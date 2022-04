Innsbrucks Vereine können eine zufriedene Bilanz ziehen. Nur im Stadtderby gegen den SVI gab es eine Niederlage für den FC Wacker Innsbruck II, alle anderen Vereine konnte Punkte. Keinen Sieger gab es beim Besele-Derby, unschöne Szenen dafür nach dem Abpfiff auf der Fenner.

INNSBRUCK. Petrus war in Sachen Temperaturen kein Fußballfan an diesem Wochenende. Trotzdem waren rund 150 Zuseher beim legendären Besele-Derby in der Bezirksliga West mit dabei. Der SK Wilten als Heimmannschaft gegen den FC Veldidena. In der 28. Minute erzielt Alexander Hauser per Freistoß die Führung für die Hausherrn, knapp nach Anpfiff der zweiten Hälfte trifft Daniel Klaiber zum 2:0 (49.). Die Gäste, sprich die Veldidena gibt sich nicht geschlagen, in der 75. Minute das 1:2 durch Tobias Fischnaller und nur drei Minuten später, trifft Fabian Happ zum 2:2-Endstand.

Spiel mit viel Brisanz



Ein besonderes Duell stand auf der Fenner in der Hypo Tirol Liga auf dem Programm. Die UNION (Tabellenplatz 14) trifft auf den Tabellenführer SPG Silz/Mötz. Bereits sechzehnmal gab es dieses Duell, diesmal aber mit einer Premiere. Aleksandar Matic steht seit Jahresbeginn auf der Linie bei der Union. Nach der Derbyniederlage gegen den IAC gab es für den Trainer mti seinem Team vollen Punktegewinn gegen die SPG Prutz/Serfaus und Kirchbichl. Fast sieben Jahre war Matic Trainer der SPG Silz/Mötz. Ein besonderes Duell für den Trainer. Die Union musste u. a. auf Stefan Milenkovic (Nationalteam-Einsatz mit dem Futsal-Team) und Mike Lener (verletzungsbedingt, er war bei allen bisherigen 16 Duellen mit dabei) verzichten. Matic setzt auf ein junges Team (sieben Spieler unter 23 Jahre, Altersdurchschnitt bei 23,5), sein Gegenüber Helmut Kraft baut auf zahlreiche Fußballroutiniers.

Tolle Fußballwerbung

Nach Anpfiff von Schiedsrichter Stefan Pribyllia entwickelt sich von Beginn an auf der Fenner ein rassiges, unterhaltsames Spiel. In der zwölften Minute gibt es eine weite Flanke von Süleyman Soyak und "Goldköpfchen" Marko Stokic bringt die Union mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel trifft Andrei Stupac in der 60. Minuten zur 2:0 Führung. Paulo Rossetti kann in der 72. Minute den nicht ganz unumstritten (hohes Bein und gefährliches Spiel) Anschlußtreffer feiern. In der 81. Minute verwandelt Luka Dzidziguri einen Strafstoß sicher zum 2:2. Chancen für weitere Tore gab es in diesem Spiel einige, Nenad Markovic kann mit einem Schuß von der Mittellinie aus, SPG-Tormann Fabio Lair fast überraschen. Die SPG setzt einen Ball an die Querlatte, die Union trifft nur die Stange. Am Ende ein gerechtes 2:2-Unentschieden.

Theater nach Abpfiff

Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Pribylla, assistiert von Jovan Jankovic und Marjan Jankovic gab es von Helmut Kraft (SPG Silz/Mötz) nicht den üblichen Handschlag. Stattdessen mokierte sich der SPG Silz/Mötz-Trainer noch auf dem grünen Rasen und vor dem Abgang in die Kabinen mit einem Fotobeweis über einen nicht gegebenen Elfmeter in der ersten Hälfte. Den weiteren Verlauf schildert Helmut Kraft gegenüber der BezirksBlätter Redaktion Imst: "Schiedsrichter-Assistent Marjan Jankovic hat einen von Spielleiter Stefan Pribylla gegebenen Elfmeter auf außerhalb des Strafraumes verlegt. Wir haben ein Foto, wo ganz klar zu sehen ist, dass das Foul innerhalb des Sechzehners passiert ist. Dementsprechend stellte ich ihn nach dem Spiel die Frage, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Seine Reaktion war zuerst verbal aggressiv. Schließlich hat er mich niedergetreten." Die tumultartigen Szene auf dem Spielfeld wirkten sich auch auf einen Teil der Oberländer Fußballfans aus. Diese vermuteten wohl eine Aktion eines Union-Spiels und zeigten sich mit Beschimpfungen und Drohungen gegenüber Union-Spieler, aber vor allem gegenüber Union-Funktionären recht kreativ.

Konsequenzen

Die unerfreulichen Szene auf der Fenner lösten sich nach entsprechenden Beruhigungsversuchen auf, SPG-Trainer-Kraft selbst kündigte Konsequenzen an: "Ich habe einen starken Bluterguss am Bein. Ich lasse das zunächst behandeln, dann wird Jankovic bei der Polizei angezeigt. So etwas kann man sich schlichtweg nicht gefallen lassen.” Auf das Spielergebnis hat das unrühmliche Ende keinen Einfluß. Die 90 Minuten vor dem Theater waren eine Werbung für den Tiroler-Liga-Fußball und Schiedsrichter-Entscheidungen haben gestern und heute und werden auf Morgen für viele Diskussionen sorgen.

Alle Ergebnisse und Statistiken auf der Seite des TFV

Ergebnisse

tt.com RL Tirol, Oberes Playoff

SVG Reichenau vs. FC Kufstein 2:1

tt.com RL Tirol, unteres Playoff

SVI vs. FC Wacker Innsbruck II 4:1

Hypo Tirol Liga

GENERALI UNION Union Innsbruck vs. SPG Silz/Mötz 2:2

FC Volder va.s IAC 2:3

Landesliga West

SPG Innsbruck West vs. SV Thaur 5:0

Bezirksliga West

SK Wilten vs. FC Veldidena 2:2

Weitere Nachrichten aus Innsbruck finden Sie hier