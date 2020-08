INNSBRUCK. Die Vereinsmitarbeiter haben alle für tolle Fußballfestes unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen vorbereitet. Gleich drei Stadtderbys standen am Samstag in Innsbruck am Programm. Zumindest am ASKÖ-Platz gab es eine wahre Torflut.

15 Tore

Den Auftakt der Derbys machten die 1b Mannschaften des IAC und der SPG Innsbruck West in der 2. Klasse Mitte. Nach einem 1 zu 1 Unentschieden zur Halbzeit, waren die Violetten in Hälfte Zwei nicht zu stoppen. Igor Matic (2 Treffer), Yoni Mpayi (2), Fabio Mair (3) und Andreas Niedermair fixierten des 8 zu 1 Erfolg. Das Tor für die SPG Innsbruck West 1b erzielte David Krahl. In der Landesliga West kam es dann zum Duell der Kampfmannschaften des IAC und der SPG Innsbruck West. Mit einigen kleineren technischen Problem, wie dem Ausfall der Spieluhr oder der gleichen Funkfrequenz des Platzsprechers mit der Pfarre St. Pirmin gab es zu Beginn den Ehrenanstoß von Stefan Gadner mit Claus Zelger. Der IAC darf das Unternehmen "Installationen Gadner" als neuen Sponsor und Partner begrüßen. Die SPG aus dem Westen Innsbrucks erwischte den besseren Start und ging durch Manuel Göbbel mit 1 zu 0 in Führung. Der IAC mit Coach Michi Messner spielte zwar druckvoll, erzielte aber in den ersten 45 Minuten keinen Treffer. Nach dem Seitenwechsel und einer Pausenanspruche des IAC-Trainers drehte die Mannschaft aber richtig auf. Lukas Hagleitner (2 Treffer), Boris Mitrovic, Daniel Kraxner und David Haller fixierten den 5 zu 1 Heimerfolg des Tabellenführers. Die Mannschaft von Martin Staudacher liegt mit drei Punkten an neunter Stelle der Tabelle.

Spitzenspiel

In der Regionalliga Tirol standen sich die SVG Reichenau und der FC Wacker Innsbruck II im Spitzenspiel gegenüber. Die 200 Zuseher bekamen am Reichenauer Sportplatz zwar keine Tore, aber ein attraktives und faires Spiel (1 Verwarnung) zu sehen. Die SVG Reichenau bleibt die Überraschungsmannschaft der Liga und liegt mit 11 Punkten auf Rang Zwei, der FC Wacker Innsbruck II ist mit 9 Punkten auf Rang Drei.

Erfolge

Auch die anderen Innsbrucker Mannschaften dürfen sich über Erfolge freuen. Die Union Innsbruck bezwingt in der Sonntags-Matinee der Hypo Tirol die Gäste aus Kirchbichl mit 3 zu 2. Mann des Tages ist die Nummer 19 der Union, Stefan Milenkovic erzielte alle drei Treffer für die Mannschaft von Roland Oberprantacher. Den letzten Heimsieg der Union gab es am 19.10. gegen Kundl. Auf der Gegenseite war Markus Peer für den SV Kirchbichl zweimal erfolgreich. Der SVI spielt in der Hypo Tirol Liga auswärts gegen den FC Natters. Lucas Peitner, Julius Heimpel und Matthias Bär sichern der Mannschaft von Martin Hofbauer die drei Punkte. Für Natters traf Alexander Plattner zweimal. Unter den Fans auch eine Delegation von Sturm Graz. Der SVI muss im ÖFB Samsung-Cup gegen den Bundesligisten in Graz antreten. Das Stadtderby zwischen dem SVI und der Union wurde daher auf den 29. September (Di., 19.30 Uhr, Wiesengasse) verschoben. Die Union liegt mit 4 Punkten auf Platz 10, der SVI ebenfalls mit 4 Punkten auf Platz 11. In der Bezirksliga West feiert der SK Wilten ein 15 zu 0 gegen Zirl 1b. Alexander Hauser traf alleine sechsmal. Der FC Wacker Innsbruck 1C gewann auswärts in Aldrans mit 4 zu 1. Das Spiel Navis gegen Veldidena wurde auf den 26.10. verschoben. In der Tabelle liegt der FC Veldidena auf Platz 3, FC Wacker Innsbruck 1c auf Platz 4 und der SK Wilten auf Rang 7.

