II und dem SVI in der tt.com Regionalliga Tirol. Das Duell der Traditionsvereine fand nämlich in Hatting statt, da der FCW seine Heimspiele nicht in Innsbruck austrägt. Beim Abschiedsspiel von Masaki Morass (wechsel als Interimstrainer zu den Wacker Profis) siegt der FC Wacker vor 200 Zusehern mit 3:1 (Torschützen: Paoloni Bertaccine, Rami Tekir, Rio Nitta bzw. Lukas Tinzl). Freude bei der Generali Union Innsbruck über die Rückkehr von Kevon Kovac auf den grünen Rasen. Nach seiner Verletzungspause kommt Kovac im Spiel gegen den SV Völs als Wechselssieler zum Einsatz. Aber nicht auf seiner Stammposition im Tor, sonder als Feldspieler. Die Personalprobleme wegen Verletzungen, Sperren und Urlauben begleiten die Union seit Saisonbeginn. Goalgetter: einen perfekten Lauf hat der IAC-Eigenbauspieler Christoph Eller. Nach seinem Hattrick am letzten Wochenende erzielte er im Heimspiel gegen Kematen gleich vier Treffer.

Ergebnisse

Klare 0:3-Niederlage für die SVG Reichenau beim Auswärtsspiel in Schwaz. FC Wacker Innsbruck II gegen SVI 3:1. In der Tabelle liegen die Innsbrucker Vereine in der Regionalliga auf Platz 4 (FC Wacker Innsbruck, 22 Punkte), Platz 7 (SVG Reichenau, 20 Pkt.) und Platz 12 (SVI, 6 Pkt.). Der SVI trift am Sa., 15.10. um 15 Uhr in den Wiesengasse auf den SC Imst. Die SVG Reichenau spielt ihr Heimspiel am So., 16.10. um 10.30 Uhr gegen den SV Telfs. FC Wacker Innsbruck II muss in Wörgl antreten. In der Hypo Tirol Liga gab es für die ersatzgeschwächte Mannschaft der Generali Union Innsbruck in Völs nichts zu holen. Bei der 1:5-Niederlage erzielte Alireza Karimi den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Auswärtstabelle liegt der IAC an der Tabellenspitzen, im Heimspiel gegen den SV Kematen wollten die IACler gegen den SV Kematen punkten. Dank vier Treffer von Christoph Eller und dem Tor vom Boris Mitrovic kann IAC-Trainer Michi Messner vor 150 Zusehern über einen 5:1-Erfolg jubeln. Aktueller Tabellenstand in der Hypo Tirol Liga: IAC, Platz 5 mit 22 Punkten, Generali Union Innsbruck Platz 15 mit 6 Punkten. In der nächsten Runde spielt der IAC auswärts in Kundl, die Union trifft in der Sonntagsmatinee am Fenner um 11 Uhr auf den FC Zirl. In der Landesliga West holz die SPG Innsbruck West mit einem 2:2-Unentschieden einen Punkt. Marko Gvozdenovic und Felix Pohl treffen beim Heimspiel gegen Vils. Vor der Winterpause steht das Auswärtsspiel gegen Absam am Programm. Die SPG Innsbruck West liegt mit 9 Punkten auf Platz 13. In der Bezirksliag West setzte es für den FC Veldidena eine 0:2-Auswärtsniederlage beim FC Patscherkofel. Der FC Wacker Innsbruck 1c gewinnt gegen den SC Imst II mit 5:1. Der SK Wilten war spielfrei. In der Tabelle liegt Wacker mit 17 Punkten auf Platz 7, Wilten auf Platz 12 mit 10 Punkten und die Veldidena auf Platz 13 mit 6 Punkten. In der letzten Runde vor der Winterpause haben Wacker und Wilten Auswärtsspiele, der FC Veldidena spielt am 16.10. um 18 Uhr am Besele gegen Schwaz.

Sonnenschein

Innsbrucks Fußballdamen präsentieren sich neuerlich stark und gewinnen ihre Spiele jeweils mit 6:0. Die Ligaköniginnen des SVI freuen sich auswärts gegen Ried/Kaltenbach über Tore von Elisabeth Kirschner (2), Kathrin Bühler, Marika Rietzle, Anna Innerhuber und Greta Karbon. Die SVI-Damen liegen mit dem Punktemaximum von 21 Punkten und einem plus von 37 Toren überlegen an der Tabellenspitze. Die SK Wilten-Damen freuen sich beim Heimspiel gegen Angerberg über vier Treffer von Theresa-Michaela Falkner, sowie dem Treffer von Luiza Hoch und einem Eigentor der Gäste. Die SK Wilten-Damen lieben mit 16 Punkten auf Platz 2 der Tabelle. In der letzten Runde vor der Winterpause spielt Wilten in Mieders und der SVI empfängt am 15.10. um 19.30 Uhr in der Wiesengasse die Gäste aus Vomp.

