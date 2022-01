INNSBRUCK. Einiges los war am vergangenen Wochende auf und am Fuß des Patscherkofels. Während im im Eiskanal die Juniorenweltmeischaften im Skeleton- und Bopsport ausgetragen wurden, fanden am Patscherkofel die Staatsmeisterschaften im Skibob statt.

Im Olympia Eiskanal von Igls fanden am Wochende die Weltmeisterschaften im Nachwuchsbereich statt. Im Skeleton als auch in den Disziplinen 4er, 2er und Monobob kämpften sowohl im Juniorenbereich als auch in der Klasse U23, Männer und Frauen um den Weltmeisterschaftstitel. Im Skeleton konnte aus österreichischer Sicht keine Medaillen errungen werden, da Annina Unterscheider mit ihrem 4. Platz, das Podium knapp verpasste. Während sich der österreichische Zweierbob mit Jakob Mandlbauer und Daiyehan Nichols-Bardi im U23-Rennen den dritten Platz sicherte, gelang es dem Viererbob mit Markus Kaiser, Daiyehan Nichols-Bardi, Dominik Hanschitz, und Luca Volgger in der selben Altersklasse,

im U23-Rennen sich den Vizewelmeisterschaftstitel abzuholen.



Nur wenige Meter weiter fanden am Bergisel die österreichischen Staatsmeisterschaften im Skibob in den Disziplinen Super-G, Riesenslalom, Slalom und Kombination statt wobei die Staatsmeistertitel zur Gänze in oberösterreichische Hände fielen.

